AFP
Mikel Merino é operado devido a uma lesão no pé, deixando o Arsenal preocupado com o curto prazo de recuperação.
Merino é submetido a cirurgia
De acordo com o site Football.London, Merino foi submetido a uma cirurgia no pé devido à lesão sofrida contra o United e agora enfrenta uma corrida contra o tempo para retornar antes do final da temporada. O jogador de 29 anos marcou quatro gols e registrou três assistências até agora nesta temporada, mas agora ele passará as próximas oito semanas sem poder colocar peso sobre o pé afetado. Ele ainda pode treinar na academia, e há otimismo de que ele poderá retornar antes do final da temporada, já que o Arsenal busca conquistar seu primeiro título da Premier League desde 2004.
Arteta disse sobre o possível retorno de Merino nesta temporada: “Bem, esperamos que sim. Não sei. Obviamente, ele precisa passar por um procedimento, o que nem sempre é positivo. Ele é um jogador importante para nós.
Um atleta que tem tanta versatilidade e capacidade para competir em várias posições. Sim, é um grande golpe.”
- AFP
Merino fraturou o pé
Merino fraturou o pé, e Arteta afirma que a gravidade da lesão é “rara”.
Ele acrescentou: “Vamos ver. É uma lesão muito rara, por isso temos que esperar e ver como fica depois da cirurgia. Como isso reage diariamente.
Obviamente, vamos monitorá-lo ao longo da semana para a cirurgia. Sei que Mikel fará absolutamente tudo o que puder para voltar o mais rápido possível.
“Mas, também, ele tem que respeitar o processo de recuperação e o fato de que, obviamente, é uma lesão bastante rara.”
Merino também espera retornar antes do final da temporada, pois seu objetivo é representar a Espanha na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.
É um golpe duro para um jogador que estava se deleitando com o bom desempenho de sua equipe no início da temporada, dizendo ao site do clube: “Obviamente, o futebol não se resume apenas a resultados. É o principal, mas quando você pode desfrutar de jogar com esses companheiros, é uma alegria, e estou aproveitando cada vez que estou em campo.
Acho que todos estão dando o seu melhor e se divertindo também, e essa é a melhor combinação que podemos ter, então jogar bem e se divertir é a receita mágica, então sim, estou muito feliz.”
Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha previsões de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com o GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade em crescimento agora!
A impressionante adaptação de Merino
Merino foi contratado como meio-campista, mas se tornou uma opção real para os Gunners no ataque, com Arteta se maravilhando com sua versatilidade.
Ele acrescentou: “Sim, como atacante certamente não [algo que ele jamais sonhou que poderia fazer], mas isso é algo que você aprende quando contrata um jogador – eu sabia que ele poderia oferecer muito mais do que tinha, especialmente depois que o conheci pela primeira vez, porque um jogador que tem tanta curiosidade, que ama sua profissão e o futebol, é difícil colocar limites nisso.”
Os Gunners estão atualmente seis pontos à frente do Manchester City na liderança da liga, mas, junto com Merino, estão sem Bukayo Saka e Martin Odegaard em meio a uma série de lesões nesta temporada.
- AFP
O que vem a seguir?
A equipe de Arteta enfrenta o Brentford em uma partida fora de casa que promete ser complicada no meio da semana. O Bees ocupa atualmente a sétima posição na tabela da Premier League e está apenas cinco pontos atrás do quarto colocado, o Manchester United, com ambições potenciais de se classificar para a Liga dos Campeões. O Arsenal então fará uma pausa na emocionante disputa pelo título, ao enfrentar o Wigan Athletic na quarta rodada da FA Cup.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade