Mikel Merino é operado devido a uma lesão no pé, deixando o Arsenal preocupado com o curto prazo de recuperação.

Merino fraturou o pé, e Arteta afirma que a gravidade da lesão é “rara”.

Ele acrescentou: “Vamos ver. É uma lesão muito rara, por isso temos que esperar e ver como fica depois da cirurgia. Como isso reage diariamente.

Obviamente, vamos monitorá-lo ao longo da semana para a cirurgia. Sei que Mikel fará absolutamente tudo o que puder para voltar o mais rápido possível.

“Mas, também, ele tem que respeitar o processo de recuperação e o fato de que, obviamente, é uma lesão bastante rara.”

Merino também espera retornar antes do final da temporada, pois seu objetivo é representar a Espanha na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

É um golpe duro para um jogador que estava se deleitando com o bom desempenho de sua equipe no início da temporada, dizendo ao site do clube: “Obviamente, o futebol não se resume apenas a resultados. É o principal, mas quando você pode desfrutar de jogar com esses companheiros, é uma alegria, e estou aproveitando cada vez que estou em campo.

Acho que todos estão dando o seu melhor e se divertindo também, e essa é a melhor combinação que podemos ter, então jogar bem e se divertir é a receita mágica, então sim, estou muito feliz.”

