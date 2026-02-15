AFP
Mikel Arteta revela por que Martin Odegaard perdeu a vitória do Arsenal na FA Cup e confirma dois novos problemas com lesões
O Arsenal passou facilmente pelo Wigan
Odegaard começou o empate por 1 a 1 no meio da semana em Brentford no banco, mas substituiu Eberechi Eze no segundo tempo no Gtech Community Stadium. Os Gunners assumiram a merecida liderança aos 30 minutos do segundo tempo no clássico londrino, quando Noni Madueke cabeceou o cruzamento de Piero Hincapie para além de Caoimhin Kelleher.
No entanto, o Bees reagiu bem e empatou 10 minutos depois de ficar atrás no placar, com Keane Lewis-Potter, após um lançamento longo de Michael Kayode ser desviado por Sepp van den Berg para o jogador de 24 anos cabecear com força, passando por David Raya.
No entanto, o capitão do Arsenal sofreu uma contusão durante o gol do Brentford, e havia preocupações de que ele fosse forçado a sair logo após sua entrada em campo. Odegaard assistiu ao empate na capital, mas ficou de fora da vitória na FA Cup, quando o Arsenal goleou o Wigan nos primeiros 45 minutos, graças aos gols de Noni Madueke, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, além de um gol contra de Jack Hunt, garantindo sua vaga na quinta rodada da competição.
E Arteta revelou por que Odegaard não jogou no domingo, admitindo que o meio-campista sofreu uma contusão durante o gol de Lewis-Potter.
Odegaard “não estava em forma” para receber o Wigan
Após o jogo, Arteta disse: “Martin, vamos ter que esperar para ver. Ele sofreu uma contusão na jogada em que levamos o gol [contra o Brentford] e não estava em condições de jogar hoje”.
Odegaard não só perdeu a vitória sobre o Wigan, como Arteta teve mais duas lesões a preocupar durante a vitória de domingo na FA Cup. O zagueiro Riccardo Calafiori estava escalado para começar no fim de semana, mas foi substituído por Bukayo Saka no time titular após sentir uma lesão no aquecimento.
Além disso, Ben White foi forçado a sair no final da partida, tirando um pouco do brilho de uma tarde impressionante para o time do norte de Londres.
“[Calafiori] e Ben são as únicas dúvidas”, acrescentou Arteta. “Temos que esperar e ver como as coisas se desenvolvem nas próximas 48 horas.”
O Arsenal mostrou “verdadeira vontade” contra o Wigan
Arteta já está sem Kai Havertz devido a uma lesão muscular, enquanto Mikel Merino também está ausente após uma cirurgia no pé, e em uma corrida para estar apto novamente para jogar nesta temporada, deixando o Arsenal com poucas opções no meio-campo.
“Antes eram os atacantes, depois os defensores, agora são os meio-campistas”, continuou Arteta. “Mas ainda estamos lidando com isso, mas precisamos que alguns jogadores voltem e estejam em forma, para nos dar não apenas números, mas diferentes opções em relação aos adversários que temos. Portanto, quanto mais rápido, melhor.”
Mesmo assim, Arteta elogiou a vontade de sua equipe contra o Wigan, que disse ao site oficial do Arsenal: “Foi ótimo. Logo de cara, dava para ver que as coisas estavam dando certo. Os jogadores estavam realmente animados, muito afiados. E sim, causamos muitos danos a eles.
Estamos muito felizes por estarmos na próxima fase. Era isso que queríamos alcançar e acho que conseguimos, mesmo com muitas mudanças. Mas a equipe mostrou, antes de tudo, muita vontade, que é o mais importante quando se joga contra esse tipo de time na competição.
Depois, a coesão, que normalmente não existe desde o início devido à quantidade de mudanças que você fez. Mas acho que a equipe jogou com muita intensidade, com grande intenção de jogar para frente, de ameaçar constantemente o adversário, e marcamos alguns gols incríveis no primeiro tempo. Isso fez a diferença.”
Arsenal busca ampliar vantagem
O Arsenal espera usar a vitória retumbante sobre o Wigan como trampolim para abrir sete pontos de vantagem na liderança da tabela no meio da semana. Os Gunners viajam para enfrentar o Wolves, último colocado, na quarta-feira à noite, buscando dar continuidade à vitória de 4 a 0 no domingo com mais uma vitória para se distanciar do Manchester City.
O Wolves, assim como o Arsenal, garantiu sua vaga na próxima fase da FA Cup no domingo, ao derrotar o Grimsby, resultado que encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitórias.
A equipe de Rob Edwards está na lanterna da tabela da Premier League e se encontra a 18 pontos da zona de segurança, com 12 jogos a disputar.
