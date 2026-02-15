Mikel Arteta revela por que Martin Odegaard perdeu a vitória do Arsenal na FA Cup e confirma dois novos problemas com lesões

Odegaard começou o empate por 1 a 1 no meio da semana em Brentford no banco, mas substituiu Eberechi Eze no segundo tempo no Gtech Community Stadium. Os Gunners assumiram a merecida liderança aos 30 minutos do segundo tempo no clássico londrino, quando Noni Madueke cabeceou o cruzamento de Piero Hincapie para além de Caoimhin Kelleher.

No entanto, o Bees reagiu bem e empatou 10 minutos depois de ficar atrás no placar, com Keane Lewis-Potter, após um lançamento longo de Michael Kayode ser desviado por Sepp van den Berg para o jogador de 24 anos cabecear com força, passando por David Raya.

No entanto, o capitão do Arsenal sofreu uma contusão durante o gol do Brentford, e havia preocupações de que ele fosse forçado a sair logo após sua entrada em campo. Odegaard assistiu ao empate na capital, mas ficou de fora da vitória na FA Cup, quando o Arsenal goleou o Wigan nos primeiros 45 minutos, graças aos gols de Noni Madueke, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, além de um gol contra de Jack Hunt, garantindo sua vaga na quinta rodada da competição.

E Arteta revelou por que Odegaard não jogou no domingo, admitindo que o meio-campista sofreu uma contusão durante o gol de Lewis-Potter.