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Mikel Arteta exalta David Raya, "tremendo", e afirma que goleiro levou o Arsenal a outro nível
Zagueiro espanhol transforma a defesa
A contratação do goleiro vindo do Brentford em 2023 provou ser um dos grandes acertos decisivos da era Arteta. O internacional da Espanha já soma 153 partidas pelo Arsenal, com 72 jogos sem sofrer gols nas cinco principais ligas da Europa. Sua presença imponente ajudou a levar o clube do norte de Londres ao título da Premier League na temporada passada, feito coroado por seu terceiro prêmio consecutivo da Luva de Ouro.
- Getty Images Sport
Técnico exalta mentalidade de elite
Falando à imprensa antes do jogo da liga neste fim de semana, o técnico espanhol se recusou a comparar seus jogadores, mas destacou a importância vital do goleiro para o clube.
Perguntado se o goleiro foi sua melhor contratação, Arteta disse: "Não sei, ele foi uma contratação tremenda, não há dúvida sobre isso. Se é o melhor ou não, isso é apenas uma opinião. Não importa, estamos muito felizes por tê-lo. Ele levou a equipe a um nível diferente e agora temos de manter esse nível."
Ao falar sobre a força mental do goleiro nos primeiros momentos de alta pressão, Arteta acrescentou: "Acho que é a mentalidade dele. David tem uma qualidade tremenda, mas superou muitas dificuldades e desafios para chegar a este ponto. Não foi fácil no começo, ele teve de persistir e provar seu valor. Agora, ele tem o direito de ser um dos melhores."
Estatísticas impressionantes ressaltam a dominância
A importância do goleiro fica evidente por sua capacidade de aparecer em momentos decisivos, incluindo sua mais recente defesa de pênalti contra Enzo Le Fee. Desde o início da temporada 2023-24, apenas Caoimhin Kelleher (cinco) defendeu mais pênaltis entre os goleiros da Premier League em todas as competições, excluindo disputas por pênaltis. Nesse mesmo período, Raya defendeu 72,3% das finalizações que enfrentou, consolidando ainda mais sua influência na equipe.
- AFP
Confronto com o Brighton testa o embalo
O Arsenal buscará manter seu início perfeito de temporada quando enfrentar o Brighton no sábado. O Arsenal venceu quatro de seus últimos seis jogos de Premier League contra o Brighton (E2), o mesmo número de vitórias que conseguiu em seus primeiros 12 confrontos (E3 D5). A partida marca seu último compromisso antes da pausa internacional prolongada.
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