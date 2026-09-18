Mikel Arteta exalta David Raya, "tremendo", e afirma que goleiro levou o Arsenal a outro nível

Falando à imprensa antes do jogo da liga neste fim de semana, o técnico espanhol se recusou a comparar seus jogadores, mas destacou a importância vital do goleiro para o clube.

Perguntado se o goleiro foi sua melhor contratação, Arteta disse: "Não sei, ele foi uma contratação tremenda, não há dúvida sobre isso. Se é o melhor ou não, isso é apenas uma opinião. Não importa, estamos muito felizes por tê-lo. Ele levou a equipe a um nível diferente e agora temos de manter esse nível."

Ao falar sobre a força mental do goleiro nos primeiros momentos de alta pressão, Arteta acrescentou: "Acho que é a mentalidade dele. David tem uma qualidade tremenda, mas superou muitas dificuldades e desafios para chegar a este ponto. Não foi fácil no começo, ele teve de persistir e provar seu valor. Agora, ele tem o direito de ser um dos melhores."