Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082492033.jpgSportimage
Adhe Makayasa
Traduzido por

Mikel Arteta exalta David Raya, "tremendo", e afirma que goleiro levou o Arsenal a outro nível

M. Arteta
D. Raya
Arsenal
Premier League

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, rasgou elogios a David Raya e creditou ao goleiro espanhol a transformação fundamental da estabilidade defensiva da equipe nas últimas temporadas. Contratado inicialmente por empréstimo antes de concluir uma transferência em definitivo, o jogador de 31 anos se consolidou como uma figura indispensável durante a busca do clube por grandes títulos.

  • Zagueiro espanhol transforma a defesa

    A contratação do goleiro vindo do Brentford em 2023 provou ser um dos grandes acertos decisivos da era Arteta. O internacional da Espanha já soma 153 partidas pelo Arsenal, com 72 jogos sem sofrer gols nas cinco principais ligas da Europa. Sua presença imponente ajudou a levar o clube do norte de Londres ao título da Premier League na temporada passada, feito coroado por seu terceiro prêmio consecutivo da Luva de Ouro.

    • Publicidade
  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Técnico exalta mentalidade de elite

    Falando à imprensa antes do jogo da liga neste fim de semana, o técnico espanhol se recusou a comparar seus jogadores, mas destacou a importância vital do goleiro para o clube.

    Perguntado se o goleiro foi sua melhor contratação, Arteta disse: "Não sei, ele foi uma contratação tremenda, não há dúvida sobre isso. Se é o melhor ou não, isso é apenas uma opinião. Não importa, estamos muito felizes por tê-lo. Ele levou a equipe a um nível diferente e agora temos de manter esse nível."

    Ao falar sobre a força mental do goleiro nos primeiros momentos de alta pressão, Arteta acrescentou: "Acho que é a mentalidade dele. David tem uma qualidade tremenda, mas superou muitas dificuldades e desafios para chegar a este ponto. Não foi fácil no começo, ele teve de persistir e provar seu valor. Agora, ele tem o direito de ser um dos melhores."

  • Estatísticas impressionantes ressaltam a dominância

    A importância do goleiro fica evidente por sua capacidade de aparecer em momentos decisivos, incluindo sua mais recente defesa de pênalti contra Enzo Le Fee. Desde o início da temporada 2023-24, apenas Caoimhin Kelleher (cinco) defendeu mais pênaltis entre os goleiros da Premier League em todas as competições, excluindo disputas por pênaltis. Nesse mesmo período, Raya defendeu 72,3% das finalizações que enfrentou, consolidando ainda mais sua influência na equipe.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-ARSENALAFP

    Confronto com o Brighton testa o embalo

    O Arsenal buscará manter seu início perfeito de temporada quando enfrentar o Brighton no sábado. O Arsenal venceu quatro de seus últimos seis jogos de Premier League contra o Brighton (E2), o mesmo número de vitórias que conseguiu em seus primeiros 12 confrontos (E3 D5). A partida marca seu último compromisso antes da pausa internacional prolongada.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS