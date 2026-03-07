Getty Images Sport
Mikel Arteta elogia o uso “excepcional” do “tempo e espaço” por Max Dowman em sua estreia recorde na FA Cup contra o Mansfield
A aposta de Arteta nos jovens compensa
Arteta deu uma oportunidade histórica ao sensacional Dowman, de 16 anos, durante o confronto da quinta rodada da FA Cup entre o Arsenal e o Mansfield Town. O jogador formado na Hale End fez história como o jogador mais jovem a iniciar uma partida na competição pelos Gunners.
A decisão de escalar Dowman e Marli Salmon segue sua rápida ascensão, que começou durante a pré-temporada de 2025 do clube na Ásia. Enquanto Dowman fez sua estreia profissional em agosto de 2025, durante uma goleada por 5 a 0 sobre o Leeds na Premier League, a estreia do zagueiro Salmon no time principal aconteceu em dezembro, durante uma vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge na Liga dos Campeões.
Após sua inclusão contra o Mansfield Town, o meio-campista de 16 anos teve um desempenho de destaque, ganhando elogios generalizados por uma exibição que contradizia sua pouca idade.
História feita pelos graduados de Hale End
“Bem, estou muito orgulhoso dele, muito orgulhoso também da Marli”, disse Arteta aos repórteres após a partida. “Obviamente, dois jogadores de 16 anos começando na FA Cup. Isso nos diz muito sobre eles, sua personalidade e a qualidade que possuem. E Max, acho que ele foi excepcional.” A decisão de escalar a dupla foi um momento marcante para o clube, já que o Arsenal se tornou o primeiro time da Premier League a começar uma partida com dois jogadores com 16 anos ou menos em qualquer competição.
A confiança de Arteta nos jovens atingiu novos patamares no sábado, com Dowman estabelecendo um novo recorde para o clube londrino. “Bem, em primeiro lugar, eu os parabenizo porque, ao estrearem na FA Cup, acho que Max é o mais jovem de todos os tempos na competição”, explicou Arteta. “E essa competição já existe há algum tempo, então isso mostra o quão difícil é. Estou muito orgulhoso deles, espero que aproveitem, Jaden [Dixon] da mesma forma com sua estreia. E continuar trabalhando é apenas o primeiro passo para eles, e há muito mais por vir.”
O técnico ficou particularmente impressionado com a compostura de Dowman sob pressão física em uma superfície de jogo difícil. “Qualidade. Porque quando a bola está quicando por todo o lado e você tem pessoas atrás de você, a maneira como ele lida com o tempo e o espaço e os toques que dá é simplesmente incrível. Especialmente pela velocidade com que ele executa essas ações. Mas isso mostra o talento que temos”, acrescentou o espanhol.
Lições para Marli Salmon
Enquanto Dowman roubava a cena, seu colega Salmon, também de 16 anos, passou por uma curva de aprendizado acentuada. O zagueiro parecia frustrado após ser substituído, devido a um erro que levou ao empate do Mansfield, mas Arteta foi rápido em oferecer apoio. “Tenho que rever a jogada, mas pude perceber que ele foi responsável. E isso é bom, de certa forma, mas não se pode perder a perspectiva, porque todos que já estiveram naquela sala, que já estiveram nesse nível, cometeram um erro, uma falha ou uma situação que levou a um gol. Mas isso não é importante”, insistiu Arteta.
“O importante é a maneira como ele jogou e algumas das coisas que fez em campo. Acho que isso é muito mais importante do que as outras partes”, continuou, ressaltando sua confiança no potencial do jovem zagueiro. O técnico também revelou sua flexibilidade tática, escalando uma defesa com três zagueiros pela primeira vez em mais de quatro anos devido à disponibilidade do elenco e à necessidade de gerenciar a carga de trabalho dos jogadores.
Preocupações com lesões para Trossard e Calafiori
A vitória foi um pouco ofuscada pelas novas lesões de Leandro Trossard e Riccardo Calafiori, que não conseguiram terminar a partida. Ao dar uma atualização sobre os dois, Arteta disse: “Ambos tiveram pequenas lesões. Não estavam confortáveis para continuar. E eu sabia que isso poderia acontecer, especialmente nas condições em que jogamos hoje. Por isso, tivemos que tirá-los de campo”.
Arteta também esclareceu por que figuras importantes como Declan Rice, Gabriel e Martin Zubimendi estavam ausentes da equipe. “Bem, eles tinham problemas e vinham carregando esses problemas. E a quantidade de jogos que estamos jogando é obviamente muito exigente. E era o único momento para tentar garantir que pudéssemos resolver esses problemas que eles estão tendo para começar a próxima sequência de duas semanas antes do intervalo da melhor maneira possível. E tivemos que tomar essas decisões”, concluiu.
