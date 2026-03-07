Mikel Arteta elogia o uso “excepcional” do “tempo e espaço” por Max Dowman em sua estreia recorde na FA Cup contra o Mansfield

“Bem, estou muito orgulhoso dele, muito orgulhoso também da Marli”, disse Arteta aos repórteres após a partida. “Obviamente, dois jogadores de 16 anos começando na FA Cup. Isso nos diz muito sobre eles, sua personalidade e a qualidade que possuem. E Max, acho que ele foi excepcional.” A decisão de escalar a dupla foi um momento marcante para o clube, já que o Arsenal se tornou o primeiro time da Premier League a começar uma partida com dois jogadores com 16 anos ou menos em qualquer competição.

A confiança de Arteta nos jovens atingiu novos patamares no sábado, com Dowman estabelecendo um novo recorde para o clube londrino. “Bem, em primeiro lugar, eu os parabenizo porque, ao estrearem na FA Cup, acho que Max é o mais jovem de todos os tempos na competição”, explicou Arteta. “E essa competição já existe há algum tempo, então isso mostra o quão difícil é. Estou muito orgulhoso deles, espero que aproveitem, Jaden [Dixon] da mesma forma com sua estreia. E continuar trabalhando é apenas o primeiro passo para eles, e há muito mais por vir.”

O técnico ficou particularmente impressionado com a compostura de Dowman sob pressão física em uma superfície de jogo difícil. “Qualidade. Porque quando a bola está quicando por todo o lado e você tem pessoas atrás de você, a maneira como ele lida com o tempo e o espaço e os toques que dá é simplesmente incrível. Especialmente pela velocidade com que ele executa essas ações. Mas isso mostra o talento que temos”, acrescentou o espanhol.