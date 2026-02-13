Getty Images Sport
Mikel Arteta disse que Eberechi Eze parece “perdido” enquanto o Arsenal recebe o veredicto do título da Premier League
Eze enfrenta dificuldades em sua primeira partida como titular na Premier League desde dezembro
Eze teve um início promissor na carreira no Arsenal, com seu ponto alto sendo quando marcou três gols na goleada sobre o Tottenham Hotspur no clássico do norte de Londres. No entanto, o jogador da seleção inglesa tem lutado para se firmar no Emirates Stadium desde então, com sua participação contra o Brentford na quinta-feira sendo sua primeira partida como titular na Premier League desde 13 de dezembro.
Ele ficou em campo apenas no primeiro tempo, sendo substituído no intervalo, com o placar empatado em 0 a 0. Noni Madueke colocou os visitantes na frente, mas Keane Lewis-Potter logo empatou, garantindo um merecido ponto para a equipe de Keith Andrews.
O ex-atacante do Newcastle, Shearer, não ficou particularmente impressionado com Eze, afirmando que o ex-jogador do Crystal Palace corre o risco de perder uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo no verão.
Shearer: Eze parecia perdido e pode ficar de fora da seleção inglesa
Shearer disse à Betfair: “Mikel Arteta tem uma ou duas coisas que precisa resolver. Quero dizer, a situação com Eze contra o Brentford foi um pouco surpreendente, porque ele parece perdido, ou pelo menos parecia naquele jogo.
Ele o tirou no intervalo e eles melhoraram um pouco. Eles pressionaram mais o Brentford e conseguiram o gol. Mas achei que o Brentford merecia pelo menos um ponto.
“Eze parece perdido. É realmente notável, não é? O cara de quem estamos falando marcou três gols no clássico do norte de Londres. Todos pensavam: 'Uau, que jogador ele é e que momento ele vai viver no Arsenal'. A maneira como ele saiu cheio de confiança no estádio do Arsenal quando foi contratado e parecia que ele se encaixava naturalmente e pertencia àquele lugar. Mas ele parecia perdido contra o Brentford. Parecia que precisava que o mundo o engolisse. Ele não parecia nada confortável.
Ele não estará na seleção inglesa se não estiver jogando. Acho que essa foi sua primeira partida como titular desde meados de dezembro do ano passado. Ele quase não tem jogado como titular e isso precisa mudar se ele quiser entrar na seleção inglesa.”
Arsenal alertado sobre a “impressionante” recuperação do Manchester City
O City diminuiu a diferença para o Arsenal graças à vitória sobre o Fulham na quarta-feira, que aconteceu graças aos gols de Antoine Semenyo, Nico O'Reilly e Erling Haaland, mas Shearer ainda acha que os Gunners estão em uma posição forte na busca pelo primeiro título da liga desde 2003-04.
O ex-capitão da Inglaterra acrescentou: “Fiquei muito impressionado com o Man City na terça-feira. Participei do programa Match of the Day, então assisti ao jogo inteiro. O primeiro tempo foi o melhor que vi deles há algum tempo em termos de intensidade sem a bola. Eles parecem muito sólidos. Parecem muito bons no ataque. Então, sim, eles estão realmente pressionando o Arsenal.
Acho que, com o desempenho do Arsenal e o quanto foi difícil para eles em Brentford, isso não é surpresa para mim. Não há muitos times que conquistam o título com facilidade, você sabe.
Acho que quando você não ganha há tanto tempo quanto o Arsenal, então você vai ter momentos em que as pessoas vão tentar pressionar você. E é isso que está acontecendo agora.
“O Manchester City sabe o que está fazendo. A maioria dos seus jogadores já passou por isso, já viu, já fez e sabe o que está por vir e o que esperar.
“Se você quer ganhar a Premier League, não é sempre que isso vai acontecer com facilidade. Sei que o Liverpool conseguiu na temporada passada, mas devido ao desejo, à ambição e a todas essas coisas do Arsenal, eles vão ter que fazer isso da maneira mais difícil.
“Eu não diria que há rachaduras no Arsenal. Acho que, devido ao desempenho do City, não seria surpresa se o City tivesse uma sequência muito boa. Já vimos isso antes com o Pep. Está na hora de eles terem uma sequência boa, então não ficaríamos surpresos. Mas rachaduras, não. Ainda não. Acho que o Arsenal ainda está em uma posição muito forte.
“Acho que o Brentford dificultou muito para o Arsenal. Keith Andrews, como dissemos, está fazendo um ótimo trabalho. Ele deixou o time em boa forma física, resistente, forte, difícil de marcar em lances de bola ao chão, jogadas ensaiadas, tudo isso. E eles têm alguns jogadores realmente talentosos, como Igor Thiago e Ouattara.
Assisti ao jogo deles contra o Newcastle e eles mereceram os três pontos. Tiveram azar por não terem conquistado os três pontos contra o Arsenal. Não diria que ainda não há fissuras, mas serão três ou quatro semanas interessantes para o Arsenal.”
Gunners e Cityzens voltam à FA Cup
Os dois candidatos ao título entram em campo pela FA Cup neste fim de semana. O City entra em campo primeiro, enfrentando o Salford City, da League Two, no sábado, enquanto o Arsenal recebe o Wigan Athletic, vencedor do troféu em 2013, no domingo.
