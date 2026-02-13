Mikel Arteta disse que Eberechi Eze parece “perdido” enquanto o Arsenal recebe o veredicto do título da Premier League

O City diminuiu a diferença para o Arsenal graças à vitória sobre o Fulham na quarta-feira, que aconteceu graças aos gols de Antoine Semenyo, Nico O'Reilly e Erling Haaland, mas Shearer ainda acha que os Gunners estão em uma posição forte na busca pelo primeiro título da liga desde 2003-04.

O ex-capitão da Inglaterra acrescentou: “Fiquei muito impressionado com o Man City na terça-feira. Participei do programa Match of the Day, então assisti ao jogo inteiro. O primeiro tempo foi o melhor que vi deles há algum tempo em termos de intensidade sem a bola. Eles parecem muito sólidos. Parecem muito bons no ataque. Então, sim, eles estão realmente pressionando o Arsenal.

Acho que, com o desempenho do Arsenal e o quanto foi difícil para eles em Brentford, isso não é surpresa para mim. Não há muitos times que conquistam o título com facilidade, você sabe.

Acho que quando você não ganha há tanto tempo quanto o Arsenal, então você vai ter momentos em que as pessoas vão tentar pressionar você. E é isso que está acontecendo agora.

“O Manchester City sabe o que está fazendo. A maioria dos seus jogadores já passou por isso, já viu, já fez e sabe o que está por vir e o que esperar.

“Se você quer ganhar a Premier League, não é sempre que isso vai acontecer com facilidade. Sei que o Liverpool conseguiu na temporada passada, mas devido ao desejo, à ambição e a todas essas coisas do Arsenal, eles vão ter que fazer isso da maneira mais difícil.

“Eu não diria que há rachaduras no Arsenal. Acho que, devido ao desempenho do City, não seria surpresa se o City tivesse uma sequência muito boa. Já vimos isso antes com o Pep. Está na hora de eles terem uma sequência boa, então não ficaríamos surpresos. Mas rachaduras, não. Ainda não. Acho que o Arsenal ainda está em uma posição muito forte.

“Acho que o Brentford dificultou muito para o Arsenal. Keith Andrews, como dissemos, está fazendo um ótimo trabalho. Ele deixou o time em boa forma física, resistente, forte, difícil de marcar em lances de bola ao chão, jogadas ensaiadas, tudo isso. E eles têm alguns jogadores realmente talentosos, como Igor Thiago e Ouattara.

Assisti ao jogo deles contra o Newcastle e eles mereceram os três pontos. Tiveram azar por não terem conquistado os três pontos contra o Arsenal. Não diria que ainda não há fissuras, mas serão três ou quatro semanas interessantes para o Arsenal.”