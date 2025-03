Mikel Arteta deveria escutar Roy Keane: Arsenal está regredindo na luta por um título

É extremamente provável que a seca de conquistas do clube chegue a cinco anos, pondo dúvidas sobre o treinador e sua mentalidade

O Arsenal não precisa mais de um milagre em campo para alcançar o Liverpool na briga pelo título da Premier League desta temporada, mas sim de uma razão inexplicável para que os líderes da tabela sejam punidos com dedução de pontos. A diferença entre o time de Arne Slot e os Gunners é de 15 pontos após os resultados deste fim de semana, com o Southampton derrotado por 3 a 1 em Anfield 24 horas antes do frustrante empate por 1 a 1 do Arsenal em Old Trafford.

A probabilidade é que, pelo terceiro ano consecutivo, o lado vermelho do norte de Londres terá que se contentar em terminar sem conquistas. O Manchester City os superou nas duas ocasiões anteriores, e agora o Liverpool de Slot se mostrou uma candidato muito forte ao longo da temporada.

Considerando onde Arteta encontrou o Arsenal - lutando no meio da tabela em meio a uma reconstrução fracassada após a saída de Arsène Wenger - houve um progresso notável no Emirates Stadium. Mas ainda há dúvidas sobre se a equipe e o clube nesta atual repetição têm o que é preciso para se livrar do status de candidatos e se tornarem campeões.

Empatando com o pior time do United em uma geração, e talvez sendo um pouco gratos por até mesmo sair de Manchester com um empate, foi o mais recente de uma longa série de golpes que o Arsenal teve que suportar durante esta temporada doméstica infernal. E apesar de todas as ressalvas causadas por lesões e circunstâncias atenuantes, não há garantia de que as coisas melhorem para eles.