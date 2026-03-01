Getty Images Sport
Traduzido por
Mikel Arteta dá notícias sobre a lesão de Declan Rice depois que o craque do Arsenal pediu para ser substituído na vitória sobre o Chelsea
O Arsenal garante vitória importante contra o Chelsea
Em resposta à vitória do Manchester City sobre o Leeds United no sábado, os Gunners assumiram o controle no meio do primeiro tempo, quando William Saliba balançou as redes. No entanto, os anfitriões sofreram o empate pouco antes do intervalo, quando Piero Hincapie desviou um perigoso escanteio de Reece James para o próprio gol.
Apesar do Chelsea parecer o melhor time no início do segundo tempo, a habilidade do Arsenal em jogadas ensaiadas provou ser decisiva mais uma vez. Um escanteio perfeito de Rice foi mal avaliado pelo goleiro do Blues, Robert Sanchez, permitindo que Jurrien Timber cabeceasse para o gol da vitória. Os anfitriões tiveram que enfrentar um final tenso contra um Chelsea com dez jogadores, após um cartão vermelho recebido por Pedro Neto no final da partida, garantindo com sucesso os três pontos cruciais na disputa pelo título.
- Getty Images Sport
Lesão assusta o craque do meio-campo Declan Rice
A vitória crucial foi ofuscada por uma lesão sofrida por Rice. Pouco depois de dar a assistência para o gol da vitória, o jogador da seleção inglesa demonstrou seu imenso valor defensivo ao ultrapassar Neto e impedir um contra-ataque perigoso do Chelsea. No entanto, Rice pareceu distender um músculo ao tentar passar a bola de volta para o goleiro David Raya após a corrida exaustiva para recuperar a bola.
O jogador de 27 anos continuou bravamente em campo por um breve período antes de sinalizar para o banco, sendo substituído por Christian Norgaard aos 76 minutos. Após o apito final, Mikel Arteta confirmou que o jogador iniciou a mudança: “Declan pediu para ser substituído, então ele terá que ser examinado para ver se estará disponível para quarta-feira, infelizmente”. A equipe médica agora avaliará a condição física do ex-capitão do West Ham.
Pressão na disputa pelo título e jogos no meio da semana
Arteta elogiou a resiliência de sua equipe, mas reconheceu que há espaço para melhorias na gestão do jogo. “Grande vitória, estou muito feliz”, afirmou o técnico do Arsenal. “Durante grande parte do tempo, a equipe teve um desempenho excelente, a diferença deveria ter sido maior no intervalo. O momento em que sofremos o gol foi doloroso, mas a qualidade do Chelsea... após o cartão vermelho, deveríamos ter gerenciado melhor a situação, mas falaremos sobre isso amanhã.”
O Arsenal agora precisa se reorganizar rapidamente para o confronto contra o Brighton no meio da semana. Esta partida acontece apenas 24 horas depois que o rival Manchester City enfrenta o Nottingham Forest, que está em dificuldades. Perder Rice para a reta final seria um grande golpe para as esperanças do Arsenal de levantar o troféu da Premier League, dando imensa importância à sua próxima avaliação médica.
- Getty Images Sport
Arteta elogia a qualidade tática do Chelsea
Apesar de ter conquistado os três pontos, o técnico do Arsenal elogiou muito o adversário, destacando sua capacidade de lidar com situações difíceis, mesmo jogando com desvantagem numérica. “Eles têm muita qualidade, mesmo quando usam o goleiro, conseguem sair de situações com 10 jogadores”, observou Arteta.
Arteta detalhou a dor de cabeça tática que os visitantes causaram ao longo da noite. “Eles [Chelsea] têm jogadores que podem ocupar vários espaços – Cole [Palmer] pode jogar como falso nove e ocupar esses espaços, ele precisa de apenas um metro quadrado para virar e ativar os jogadores”, explicou. O técnico do Arsenal concluiu sua avaliação elogiando o trio do meio-campo: “Eles são muito bons em virar em espaços apertados, Caicedo, Enzo [Fernandez] e Cole. É impressionante, eles são um time de ponta”.
Publicidade