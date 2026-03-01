Mikel Arteta dá notícias sobre a lesão de Declan Rice depois que o craque do Arsenal pediu para ser substituído na vitória sobre o Chelsea

Em resposta à vitória do Manchester City sobre o Leeds United no sábado, os Gunners assumiram o controle no meio do primeiro tempo, quando William Saliba balançou as redes. No entanto, os anfitriões sofreram o empate pouco antes do intervalo, quando Piero Hincapie desviou um perigoso escanteio de Reece James para o próprio gol.

Apesar do Chelsea parecer o melhor time no início do segundo tempo, a habilidade do Arsenal em jogadas ensaiadas provou ser decisiva mais uma vez. Um escanteio perfeito de Rice foi mal avaliado pelo goleiro do Blues, Robert Sanchez, permitindo que Jurrien Timber cabeceasse para o gol da vitória. Os anfitriões tiveram que enfrentar um final tenso contra um Chelsea com dez jogadores, após um cartão vermelho recebido por Pedro Neto no final da partida, garantindo com sucesso os três pontos cruciais na disputa pelo título.