Mikel Arteta dá a entender que o Arsenal poderá fazer mudanças drásticas na rotina pré-jogo devido à série de lesões

Como resultado dessa série de problemas, Arteta admitiu que o Arsenal está analisando atentamente sua rotina pré-jogo.

Questionado se isso estava sendo analisado internamente antes do confronto contra o Wolves no meio da semana, o técnico espanhol disse: “Sim, sim, com certeza. Foram casos muito diferentes. O primeiro foi o de Willy, que torceu o tornozelo contra o Liverpool. Depois, tivemos dois incidentes com Riccy no aquecimento, de forma muito semelhante.

O outro foi Bukayo, depois de ter descansado no meio da semana, não ter jogado contra o Kairat e, depois, contra o Leeds, ter-se lesionado. Muito invulgar. Provavelmente aconteceu uma ou duas vezes nos seis anos que estou aqui e aconteceu quatro vezes lá.

“Então, obviamente, estamos analisando isso. No caso do Willy, é muito difícil de entender. Às vezes, você quer testar um jogador antes para ver se ele está pronto, e o aquecimento é outra oportunidade para fazer isso. O caso do Bukayo é muito aleatório, porque ele nunca deu nenhum sinal ou indício de que isso poderia acontecer no aquecimento. É o que é, temos que aprender.”