Mikel Arteta dá a entender que o Arsenal poderá fazer mudanças drásticas na rotina pré-jogo devido à série de lesões
Os problemas do Arsenal no aquecimento
O zagueiro italiano se lesionou no aquecimento pela segunda vez em 2025-26, quando foi retirado do time titular para enfrentar o Wigan na FA Cup. Ele também foi forçado a deixar o jogo da Premier League contra o Brighton em dezembro devido a um problema muscular semelhante. O mesmo destino se abateu sobre Bukayo Saka na preparação para o confronto com o Leeds no início de fevereiro, enquanto William Saliba sofreu um problema no tornozelo antes do confronto com o Liverpool em agosto.
Arsenal vai resolver problemas de aquecimento
Como resultado dessa série de problemas, Arteta admitiu que o Arsenal está analisando atentamente sua rotina pré-jogo.
Questionado se isso estava sendo analisado internamente antes do confronto contra o Wolves no meio da semana, o técnico espanhol disse: “Sim, sim, com certeza. Foram casos muito diferentes. O primeiro foi o de Willy, que torceu o tornozelo contra o Liverpool. Depois, tivemos dois incidentes com Riccy no aquecimento, de forma muito semelhante.
O outro foi Bukayo, depois de ter descansado no meio da semana, não ter jogado contra o Kairat e, depois, contra o Leeds, ter-se lesionado. Muito invulgar. Provavelmente aconteceu uma ou duas vezes nos seis anos que estou aqui e aconteceu quatro vezes lá.
“Então, obviamente, estamos analisando isso. No caso do Willy, é muito difícil de entender. Às vezes, você quer testar um jogador antes para ver se ele está pronto, e o aquecimento é outra oportunidade para fazer isso. O caso do Bukayo é muito aleatório, porque ele nunca deu nenhum sinal ou indício de que isso poderia acontecer no aquecimento. É o que é, temos que aprender.”
Os Gunners podem abandonar a rotina pré-jogo
Arteta sugeriu que o Arsenal poderia até mesmo abandonar completamente o aquecimento tradicional, o que seria uma medida drástica.
“Eu também fui jogador e nós gostamos de certas rotinas, que são a forma de dizer ao nosso corpo ‘está chegando, está chegando, está chegando’”, continuou ele. “Às vezes, mudar isso é complicado. É uma área que vale a pena analisar. O que aconteceria se não fizéssemos o aquecimento? Porque, então, no intervalo, ficamos sentados por quase 15 minutos e depois vamos a todo vapor no segundo tempo. Talvez seja algo a se pensar.”
Arteta saiu com medo de lesões
O técnico do Arsenal revelou que os recentes problemas com lesões durante os aquecimentos o deixaram ansioso, pois acredita que isso pode acontecer em todos os jogos, embora acredite ter aprendido com as experiências. “Posso sentir em meu corpo que estou mais consciente disso”, acrescentou. Quando estou no escritório e ouço alguém bater na porta, penso: “Não, por favor”, porque é um momento muito delicado.
Quando você troca Riccy por Bukayo, precisa mudar muitas coisas dentro do plano de jogo: posições, há muitas coisas que são diferentes e você tem dois minutos para fazer isso.
Isso faz de você um treinador melhor, porque você tem que pensar em 'e se, e se' e há cada vez mais 'e se' antes do jogo e, depois, muitos durante o jogo, então você precisa estar mais preparado.”
Arteta espera evitar lesões antes da partida, quando seu time viajar para enfrentar o Wolves na quarta-feira à noite pelo campeonato, com o último colocado recebendo o primeiro colocado.
