Mikel Arteta alertou que “não pode confiar” em um jogador do Arsenal após vitória apertada sobre o Chelsea

As críticas foram além dos atacantes, com o meio-campo e as laterais também sendo analisados minuciosamente. Nicol observou que os níveis de energia dentro do time pareciam estar caindo em um momento crítico. “O meio-campo foi fraco, Declan Rice simplesmente ficou sem fôlego, provavelmente foi o pior jogo de Martin Zubimendi com a camisa do Arsenal”, observou. Essas dificuldades no meio-campo muitas vezes se traduziram em falta de assistências para o ataque, mas Nicol acredita que os atacantes também devem assumir a culpa por não conseguirem romper as defesas organizadas.

Destacando vários jogadores, Nicol continuou: “Gabriel Martinelli fez uma jogada contra o Chelsea, Leandro Trossard não está fazendo nada pelo lado esquerdo, Bukayo Saka praticamente desapareceu recentemente e Gyokeres marcou alguns gols na semana passada, mas não dá para confiar nele.”