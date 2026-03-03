Getty Images Sport
Mikel Arteta alertou que “não pode confiar” em um jogador do Arsenal após vitória apertada sobre o Chelsea
Nicol alerta para a forma agressiva
Embora o Arsenal tenha garantido três pontos vitais no Emirates Stadium, a natureza da vitória deixou alguns especialistas pouco convencidos com as credenciais dos Gunners. O gol inicial de William Saliba foi anulado por um gol contra de Piero Hincapie, e acabou sendo necessário outro gol de Jurrien Timber em uma jogada ensaiada para decidir o clássico londrino. Com o Manchester City ainda com um jogo a menos e uma sequência implacável de vitórias, a pressão sobre Mikel Arteta para manter a perfeição é imensa. Nicol, falando na ESPN, sugeriu que a falta de ameaça em jogadas abertas deve ser a principal preocupação da comissão técnica. “Em termos de jogo, não achei que o Chelsea apareceu até os 45 minutos. Eles não contribuíram com nada no ataque no primeiro tempo, além do gol contra”, disse ele. “O segundo tempo foi completamente diferente. Mikel Arteta esperava que o Arsenal começasse o segundo tempo como começou a partida, mas isso não aconteceu. Isso seria preocupante para mim, que o Arsenal não tivesse uma resposta quando ficou um pouco pressionado. Mesmo quando o Chelsea ficou com dez jogadores, o Arsenal não controlou a bola.”
Preocupações com estrelas com desempenho abaixo do esperado
As críticas foram além dos atacantes, com o meio-campo e as laterais também sendo analisados minuciosamente. Nicol observou que os níveis de energia dentro do time pareciam estar caindo em um momento crítico. “O meio-campo foi fraco, Declan Rice simplesmente ficou sem fôlego, provavelmente foi o pior jogo de Martin Zubimendi com a camisa do Arsenal”, observou. Essas dificuldades no meio-campo muitas vezes se traduziram em falta de assistências para o ataque, mas Nicol acredita que os atacantes também devem assumir a culpa por não conseguirem romper as defesas organizadas.
Destacando vários jogadores, Nicol continuou: “Gabriel Martinelli fez uma jogada contra o Chelsea, Leandro Trossard não está fazendo nada pelo lado esquerdo, Bukayo Saka praticamente desapareceu recentemente e Gyokeres marcou alguns gols na semana passada, mas não dá para confiar nele.”
Quebrando barreiras defensivas
À medida que a disputa pelo título se intensifica, a agenda de jogos do Arsenal o levará a enfrentar várias equipes posicionadas fora do tradicional “Big Six”. Esses adversários costumam empregar blocos defensivos baixos, desafiando os líderes da liga a encontrar soluções criativas em espaços apertados. Nicol teme que, se as principais fontes de criatividade do Arsenal continuarem a falhar, a equipe terá dificuldades para replicar o poder ofensivo implacável visto no Manchester City, que parece ter uma grande variedade de opções na reserva.
“Essa seria a maior preocupação de Mikel Arteta”, acrescentou Nicol. “Eles têm que ir ao Man City, mas os outros jogos são contra times fora dos seis primeiros, o que significa que provavelmente terão uma defesa compacta. Então, como você vai quebrar essas defesas? Você tem um time do Arsenal que parece não conseguir quebrar a defesa de ninguém e o Man City, que parece que consegue e tem muitas opções. Se você fosse Mikel Arteta, teria conquistado a vitória, mas estaria um pouco preocupado.”
O caminho à frente para Gyokeres
As próximas semanas serão um teste definitivo para o caráter de Gyokeres e sua adequação ao mais alto nível do futebol inglês. Ele marcou 15 gols em todas as competições pelos Gunners nesta temporada, mas não conseguiu corresponder às altas expectativas. O próximo desafio do Arsenal é uma viagem no meio da semana para enfrentar o Brighton, que está em boa fase e venceu duas partidas consecutivas.
Além da programação imediata da Premier League, o time deve se preparar para um confronto monumental com o City no Etihad Stadium no mês que vem — uma partida que muitos acreditam que decidirá o destino do troféu. Gyokeres precisará redescobrir o faro de gol que mostrou no clássico do norte de Londres para silenciar seus críticos. Se ele não conseguir entregar resultados nessas partidas de alto risco, Arteta pode ser forçado a reconsiderar sua hierarquia de ataque durante a reta final pela conquista do título.
