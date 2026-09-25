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Miguel Gutierrez Bayer LeverkusenGetty Images
Stefano Silvestri
Traduzido por

Miguel Gutierrez é um arrependimento para o Napoli: começo excelente com o Leverkusen, já é o rei das assistências

Campeonato Italiano
Napoli
M. Gutierrez
Bayer Leverkusen

O lateral espanhol, que se transferiu em definitivo para a Alemanha durante o verão, virou imediatamente protagonista no Bayer Leverkusen: no último fim de semana, marcou um gol e deu uma assistência contra o RB Leipzig.

De Nápoles a Leverkusen, da Itália à Alemanha, da Serie A à Bundesliga. Uma mudança de ares e de campeonato que está fazendo muito bem a Miguel Gutierrez.

O ex-coringa do Napoli, que se transferiu para o Leverkusen por 26 milhões de euros durante a janela de transferências de verão, começou com o pé direito sua campanha no campeonato: o esquerdo, o dele. Aquele com o qual acabou de marcar um gol e dar uma assistência antes da pausa para as seleções.

Para um Napoli que patina, já se pode falar em arrependimento. Principalmente porque um jogador assim, decisivo e capaz de acumular ótimos números, teria sido particularmente útil para o elenco de Massimiliano Allegri.



  • Rei das assistências

    Gutierrez já se tornou o rei das assistências no Leverkusen: já são três as que o ex-jogador do Girona acumulou nas primeiras cinco rodadas da Bundesliga.

    Ninguém, no elenco do compatriota Carlos Martinez Novell, fez um companheiro marcar tantas vezes até aqui. Ninguém mais do que Gutierrez vestiu a roupa de Robin, ombro perfeito para um Batman da área.

    Quem desempenhou o papel de super-herói, contra o Leipzig, foi outro velho conhecido da Serie A: Patrik Schick, o ex-jogador da Roma. Perfeito o chute de primeira para fazer o momentâneo 1 a 0 por parte do tcheco, servido com perfeição justamente por um cruzamento na medida de Gutierrez.


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  • Números do Napoli superados

    Na mesma partida, aquela que o Leverkusen venceu por 2 a 0 contra o clube da Red Bull no último fim de semana, o próprio Gutierrez também balançou as redes, marcando seu primeiro gol com a camisa do Bayer Leverkusen.

    O espanhol fez isso com um chute de pé esquerdo certeiro da entrada da área. Embora o desvio de Baku na trajetória tenha sido decisivo para tirar o goleiro Vandevoordt da jogada.

    A estatística é curiosa: Gutierrez já superou com folga, após um mês ou pouco mais, os números registrados na última temporada pelo Napoli. Uma temporada em que havia marcado um gol, contra a Fiorentina no campeonato, parando em uma única assistência.

  • Miguel Gutierrez NapoliGetty Images

    Arrependimento da Itália

    O Napoli vendeu Gutierrez ao Leverkusen principalmente por um motivo: a vantagem econômica. Ou seja, arrecadou 26 milhões de euros, enquanto um ano antes o havia tirado do Girona por 18 milhões mais dois em bônus.

    Claro, de um ponto de vista estritamente esportivo, é possível questionar a qualidade da operação. Especialmente porque, depois de um primeiro período de adaptação, Gutierrez deu uma amostra do próprio valor no ano com Antonio Conte. Até atuando fora de posição, aberto pela direita em um meio-campo de quatro.

    Allegri ainda conta com Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola como laterais e poderia utilizá-los também em caso de mudança para uma defesa com três. Mas o primeiro vai completar 29 anos em breve, e o segundo tem 33, contra os 25 de Gutierrez. Para ele, porém, o Napoli já é passado: o presente e o futuro se chamam Leverkusen.

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  • O sonho da Itália

    Gutierrez nunca vestiu a camisa da Espanha. Pelo menos não a da seleção principal: ele parou na Olímpica, depois de também jogar nas seleções de base.

    O ex-jogador do Napoli não foi convocado por De la Fuente nem para esta rodada de partidas da Nations League. Mas a esperança é a última que morre. E ele mesmo confessou ter um grande sonho depois da grande atuação contra o Leipzig.

    "Claro, a seleção é o meu objetivo, mas é difícil porque eles acabaram de se tornar campeões do mundo - disse - Tenho que continuar trabalhando e esperar a minha oportunidade".

    Enquanto isso, Gutierrez está curtindo a estadia em Leverkusen. Napoli ficou para trás, assim como a Serie A. A Bundesliga parece cair como uma luva para ele.

    "Estou muito, muito feliz aqui - disse ainda após o jogo contra o Leipzig - E também é muito fácil jogar ao lado de tantos companheiros fortes".

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