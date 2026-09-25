Miguel Gutierrez é um arrependimento para o Napoli: começo excelente com o Leverkusen, já é o rei das assistências

De Nápoles a Leverkusen, da Itália à Alemanha, da Serie A à Bundesliga. Uma mudança de ares e de campeonato que está fazendo muito bem a Miguel Gutierrez.

O ex-coringa do Napoli, que se transferiu para o Leverkusen por 26 milhões de euros durante a janela de transferências de verão, começou com o pé direito sua campanha no campeonato: o esquerdo, o dele. Aquele com o qual acabou de marcar um gol e dar uma assistência antes da pausa para as seleções.

Para um Napoli que patina, já se pode falar em arrependimento. Principalmente porque um jogador assim, decisivo e capaz de acumular ótimos números, teria sido particularmente útil para o elenco de Massimiliano Allegri.







