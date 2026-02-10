Getty/GOAL
Michael Owen adverte a diretoria do Manchester United que eles DEVEM nomear Michael Carrick - com os Red Devils sendo informados por que devem evitar Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino.
Carrick nomeado técnico interino após demissão de Amorim
O machado caiu sobre um técnico português em Old Trafford depois que ele não conseguiu reverter a situação do time da Premier League, com a teimosa recusa em mexer no sistema 3-4-2-1, que acabou sendo a ruína de Amorim.
Darren Fletcher assumiu interinamente o cargo, tendo sido promovido da equipe sub-18, antes que as rédeas fossem entregues ao ex-meio-campista e ex-treinador assistente do United, Carrick. Ele comandou uma sequência de quatro vitórias consecutivas, que colocou os Red Devils na briga pela classificação para a Liga dos Campeões.
Questões foram levantadas, por pessoas como Roy Keane, sobre se Carrick deveria receber um contrato em tempo integral, independentemente de como o United terminar a temporada. Muitos são da opinião de que um técnico mais experiente deveria ser procurado - como aqueles que atualmente comandam a Inglaterra, o Brasil e a seleção dos Estados Unidos antes da Copa do Mundo de 2026.
Por que Carrick é a escolha certa para levar o Manchester United adiante
O ex-atacante do United Owen, em entrevista ao casino.org, onde agora é embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online, disse ao GOAL, quando questionado sobre o que os Red Devils deveriam fazer para preencher o banco de reservas: “Acho que o Manchester United fará a coisa certa e não agirá precipitadamente, dizendo ‘dê o cargo a Michael Carrick amanhã’. Mas, se ele classificar o Manchester United para a Liga dos Campeões e continuarmos a ver este desempenho - obviamente que isso vai acabar em algum momento -, o mais impressionante é a forma como estão a jogar. Estão a jogar bem. Naquele jogo contra o Manchester City, nunca tinha visto o Manchester United jogar assim em mais de uma década num único jogo.
“Isso continuou. Eles têm jogado muito bem desde então. Dá para ver a confiança. Sei que muitas pessoas disseram que não se pode dar o cargo a Michael Carrick de forma alguma. Não poderia discordar mais.
“O Manchester United, na última década, tentou absolutamente tudo. Eles tentaram vencedores natos, jogadores comprovados, ex-jogadores, novos talentos de diferentes países, veteranos. Eles tentaram de tudo. O único técnico que poderia — estamos supondo, partindo do princípio de que ele continuará — de repente parece estar conseguindo tirar o melhor dos jogadores, a torcida está animada, a confiança está fluindo, parece haver estabilidade, ele entende o clube, tem a atitude certa, é um cara adequado que passou por momentos difíceis. Imagine se ele se classificasse para a Liga dos Campeões e se saísse tão bem, e eles dissessem “obrigado pelo trabalho, Michael, agora vamos contratar outra pessoa” e o Manchester United voltasse ao que aconteceu nos últimos 10-12 anos. Isso é dar um tiro no próprio pé! Está bem debaixo do seu nariz.”
Red Devils instados a evitar Tuchel, Pochettino e companhia
Owen, que saboreou a glória do título da Premier League com o United em 2010-11, continuou: “Michael não vai me agradecer por dizer isso, mas ele é a opção perfeita. Ele vai sair barato, as finanças do Manchester United não estão nas melhores condições no momento, então aqui está um cara que mora lá, entende o clube, tem família na região, não tem problema em se adaptar, não tem problema com o idioma, não tem problema com nada, ele está lá esperando e você provavelmente poderia contratá-lo por uma fração do preço de qualquer outro técnico. Você também não precisa comprá-lo de nenhum outro contrato.
Além disso, alguns desses treinadores de que as pessoas falam estão todos na Copa do Mundo. Se você fosse contratá-los, teria que esperar o fim da Copa do Mundo e teria cerca de uma ou duas semanas antes que eles começassem a trabalhar.
“Este é um grande trabalho que precisa de muito planejamento. Aqui está alguém que está disponível, que pode começar a ter essas conversas, não agora, mas nas próximas semanas e meses. Não posso discordar mais de alguns que dizem ‘independentemente disso, ele não deveria estar aqui’. Não consigo entender isso.”
Jogos do Manchester United 2025-26: em busca da quinta vitória consecutiva
Carrick buscará a quinta vitória consecutiva, permitindo que o viral fã The United Strand faça o tão esperado corte de cabelo, quando os Red Devils enfrentarem o West Ham, ameaçado de rebaixamento, na terça-feira. Uma decisão sobre os planos de gestão a longo prazo será tomada no final da campanha 2025-26.
