Michael Owen adverte a diretoria do Manchester United que eles DEVEM nomear Michael Carrick - com os Red Devils sendo informados por que devem evitar Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino.

O Manchester United foi informado de que deve entregar as rédeas do comando técnico ao técnico interino Michael Carrick de forma permanente, com Michael Owen explicando ao GOAL por que nomes como Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti e Mauricio Pochettino devem ser evitados. Os Red Devils estão em busca de um novo técnico após romperem relações com Ruben Amorim no início de 2026.

    Carrick nomeado técnico interino após demissão de Amorim

    O machado caiu sobre um técnico português em Old Trafford depois que ele não conseguiu reverter a situação do time da Premier League, com a teimosa recusa em mexer no sistema 3-4-2-1, que acabou sendo a ruína de Amorim.

    Darren Fletcher assumiu interinamente o cargo, tendo sido promovido da equipe sub-18, antes que as rédeas fossem entregues ao ex-meio-campista e ex-treinador assistente do United, Carrick. Ele comandou uma sequência de quatro vitórias consecutivas, que colocou os Red Devils na briga pela classificação para a Liga dos Campeões.

    Questões foram levantadas, por pessoas como Roy Keane, sobre se Carrick deveria receber um contrato em tempo integral, independentemente de como o United terminar a temporada. Muitos são da opinião de que um técnico mais experiente deveria ser procurado - como aqueles que atualmente comandam a Inglaterra, o Brasil e a seleção dos Estados Unidos antes da Copa do Mundo de 2026.

  • Por que Carrick é a escolha certa para levar o Manchester United adiante

    O ex-atacante do United Owen, em entrevista ao casino.org, onde agora é embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online, disse ao GOAL, quando questionado sobre o que os Red Devils deveriam fazer para preencher o banco de reservas: “Acho que o Manchester United fará a coisa certa e não agirá precipitadamente, dizendo ‘dê o cargo a Michael Carrick amanhã’. Mas, se ele classificar o Manchester United para a Liga dos Campeões e continuarmos a ver este desempenho - obviamente que isso vai acabar em algum momento -, o mais impressionante é a forma como estão a jogar. Estão a jogar bem. Naquele jogo contra o Manchester City, nunca tinha visto o Manchester United jogar assim em mais de uma década num único jogo.

    “Isso continuou. Eles têm jogado muito bem desde então. Dá para ver a confiança. Sei que muitas pessoas disseram que não se pode dar o cargo a Michael Carrick de forma alguma. Não poderia discordar mais.

    “O Manchester United, na última década, tentou absolutamente tudo. Eles tentaram vencedores natos, jogadores comprovados, ex-jogadores, novos talentos de diferentes países, veteranos. Eles tentaram de tudo. O único técnico que poderia — estamos supondo, partindo do princípio de que ele continuará — de repente parece estar conseguindo tirar o melhor dos jogadores, a torcida está animada, a confiança está fluindo, parece haver estabilidade, ele entende o clube, tem a atitude certa, é um cara adequado que passou por momentos difíceis. Imagine se ele se classificasse para a Liga dos Campeões e se saísse tão bem, e eles dissessem “obrigado pelo trabalho, Michael, agora vamos contratar outra pessoa” e o Manchester United voltasse ao que aconteceu nos últimos 10-12 anos. Isso é dar um tiro no próprio pé! Está bem debaixo do seu nariz.”

    Red Devils instados a evitar Tuchel, Pochettino e companhia

    Owen, que saboreou a glória do título da Premier League com o United em 2010-11, continuou: “Michael não vai me agradecer por dizer isso, mas ele é a opção perfeita. Ele vai sair barato, as finanças do Manchester United não estão nas melhores condições no momento, então aqui está um cara que mora lá, entende o clube, tem família na região, não tem problema em se adaptar, não tem problema com o idioma, não tem problema com nada, ele está lá esperando e você provavelmente poderia contratá-lo por uma fração do preço de qualquer outro técnico. Você também não precisa comprá-lo de nenhum outro contrato.

    Além disso, alguns desses treinadores de que as pessoas falam estão todos na Copa do Mundo. Se você fosse contratá-los, teria que esperar o fim da Copa do Mundo e teria cerca de uma ou duas semanas antes que eles começassem a trabalhar.

    “Este é um grande trabalho que precisa de muito planejamento. Aqui está alguém que está disponível, que pode começar a ter essas conversas, não agora, mas nas próximas semanas e meses. Não posso discordar mais de alguns que dizem ‘independentemente disso, ele não deveria estar aqui’. Não consigo entender isso.”

  • Jogos do Manchester United 2025-26: em busca da quinta vitória consecutiva

    Carrick buscará a quinta vitória consecutiva, permitindo que o viral fã The United Strand faça o tão esperado corte de cabelo, quando os Red Devils enfrentarem o West Ham, ameaçado de rebaixamento, na terça-feira. Uma decisão sobre os planos de gestão a longo prazo será tomada no final da campanha 2025-26.

