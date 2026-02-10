Michael Owen adverte a diretoria do Manchester United que eles DEVEM nomear Michael Carrick - com os Red Devils sendo informados por que devem evitar Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino.

O ex-atacante do United Owen, em entrevista ao casino.org, onde agora é embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online, disse ao GOAL, quando questionado sobre o que os Red Devils deveriam fazer para preencher o banco de reservas: “Acho que o Manchester United fará a coisa certa e não agirá precipitadamente, dizendo ‘dê o cargo a Michael Carrick amanhã’. Mas, se ele classificar o Manchester United para a Liga dos Campeões e continuarmos a ver este desempenho - obviamente que isso vai acabar em algum momento -, o mais impressionante é a forma como estão a jogar. Estão a jogar bem. Naquele jogo contra o Manchester City, nunca tinha visto o Manchester United jogar assim em mais de uma década num único jogo.

“Isso continuou. Eles têm jogado muito bem desde então. Dá para ver a confiança. Sei que muitas pessoas disseram que não se pode dar o cargo a Michael Carrick de forma alguma. Não poderia discordar mais.

“O Manchester United, na última década, tentou absolutamente tudo. Eles tentaram vencedores natos, jogadores comprovados, ex-jogadores, novos talentos de diferentes países, veteranos. Eles tentaram de tudo. O único técnico que poderia — estamos supondo, partindo do princípio de que ele continuará — de repente parece estar conseguindo tirar o melhor dos jogadores, a torcida está animada, a confiança está fluindo, parece haver estabilidade, ele entende o clube, tem a atitude certa, é um cara adequado que passou por momentos difíceis. Imagine se ele se classificasse para a Liga dos Campeões e se saísse tão bem, e eles dissessem “obrigado pelo trabalho, Michael, agora vamos contratar outra pessoa” e o Manchester United voltasse ao que aconteceu nos últimos 10-12 anos. Isso é dar um tiro no próprio pé! Está bem debaixo do seu nariz.”