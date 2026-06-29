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Michael OliseGetty Images
Filippo Cataldo

Traduzido por

Michael Olise teria solicitado uma conversa: “Grandes dúvidas” no FC Bayern?

Mercado da bola
M. Olise
Bayern de Munique

Enquanto Michael Olise brilha na Copa do Mundo com a seleção francesa, parece que algo está se formando na Säbener Straße. Segundo relatos, o craque do ataque do FC Bayern de Munique teria solicitado à diretoria do clube uma conversa em breve.

Segundo o jornal esportivo espanhol AS, o ponta gostaria de conversar com o Bayern após o término da Copa do Mundo para saber como o clube avalia sua evolução e quais são os planos para ele no futuro.

Isso seria do interesse do Bayern, já que, como se sabe, o clube de Munique gostaria de renovar o contrato de Olise, válido até 2029, pois vê nele uma superestrela do presente e do futuro. O fato de Olise e seus assessores supostamente não terem respondido até agora às propostas concretas de diálogo feitas pelo clube de Munique teria gerado ceticismo na Säbener Straße.

  • Outro aspecto menos favorável do ponto de vista do time de Munique: se acreditarmos no que é relatado no artigo, Michael Olise já estaria ciente de que praticamente todos os clubes de elite europeus estão de olho nele e estaria planejando analisar detalhadamente sua situação, juntamente com sua equipe, após o torneio. Isso significa que é possível que, ao final dessa análise, Olise decida comunicar ao time de Munique seu desejo de ser transferido.

    O Bayern declarou várias vezes recentemente que a venda do francês, que na Copa do Mundo deu continuidade ao seu excelente desempenho no clube, está fora de questão neste verão. “Para um jogador como Olise, não há preço que nos faça hesitar”, afirmou recentemente, por exemplo, o membro do Conselho Fiscal Karl-Heinz Rummenigge.



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  • Será que os dirigentes do Bayern já perceberam que, no caso de Olise, “tudo pode acontecer” neste verão?

    Em vez disso, o contrato de Olise deveria ser renovado — incluindo um aumento salarial significativo, passando dos atuais cerca de 12 milhões para até 25 milhões de euros por ano, incluindo todos os bônus possíveis e (quase) impossíveis.

    No entanto, segundo o AS, os dirigentes do clube de Munique já nem acreditam mais que isso vá acontecer. De acordo com a publicação, os responsáveis do FC Bayern teriam agora “grandes dúvidas” quanto à renovação do contrato de Olise. Pelo contrário, eles teriam percebido que, no caso de Olise, “tudo pode acontecer” neste verão.