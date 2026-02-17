Getty Images Sport
Michael Olise é o novo Arjen Robben? Lenda do Bayern de Munique faz comparação incrível em meio à parceria promissora do ponta com o lateral-direito que lembra Philipp Lahm
Laimer e Olise – uma dupla como Lahm e Robben
Por mais de uma década, a ala direita da Allianz Arena foi sinônimo da compreensão telepática compartilhada por Lahm e Robben. Desde que essa dupla lendária pendurou as chuteiras, o Bayern de Munique tem buscado incansavelmente replicar essa combinação devastadora de defesa de ferro e talento ofensivo invertido. Em sua última coluna para a Sky Sport, a lenda do clube Lothar Matthaus sugere que essa longa busca pode finalmente estar chegando ao fim. Laimer se reinventou como um lateral-direito de alto desempenho sob o comando de Vincent Kompany, criando uma conexão elétrica com Olise.
O ala francês tem sido uma verdadeira revelação desde que chegou à Baviera, frequentemente cortando para dentro com seu pé esquerdo letal, de uma maneira que lembra assustadoramente o auge de Robben. Com Olise atualmente iluminando as tabelas da Bundesliga - ostentando 13 gols e mais de 20 assistências em todas as competições nesta temporada - ele encontrou o complemento perfeito em Laimer, um parceiro que oferece a segurança defensiva absoluta necessária para permitir que um criativo rebelde vagueie livremente.
“Konrad Laimer se tornou um jogador muito importante na defesa”, disse ele. “Acho que a equipe teve seu pior desempenho nos três ou quatro jogos sem ele. Laimer é excelente como lateral-direito, que na verdade não é sua posição, e também causa impacto no ataque. Ele forma uma dupla com Michael Olise, semelhante a Philipp Lahm e Arjen Robben.”
O dilema contratual enfrentado pelo Bayern
Com o contrato de Laimer válido até 2027, o Bayern está se aproximando do momento crítico em que deve decidir se renova o contrato ou corre o risco de ver seu valor se desvalorizar. A situação obriga a diretoria a ponderar a imensa utilidade do zagueiro em relação à sua posição comercial. Embora ele não venda camisas como um atacante de renome, sua consistência é inegável. No entanto, o especialista sugere que, na realidade brutal do mercado de transferências, Laimer se enquadra em uma categoria diferente dos “intocáveis” do clube.
“Obviamente, seria uma perda se ele saísse, mas ele seria mais fácil de substituir do que um líder como Harry Kane, Joshua Kimmich ou Dayot Upamecano”, admitiu a lenda. “Alphonso Davies também assinou um bom contrato novo há algum tempo, e entendo que Laimer queira subir na estrutura salarial.”
Dores de cabeça com a estrutura salarial para os bávaros
A mesa de negociações do Bayern tornou-se um local complicado nos últimos anos. Os dias em que os detalhes salariais eram mantidos em segredo acabaram, com vazamentos frequentes expondo os salários do clube ao público e ao vestiário. Essa transparência tem causado uma grande dor de cabeça ao diretor Max Eberl, que tem a tarefa de cortar um orçamento inflacionado e, ao mesmo tempo, manter a harmonia entre um elenco de superestrelas movidas pelo ego.
“Há cinco ou seis anos, os valores salariais começaram a vazar. Desde então, todos sabem quanto os outros ganham. Os jogadores se manifestam e dizem: ‘Por que ele ganha mais do que eu?’”, explicou a lenda sobre o clima atual no vestiário. “Isso não facilitou as coisas para o FC Bayern, e essa é a dificuldade que Max Eberl enfrenta agora. Mas acredito que Konni Laimer é tão valorizado quanto um jogador que ganha cinco, seis ou sete milhões a mais.”
Por que Laimer deveria mudar?
Apesar do potencial de um salário mais alto no exterior, a sabedoria predominante sugere que a melhor opção para Laimer é permanecer onde está. Ele possui uma vantagem rara em Munique: uma profunda conexão com a liderança esportiva. Sua relação com o diretor esportivo Christoph Freund remonta ao tempo em que trabalharam juntos no Red Bull Salzburg, criando uma camada de confiança difícil de replicar em outro lugar. Além disso, a chegada de Kompany revitalizou a atmosfera no clube, tornando Munique um destino para diversão e conquistas.
“Por que ele deveria escolher ir para o exterior por meio milhão ou um milhão a mais, onde primeiro teria que se adaptar e provar seu valor novamente?”, questionou o especialista, questionando a lógica de uma transferência. “Em Vincent Kompany, ele tem um técnico que apoia seus jogadores e lhes incute a importância de se divertirem. Um jogador de futebol profissional... gosta de jogar por um clube onde há diversão e camaradagem, e onde se ganham títulos. Tudo isso está disponível no FC Bayern.”
