Michael Olise é o novo Arjen Robben? Lenda do Bayern de Munique faz comparação incrível em meio à parceria promissora do ponta com o lateral-direito que lembra Philipp Lahm

Por mais de uma década, a ala direita da Allianz Arena foi sinônimo da compreensão telepática compartilhada por Lahm e Robben. Desde que essa dupla lendária pendurou as chuteiras, o Bayern de Munique tem buscado incansavelmente replicar essa combinação devastadora de defesa de ferro e talento ofensivo invertido. Em sua última coluna para a Sky Sport, a lenda do clube Lothar Matthaus sugere que essa longa busca pode finalmente estar chegando ao fim. Laimer se reinventou como um lateral-direito de alto desempenho sob o comando de Vincent Kompany, criando uma conexão elétrica com Olise.

O ala francês tem sido uma verdadeira revelação desde que chegou à Baviera, frequentemente cortando para dentro com seu pé esquerdo letal, de uma maneira que lembra assustadoramente o auge de Robben. Com Olise atualmente iluminando as tabelas da Bundesliga - ostentando 13 gols e mais de 20 assistências em todas as competições nesta temporada - ele encontrou o complemento perfeito em Laimer, um parceiro que oferece a segurança defensiva absoluta necessária para permitir que um criativo rebelde vagueie livremente.

“Konrad Laimer se tornou um jogador muito importante na defesa”, disse ele. “Acho que a equipe teve seu pior desempenho nos três ou quatro jogos sem ele. Laimer é excelente como lateral-direito, que na verdade não é sua posição, e também causa impacto no ataque. Ele forma uma dupla com Michael Olise, semelhante a Philipp Lahm e Arjen Robben.”