Michael O'Neill, técnico do Blackburn e da Irlanda do Norte, causa indignação com escolha polêmica da escalação

A indignação atingiu o auge aos 80 minutos, quando O'Neill finalmente colocou em campo seu único representante do Blackburn, o jovem Tom Atcheson, que ainda não estreou pela seleção, para uma participação de apenas 10 minutos, no exato momento em que Devlin era substituído. Essa proteção descarada de um jogador do seu próprio clube, ao mesmo tempo em que enfraquecia os rivais na luta contra o rebaixamento, gerou uma forte reação negativa na internet. Um torcedor do Oxford desabafou sua frustração, afirmando: “É claro que você vai escalar nossos principais jogadores em uma partida em que não há nada em jogo.” Outro observador destacou a escalação suspeita, observando: “Não há absolutamente nada para ver aqui, apenas dois jogadores do Oxford e um do Albion como titulares, enquanto o jogador do Blackburn fica poupado.”