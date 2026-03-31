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Michael O'Neill, técnico do Blackburn e da Irlanda do Norte, causa indignação com escolha polêmica da escalação
Confirmado conflito de interesses em campo
De acordo com o jornal The Sun, O'Neill está sendo alvo de intenso escrutínio devido à sua gestão do elenco durante o empate em 1 a 1 no amistoso contra o País de Gales, em Cardiff, no dia 31 de março. Após ter ficado de fora das eliminatórias para a Copa do Mundo devido à derrota por 2 a 0 para a Itália, o técnico aproveitou esse jogo sem importância para, aparentemente, esgotar os jogadores de clubes que disputam com o Blackburn para evitar o rebaixamento para a League One. O experiente técnico assumiu o comando no Ewood Park em fevereiro, e o padrão de substituições confirmou totalmente os piores temores dos times rivais em relação à sua controversa dupla função nesta fase crítica da temporada nacional.
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Estrelas rivais enfrentam uma intensa carga de trabalho internacional
Vários clubes da Championship entraram em contato com a EFL para manifestar seu descontentamento com a situação. West Bromwich Albion, Oxford United e Portsmouth viram seus principais jogadores atuarem por um tempo considerável. Jamie Donley, do Oxford, não só foi titular quanto marcou o primeiro gol aos 22 minutos, antes de ser substituído aos 64 minutos junto com seu companheiro de clube Ciaran Brown, que foi estranhamente substituído por outro jogador do Oxford, Brodie Spencer. Enquanto isso, Isaac Price, do West Brom, completou 45 minutos, e o meio-campista do Portsmouth, Terry Devlin, foi forçado a jogar até os 80 minutos antes de finalmente ser substituído.
Torcedores expressam sua indignação com a substituição tardia
A indignação atingiu o auge aos 80 minutos, quando O'Neill finalmente colocou em campo seu único representante do Blackburn, o jovem Tom Atcheson, que ainda não estreou pela seleção, para uma participação de apenas 10 minutos, no exato momento em que Devlin era substituído. Essa proteção descarada de um jogador do seu próprio clube, ao mesmo tempo em que enfraquecia os rivais na luta contra o rebaixamento, gerou uma forte reação negativa na internet. Um torcedor do Oxford desabafou sua frustração, afirmando: “É claro que você vai escalar nossos principais jogadores em uma partida em que não há nada em jogo.” Outro observador destacou a escalação suspeita, observando: “Não há absolutamente nada para ver aqui, apenas dois jogadores do Oxford e um do Albion como titulares, enquanto o jogador do Blackburn fica poupado.”
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O Blackburn mantém-se fora da zona de rebaixamento em uma disputa acirrada
A EFL indicou que a convocação para a seleção nacional é de competência exclusiva da FIFA, deixando a entidade reguladora sem poder para intervir. Uma olhada na tabela do Campeonato explica perfeitamente a imensa frustração dos torcedores rivais. O Blackburn ocupa atualmente a 19ª posição com 43 pontos, permanecendo acima do West Brom apenas pelo saldo de gols. O Portsmouth está perigosamente na 21ª posição com 40 pontos, enquanto Oxford e Leicester City — que sofreram uma dedução de seis pontos — estão presos entre os três últimos com 39 pontos. Com o Sheffield Wednesday na lanterna com menos seis pontos após uma dedução de 18 pontos, a batalha pela sobrevivência está incrivelmente acirrada.