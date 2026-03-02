Michael Carrick revela seus verdadeiros sentimentos sobre os torcedores do Manchester United cantarem seu nome enquanto ele se aproxima de conseguir um emprego em tempo integral

Apesar das comemorações finais, o United foi forçado a suar depois que Maxence Lacroix deu aos visitantes uma vantagem inicial. Carrick admitiu que estava “esperando” por um momento para ver como seu time lidaria com a adversidade. Gols de Bruno Fernandes e do empolgante Benjamin Sesko acabaram virando o jogo, justificando as instruções do técnico interino no intervalo, já que os jogadores mostraram a “personalidade e confiança” necessárias para competir no topo da tabela.

Explicando sua conversa com a equipe no intervalo, Carrick disse: “Foram apenas alguns pequenos ajustes na formação, talvez algumas ideias, algumas coisas que tentamos desde o início e que queríamos ajustar um pouco. Honestamente, não foi nada muito importante, não vou levar muito crédito por isso. Acho que os rapazes mostraram, à medida que o primeiro tempo avançava, que as coisas estavam melhorando.

Às vezes, você precisa encontrar uma maneira de jogar. Queríamos fazer mais jogadas e ser um pouco mais agressivos no ataque à defesa adversária, o que você sempre tenta fazer, mas acho que fizemos melhor no segundo tempo e acabamos conseguindo o pênalti. Era mais uma questão de como reagiríamos. Tem corrido a nosso favor, era algo que eu estava esperando, esse momento, para ver “vamos lá, o que vamos fazer a respeito?” Os rapazes responderam muito bem. Foi muito importante para nós.”