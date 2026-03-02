Getty Images
Michael Carrick revela seus verdadeiros sentimentos sobre os torcedores do Manchester United cantarem seu nome enquanto ele se aproxima de conseguir um emprego em tempo integral
Carrick elogia a “enorme” conexão com os torcedores do Manchester United
A conexão entre o banco de reservas e as arquibancadas está, sem dúvida, mais forte do que nunca desde a era Sir Alex Ferguson, e Carrick ficou visivelmente emocionado com a recepção. Em entrevista ao site oficial doclube após a vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, em que os torcedores cantaram por Carrick, o ex-meio-campista disse: “É muito bom, obviamente este lugar significa muito para mim. Ter tanta positividade e todos gostando de vir aos jogos e assisti-los, para mim ter influência nisso, não vou mentir, é claro que é muito bom. Os jogadores têm muito crédito por isso, pelo que fazem em campo. Certamente não é só mérito meu. Essa conexão com os torcedores é enorme, sentir isso e eles permanecerem conosco, mesmo quando tivemos um início um pouco vacilante, para superar o jogo e terminar assim, significa muito.”
Ajustes táticos inspiram reviravolta em Old Trafford
Apesar das comemorações finais, o United foi forçado a suar depois que Maxence Lacroix deu aos visitantes uma vantagem inicial. Carrick admitiu que estava “esperando” por um momento para ver como seu time lidaria com a adversidade. Gols de Bruno Fernandes e do empolgante Benjamin Sesko acabaram virando o jogo, justificando as instruções do técnico interino no intervalo, já que os jogadores mostraram a “personalidade e confiança” necessárias para competir no topo da tabela.
Explicando sua conversa com a equipe no intervalo, Carrick disse: “Foram apenas alguns pequenos ajustes na formação, talvez algumas ideias, algumas coisas que tentamos desde o início e que queríamos ajustar um pouco. Honestamente, não foi nada muito importante, não vou levar muito crédito por isso. Acho que os rapazes mostraram, à medida que o primeiro tempo avançava, que as coisas estavam melhorando.
Às vezes, você precisa encontrar uma maneira de jogar. Queríamos fazer mais jogadas e ser um pouco mais agressivos no ataque à defesa adversária, o que você sempre tenta fazer, mas acho que fizemos melhor no segundo tempo e acabamos conseguindo o pênalti. Era mais uma questão de como reagiríamos. Tem corrido a nosso favor, era algo que eu estava esperando, esse momento, para ver “vamos lá, o que vamos fazer a respeito?” Os rapazes responderam muito bem. Foi muito importante para nós.”
Sesko brilha novamente
A estrela do jogo foi mais uma vez Sesko, que marcou o gol da vitória e continuou sua sensacional fase em 2026. O atacante esloveno já marcou sete gols nos últimos oito jogos, mostrando-se à altura das expectativas do United, que pagou 74 milhões de libras por ele no meio do ano. Após a partida, Sesko comemorou nas redes sociais, recitando até mesmo um famoso canto da torcida do clube ao escrever: “Somos o Man United e nunca vamos parar!” Essa paixão claramente ressoou em seu técnico, já que Carrick foi rápido em destacar a atitude pé no chão e o ritmo de trabalho incansável do atacante.
“Estou absolutamente encantado com o Ben. Certamente não tem sido uma dor de cabeça, não tem sido um grande drama. Ele teve um impacto enorme e está fazendo grandes melhorias. Está se acostumando um pouco com o que é estar aqui, com os sentimentos e com o que significa jogar. Coisas que às vezes podemos considerar naturais. Ele está desesperado para se sair bem, trabalha muito, é um prazer trabalhar com ele. Hoje, ele começou e marcou um gol absolutamente fantástico”, acrescentou Carrick.
Estrelas veteranas apoiam Carrick para cargo permanente
Enquanto a diretoria do Old Trafford continua avaliando possíveis sucessores de longo prazo para Ruben Amorim, o vestiário já teria tomado uma decisão. Relatos sugerem que figuras importantes como Bruno Fernandes e Harry Maguire apoiam totalmente Carrick, preferindo sua abordagem tática equilibrada aos sistemas rígidos usados anteriormente. Ao permitir que os jogadores se expressem, mantendo seu conhecimento técnico de elite, Carrick transformou o United de um time que jogava xadrez em uma máquina vencedora que atualmente parece ter garantida a classificação para a Liga dos Campeões.
