Michael Carrick repreendendo Sir Jim Ratcliffe?! O treinador afirma que os jogadores e a equipe técnica do Manchester United “compreendem suas responsabilidades” após os comentários controversos do coproprietário sobre imigração
Carrick responde à entrevista de Ratcliffe sobre “colonização”
Vários grupos de torcedores do United condenaram a sugestão de Ratcliffe de que a Grã-Bretanha havia sido “colonizada” por imigrantes em uma entrevista na semana passada à Sky News, enquanto o clube também divulgou um comunicado enfatizando seu apoio à diversidade, o que estava em desacordo com o sentimento nacionalista do bilionário.
Carrick ainda não havia respondido aos comentários incendiários do coproprietário do United, pois a equipe não jogou nenhuma partida nos últimos 10 dias, mas ele finalmente foi questionado sobre o assunto na sexta-feira, em sua coletiva de imprensa antes do próximo jogo do United pela Premier League, contra o Everton. E ele enfatizou a necessidade de jogadores, treinadores e figuras públicas se lembrarem de assumir a responsabilidade por suas palavras, pois elas têm um alcance muito grande.
O técnico do Manchester United orgulhoso da cultura do clube
Carrick disse: “Sir Jim fez uma declaração e, em seguida, o clube fez uma declaração. Não me cabe acrescentar nada a isso. O que posso dizer é que estou neste clube há muitos anos e causamos um enorme impacto global, de todas as formas, e somos responsáveis por isso. Como jogador, membro da equipe e torcedor, acho que temos muito orgulho desse ambiente e da cultura que temos no clube. Igualdade, diversidade e respeito mútuo é o que tentamos levar adiante todos os dias. Viajei pelo mundo e sei o que este clube significa para muitas pessoas. Estamos plenamente conscientes da responsabilidade e tentamos cumpri-la todos os dias.”
Carrick não está preocupado com o impacto nos jogadores
Com a grande maioria do elenco do United sendo de fora da Grã-Bretanha, os comentários de Ratcliffe certamente causaram agitação no vestiário. Mas Carrick enfatizou que seus jogadores são resilientes e não acredita que o barulho em torno do clube causado por Ratcliffe terá qualquer impacto em seu desempenho, já que eles enfrentam o Everton após terem sua sequência de quatro vitórias consecutivas sob o comando do técnico interrompida pelo West Ham.
Carrick disse: “Temos um grupo muito forte. Os jogadores, a comissão técnica, dentro e fora do clube. Estamos sempre conversando uns com os outros. Os rapazes estão muito animados. Respiramos fundo, voltamos e estamos focados no que vem a seguir. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Parte de estar neste clube [é que] entendemos como as coisas funcionam globalmente. Só posso falar da minha experiência pessoal, de todas as origens e diferentes origens das quais tenho muito orgulho.”
Carrick animado com o reencontro com Moyes
Apesar do longo intervalo entre os jogos, não se espera que o United seja impulsionado pelo retorno de jogadores lesionados. Carrick disse que Mason Mount está perto de retornar, mas não estará disponível para o primeiro jogo do United no Hill Dickinson Stadium. Matthijs de Ligt, que está fora desde novembro devido a uma lesão, também continua fora.
Carrick fez parte do elenco do United que fracassou na única temporada de David Moyes no comando, após suceder Sir Alex Ferguson em 2013, mas disse ter um enorme respeito pelo técnico do Everton.
Ele acrescentou: “É difícil jogar contra as equipes do David. Ele é um ótimo técnico – com a experiência que tem, sabe o que é preciso para ter sucesso nesta liga. É um novo desafio para nós e estamos ansiosos por ele. Tivemos muito tempo para nos preparar. Vai ser muito difícil. Sei que é um estádio novo, mas historicamente sempre foi difícil jogar contra o Everton. A atmosfera que os torcedores deles criam é uma das mais difíceis que já enfrentei, então estamos cientes disso. Estamos tentando dar o nosso melhor. Temos coisas a melhorar, mas temos uma boa base e fundamento para seguir em frente. Um bom espírito e vamos aproveitar tudo isso na segunda-feira à noite.”
