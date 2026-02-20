Michael Carrick repreendendo Sir Jim Ratcliffe?! O treinador afirma que os jogadores e a equipe técnica do Manchester United “compreendem suas responsabilidades” após os comentários controversos do coproprietário sobre imigração

Apesar do longo intervalo entre os jogos, não se espera que o United seja impulsionado pelo retorno de jogadores lesionados. Carrick disse que Mason Mount está perto de retornar, mas não estará disponível para o primeiro jogo do United no Hill Dickinson Stadium. Matthijs de Ligt, que está fora desde novembro devido a uma lesão, também continua fora.

Carrick fez parte do elenco do United que fracassou na única temporada de David Moyes no comando, após suceder Sir Alex Ferguson em 2013, mas disse ter um enorme respeito pelo técnico do Everton.

Ele acrescentou: “É difícil jogar contra as equipes do David. Ele é um ótimo técnico – com a experiência que tem, sabe o que é preciso para ter sucesso nesta liga. É um novo desafio para nós e estamos ansiosos por ele. Tivemos muito tempo para nos preparar. Vai ser muito difícil. Sei que é um estádio novo, mas historicamente sempre foi difícil jogar contra o Everton. A atmosfera que os torcedores deles criam é uma das mais difíceis que já enfrentei, então estamos cientes disso. Estamos tentando dar o nosso melhor. Temos coisas a melhorar, mas temos uma boa base e fundamento para seguir em frente. Um bom espírito e vamos aproveitar tudo isso na segunda-feira à noite.”