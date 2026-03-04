Michael Carrick “não descarta” a possibilidade de o Manchester United conquistar o título no final da temporada, após um início de sonho como técnico

“No futebol, não se pode descartar nada, mas temos que ser realistas e saber onde estamos”, disse Carrick quando questionado sobre uma possível disputa pelo título. “Acho que temos que tentar continuar vencendo os jogos e ver o que acontece. Acima de nós, há duas equipes fantásticas. Há algumas equipes realmente boas ao nosso redor. Tivemos uma boa sequência, mas certamente não vamos nos deixar levar pelo entusiasmo. É claro que estou sendo realista. Temos que vencer muitos jogos para que isso aconteça."

As estatísticas certamente confirmam o otimismo em torno do Theatre of Dreams. O United registrou seis vitórias em sete jogos desde a nomeação de Carrick, ostentando o melhor recorde da divisão nesse período. Apesar do entusiasmo crescente, o técnico está determinado a manter os pés no chão. “O futebol é um jogo difícil de se obter resultados”, acrescentou. “Não se trata tanto de se proteger contra [uma queda de rendimento], mas de viver o momento, permanecer no momento, manter os pés no chão e compreender o que é necessário para vencer os jogos. Não vamos nos deixar levar pelo entusiasmo, temos que alimentar a confiança e compreender que é difícil conseguir uma sequência de vitórias. Estamos ansiosos por mais e precisamos tentar fazer com que isso dure o máximo possível e permanecer consistentes.”