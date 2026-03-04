Getty Images Sport
Traduzido por
Michael Carrick “não descarta” a possibilidade de o Manchester United conquistar o título no final da temporada, após um início de sonho como técnico
A recuperação continua sob o comando de Carrick
A vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace no domingo foi a mais recente prova da recuperação do United, levando-o ao terceiro lugar no saldo de gols, à frente do Aston Villa. Embora a diferença para o Arsenal de Mikel Arteta continue sendo de 13 pontos antes do confronto de quarta-feira com o Newcastle United, Carrick mantém a porta aberta para um milagre. O técnico interino acredita que, apesar da desvantagem matemática, a excelente fase de sua equipe significa que tudo é possível nos últimos meses da campanha.
- Getty
Carrick se recusa a desistir
“No futebol, não se pode descartar nada, mas temos que ser realistas e saber onde estamos”, disse Carrick quando questionado sobre uma possível disputa pelo título. “Acho que temos que tentar continuar vencendo os jogos e ver o que acontece. Acima de nós, há duas equipes fantásticas. Há algumas equipes realmente boas ao nosso redor. Tivemos uma boa sequência, mas certamente não vamos nos deixar levar pelo entusiasmo. É claro que estou sendo realista. Temos que vencer muitos jogos para que isso aconteça."
As estatísticas certamente confirmam o otimismo em torno do Theatre of Dreams. O United registrou seis vitórias em sete jogos desde a nomeação de Carrick, ostentando o melhor recorde da divisão nesse período. Apesar do entusiasmo crescente, o técnico está determinado a manter os pés no chão. “O futebol é um jogo difícil de se obter resultados”, acrescentou. “Não se trata tanto de se proteger contra [uma queda de rendimento], mas de viver o momento, permanecer no momento, manter os pés no chão e compreender o que é necessário para vencer os jogos. Não vamos nos deixar levar pelo entusiasmo, temos que alimentar a confiança e compreender que é difícil conseguir uma sequência de vitórias. Estamos ansiosos por mais e precisamos tentar fazer com que isso dure o máximo possível e permanecer consistentes.”
Audição para o cargo permanente em Old Trafford
O toque de Midas de Carrick inevitavelmente gerou uma onda de especulações sobre seu futuro a longo prazo. Originalmente contratado para estabilizar o time, sua perspicácia tática e habilidade em lidar com os jogadores levaram muitos a sugerir que ele deveria assumir o cargo de forma permanente, um sentimento que, segundo relatos, ecoa dentro do vestiário. Enquanto a hierarquia considera seu próximo passo, Carrick continua focado em campo, embora tenha admitido com uma risada que as perguntas sobre sua situação profissional estão se tornando um ritual semanal.
Ele acrescentou sobre o cargo de técnico do Man Utd: “Isso vai acontecer toda semana, não é? Não há como fugir da situação, é claro. Para ser honesto, não há muito o que eu possa dizer sobre isso. Adoro estar aqui. Adoro fazer o que estou fazendo. Eu disse isso desde o início, não estou tomando nenhuma decisão de curto prazo ou soluções rápidas. Vencer jogos ajuda e os rapazes estão indo muito bem nisso. Vamos ter que ver onde isso vai dar. Não há muito mais que eu possa dizer além disso no momento, realmente.”
- Getty Images Sport
Mantendo-se na briga pelas quatro primeiras posições
Com jogos importantes contra o Liverpool e o Aston Villa ainda por vir no Old Trafford, e uma viagem de alto risco ao Chelsea no horizonte, a margem para erros é pequena. Carrick está ciente de que a qualificação para a Liga dos Campeões continua sendo a prioridade, mesmo que as conversas sobre o título proporcionem um cenário romântico para a atual campanha do time. Ele elogiou o espírito de um elenco que parecia desestruturado há apenas dois meses, mas que agora encontrou sua identidade sob sua orientação.
“Eu não usaria a palavra surpresa. Acho que você sempre se esforça para vencer os jogos. É entender que é difícil, mas não olhar muito à frente. Todos os jogos são vencíveis”, disse ele. “Eu não fui muito longe em termos do que era possível [no início]. Tínhamos que começar a trabalhar rapidamente e colocar as coisas em prática, tentar ser justos com os jogadores, dar a eles as informações certas e o equilíbrio certo para entrar no próximo jogo, essa foi a primeira coisa. Conheço alguns dos jogadores, conheço alguns mais do que outros, mas agora conheço todos e é um grupo muito bom. Em termos de talento e habilidade, os rapazes mostraram do que são capazes. E depois há aquele equilíbrio de bons hábitos, bons comportamentos, cuidar uns dos outros. Há certos momentos em que temos de nos esforçar e mostrar esse bom espírito e espírito de equipa. Não tenho palavras para elogiar os jogadores neste momento.”
Publicidade