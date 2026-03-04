Michael Carrick identifica prioridade para a janela de transferências de verão do Manchester United após a saída de Ruben Amorim

O técnico do United está ciente da lacuna evidente em seu elenco e deu a entender que encontrar uma solução permanente está firmemente na agenda para a próxima janela de transferências.

“Acho que você está sempre procurando o equilíbrio da equipe e do elenco para ter a máxima flexibilidade, então é definitivamente algo a se considerar, com certeza”, explicou Carrick quando questionado sobre a falta de profundidade no lado esquerdo. Quando pressionado sobre se essa posição específica seria abordada no mercado de verão, ele acrescentou: “Muito provavelmente”. Isso marca uma mudança significativa na estratégia, sugerindo que a “era dos alas” está definitivamente no retrovisor, já que o clube busca restaurar a identidade que antes contava com grandes nomes como Ryan Giggs e Cristiano Ronaldo.

Apesar de estar de olho em futuras contratações, o técnico insiste que suas opções improvisadas atuais são totalmente capazes de entregar resultados entre agora e o final da campanha, acrescentando: “Acho que ainda podemos ser perigosos e ainda acho que podemos preencher essa vaga. Acho que temos jogadores capazes de fazer isso. Não é uma grande preocupação no momento. Sempre queremos melhorar e estamos sempre pensando no cenário perfeito de misturar jogadores e conexões e como isso se encaixa em campo, mas Matheus desempenhou essa função e causou alguns problemas e causou grandes problemas e teve grandes momentos jogando aberto ou por dentro, então ele também está indo bem.”