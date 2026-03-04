Getty/Goal
Michael Carrick identifica prioridade para a janela de transferências de verão do Manchester United após a saída de Ruben Amorim
O fantasma dos alas do passado
A situação atual é culpa do próprio United. Sob a liderança de Amorim, o clube desmantelou sistematicamente suas opções de jogo para se adequar a um sistema que não utilizava alas tradicionais. Antony foi para o Real Betis em uma negociação de £ 21,65 milhões (US$ 29 milhões), enquanto Alejandro Garnacho foi vendido ao Chelsea por £ 40 milhões (US$ 53 milhões). Enquanto isso, Sancho continua emprestado ao Aston Villa com seu contrato prestes a expirar, e os dirigentes do United expressaram seu pesar pela opção de compra de £ 26 milhões (US$ 34,6 milhões) incluída no empréstimo de Marcus Rashford ao Barcelona, especialmente porque o valor do atacante disparou após seu retorno à boa forma na Espanha.
Carrick foi forçado a ser criativo nesse ínterim, muitas vezes contando com Patrick Dorgu ou movendo Matheus Cunha para as laterais. No entanto, o Man Utd tem enfrentado dificuldades nas laterais nos últimos jogos, sempre que essas soluções provisórias não estão disponíveis.
Carrick dá dicas sobre a solução para a transferência no verão
O técnico do United está ciente da lacuna evidente em seu elenco e deu a entender que encontrar uma solução permanente está firmemente na agenda para a próxima janela de transferências.
“Acho que você está sempre procurando o equilíbrio da equipe e do elenco para ter a máxima flexibilidade, então é definitivamente algo a se considerar, com certeza”, explicou Carrick quando questionado sobre a falta de profundidade no lado esquerdo. Quando pressionado sobre se essa posição específica seria abordada no mercado de verão, ele acrescentou: “Muito provavelmente”. Isso marca uma mudança significativa na estratégia, sugerindo que a “era dos alas” está definitivamente no retrovisor, já que o clube busca restaurar a identidade que antes contava com grandes nomes como Ryan Giggs e Cristiano Ronaldo.
Apesar de estar de olho em futuras contratações, o técnico insiste que suas opções improvisadas atuais são totalmente capazes de entregar resultados entre agora e o final da campanha, acrescentando: “Acho que ainda podemos ser perigosos e ainda acho que podemos preencher essa vaga. Acho que temos jogadores capazes de fazer isso. Não é uma grande preocupação no momento. Sempre queremos melhorar e estamos sempre pensando no cenário perfeito de misturar jogadores e conexões e como isso se encaixa em campo, mas Matheus desempenhou essa função e causou alguns problemas e causou grandes problemas e teve grandes momentos jogando aberto ou por dentro, então ele também está indo bem.”
Em busca do próximo craque ala
Com a janela de transferências de verão se aproximando, o United já está sendo associado a reforços de alto nível para resolver sua vaga na ala esquerda. Yan Diomande, sensação de 19 anos do RB Leipzig, surgiu como alvo principal, embora se espere que o jogador da Costa do Marfim custe cerca de £ 70 milhões. Anthony Gordon, do Newcastle United, também foi mencionado nos círculos de recrutamento em Carrington, já que o clube busca injetar velocidade e experiência na Premier League em suas transições ofensivas, após a limpeza liderada por Amorim ter deixado a equipe sem opções ortodoxas.
Apesar da óbvia necessidade de reforços, Carrick está determinado a manter altos padrões com seu grupo atual, elogiando particularmente a atitude de Amad Diallo. “É um sonho trabalhar com ele”, disse recentemente o técnico. “Sua atitude é muito positiva, ele quer aprender e continuar se esforçando, e pergunta o que mais pode fazer, como pode melhorar. Ele está desesperado para se sair bem e tem sido uma parte importante da equipe, e continuará sendo. Às vezes, são as jogadas chamativas e as coisas que sabemos que ele pode trazer, outras vezes, seu trabalho fora da bola e na defesa. É muito importante ser capaz de fazer isso para esse tipo de jogador.”
À espera do mercado de verão
As prioridades do clube também são divididas pela necessidade urgente de reforços para o meio-campo, com Casemiro prestes a sair e Manuel Ugarte lutando por minutos sob o novo regime. No entanto, Carrick continua focado no “cenário perfeito” de um ataque equilibrado. “Estamos sempre pensando nesse cenário perfeito de misturar jogadores e conexões e ver como isso se encaixa em campo”, observou. “Existem diferentes maneiras de fazer isso e temos opções realmente boas em toda a linha de frente.” Por enquanto, o United deve esperar até a abertura do mercado para realmente corrigir o rumo traçado durante a reformulação de Amorim, mas as intenções da nova liderança estão ficando cada vez mais claras.
