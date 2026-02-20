Getty Images Sport
Michael Carrick explica por que não disse a Kobbie Mainoo para trabalhar em suas falhas após o exílio do Manchester United sob o comando de Ruben Amorim
Mainoo retorna do frio
O meio-campista de 20 anos passou por uma transformação dramática em sua sorte desde que Carrick assumiu o comando interino em Old Trafford. Sob o regime anterior de Amorim, Mainoo havia sido excluído do time titular, levando a relatos de que o jogador formado na academia havia até mesmo informado aos dirigentes do clube seu desejo de sair em busca de mais oportunidades de jogar.
No entanto, a mudança na gestão trouxe o jogador da seleção inglesa de volta ao time. Desde seu retorno, Mainoo se tornou um dos pilares da equipe, que atualmente está em uma sequência de cinco jogos sem derrota na Premier League, registrando duas assistências. Ele imediatamente trouxe a segurança técnica e a compostura que faltavam nas últimas semanas da era Amorim, e o United já está ansioso para lhe oferecer um novo contrato.
Carrick, que tem uma relação de longa data com o jogador, insiste que trazer o meio-campista de volta à equipe não foi uma “grande decisão”. Ele priorizou a recuperação psicológica do jogador, optando por permitir que o graduado de Carrington jogasse livremente, em vez de sobrecarregá-lo com críticas táticas após um período de estagnação profissional.
Um relacionamento baseado na confiança
A ligação entre o técnico interino e a jovem estrela remonta a quase uma década, o que dá a Carrick uma perspectiva única sobre o desenvolvimento de Mainoo. Essa familiaridade profundamente enraizada garantiu que não houvesse hesitação na reconstrução do meio-campo do United, já que Carrick optou por confiar em seu conhecimento histórico do temperamento de alta pressão do jogador, em vez de suas recentes substituições.
Ao confiar em jogadores em quem acreditava profundamente, o ex-capitão do United conseguiu estabilizar um vestiário anteriormente dividido pela rigidez tática e pela exclusão de jogadores importantes. Os resultados foram imediatamente visíveis em campo, com a compostura de Mainoo ajudando a conduzir o clube a uma recuperação significativa em termos de forma e posição na liga.
Embora o meio-campista ainda não seja um jogador completo, Carrick está propositalmente evitando dar lições ao jovem. O técnico acredita que, após um período mental tão desgastante, a melhor intervenção do treinador muitas vezes é não intervir, permitindo que um “grande talento” tenha espaço para respirar e encontrar seu fluxo natural, sem o medo de ser substituído imediatamente.
Carrick sobre a ascensão “incrível” de Mainoo
“Conheço Kobbie há muito tempo. Comecei a trabalhar com ele quando ele tinha 13 ou 14 anos, quando eu estava começando a fazer meus cursos de treinador, há alguns anos”, disse ele à BBC Sport. “Apenas um pouco. E então, obviamente, quando estive aqui pela primeira vez, ele estava por perto.
“Então, acho que conhecê-lo, ter experiência com ele e vê-lo atuar em um nível tão alto em ocasiões tão importantes... Eu disse anteriormente que os treinadores precisam ser capazes de lidar com o fato de estar aqui e com o nível necessário para lidar com isso. O que Kobbie fez em uma idade tão jovem é realmente incrível.
“Esquecemos como ele ainda é jovem. Eu era um grande fã de vê-lo jogar e saber do que ele era capaz. Então, não foi realmente uma grande decisão colocá-lo para jogar. E, para ser justo, não é fácil quando você não joga encontrar seu ritmo e sua forma. Há coisas em que ele pode melhorar, coisas que ele pode aperfeiçoar, mas ainda não começamos a trabalhar nisso porque estamos apenas deixando ele seguir em frente e encontrar seu fluxo.”
Tenho tomado muito cuidado para não dar muitas instruções a ele — apenas algumas dicas, algumas orientações posicionais e algumas pequenas observações aqui e ali —, mas confio no que ele é. Ele é um jogador fantástico e tem um talento enorme.”
O coração do meio-campo continua no centro
Espera-se que Mainoo continue sendo um componente vital do meio-campo do United, já que o clube busca manter seu ritmo ascendente. Seu desempenho silenciou efetivamente qualquer especulação sobre uma possível saída no meio do ano, e o jogador agora é visto como um pilar central da estratégia de médio prazo do clube, independentemente de quem assumir o cargo de técnico permanente.
Mainoo buscará causar impacto quando os Red Devils enfrentarem o Everton no Hill Dickinson Park, pela Premier League, na segunda-feira.
