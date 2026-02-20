Michael Carrick explica por que não disse a Kobbie Mainoo para trabalhar em suas falhas após o exílio do Manchester United sob o comando de Ruben Amorim

“Conheço Kobbie há muito tempo. Comecei a trabalhar com ele quando ele tinha 13 ou 14 anos, quando eu estava começando a fazer meus cursos de treinador, há alguns anos”, disse ele à BBC Sport. “Apenas um pouco. E então, obviamente, quando estive aqui pela primeira vez, ele estava por perto.

“Então, acho que conhecê-lo, ter experiência com ele e vê-lo atuar em um nível tão alto em ocasiões tão importantes... Eu disse anteriormente que os treinadores precisam ser capazes de lidar com o fato de estar aqui e com o nível necessário para lidar com isso. O que Kobbie fez em uma idade tão jovem é realmente incrível.

“Esquecemos como ele ainda é jovem. Eu era um grande fã de vê-lo jogar e saber do que ele era capaz. Então, não foi realmente uma grande decisão colocá-lo para jogar. E, para ser justo, não é fácil quando você não joga encontrar seu ritmo e sua forma. Há coisas em que ele pode melhorar, coisas que ele pode aperfeiçoar, mas ainda não começamos a trabalhar nisso porque estamos apenas deixando ele seguir em frente e encontrar seu fluxo.”

Tenho tomado muito cuidado para não dar muitas instruções a ele — apenas algumas dicas, algumas orientações posicionais e algumas pequenas observações aqui e ali —, mas confio no que ele é. Ele é um jogador fantástico e tem um talento enorme.”