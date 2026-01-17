Michael Carrick faz a estreia dos sonhos! Gols de Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu selam vitória do Manchester United sobre o City em jogaço de Bruno Fernandes

Carrick havia afirmado na véspera que existia uma magia em Old Trafford para quem soubesse enxergá-la — e sua equipe tratou de materializá-la em campo. Casemiro comandou o meio-campo, enquanto Rodri não conseguiu se impor diante da pressão intensa do United, que levou o City ao limite. Amad Diallo e Bruno Fernandes chegaram a balançar as redes, mas ambos tiveram seus gols anulados por impedimento, enquanto o excelente Gianluigi Donnarumma também cumpriu seu papel para manter o placar zerado.

No entanto, após realizar uma grande defesa para impedir um gol de Casemiro, o goleiro do City nada pôde fazer quando Fernandes avançou pelo centro e acionou Mbeumo. Ausente do clube por um mês devido à Copa Africana de Nações, o camaronês voltou de forma enfática ao marcar o gol que colocou o United em vantagem.

Patrick Dorgu assegurou a primeira vitória do United em casa sobre o City desde janeiro de 2023, aproveitando a fragilidade defensiva de Rico Lewis para se antecipar e concluir um cruzamento de Matheus Cunha. O United ainda chegou a comemorar um terceiro gol, quando Mason Mount completou mais um cruzamento de Cunha, mas a jogada foi anulada pelo VAR — sem, contudo, reduzir o clima de euforia que tomou conta do Teatro dos Sonhos.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford.