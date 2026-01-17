+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Mbeumo Dorgu Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Michael Carrick faz a estreia dos sonhos! Gols de Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu selam vitória do Manchester United sobre o City em jogaço de Bruno Fernandes

Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes foram os grandes destaques da vitória surpreendente do Manchester United por 2 a 0 sobre o Manchester City, em um retorno eufórico de Michael Carrick ao comando dos Red Devils. A equipe iniciou a partida de forma avassaladora e chegou a balançar as redes duas vezes em posição de impedimento, em um primeiro tempo dominante. No segundo tempo, manteve o mesmo nível de atuação e confirmou um triunfo justo, com gols de Mbeumo e Patrick Dorgu

Carrick havia afirmado na véspera que existia uma magia em Old Trafford para quem soubesse enxergá-la — e sua equipe tratou de materializá-la em campo. Casemiro comandou o meio-campo, enquanto Rodri não conseguiu se impor diante da pressão intensa do United, que levou o City ao limite. Amad Diallo e Bruno Fernandes chegaram a balançar as redes, mas ambos tiveram seus gols anulados por impedimento, enquanto o excelente Gianluigi Donnarumma também cumpriu seu papel para manter o placar zerado.

No entanto, após realizar uma grande defesa para impedir um gol de Casemiro, o goleiro do City nada pôde fazer quando Fernandes avançou pelo centro e acionou Mbeumo. Ausente do clube por um mês devido à Copa Africana de Nações, o camaronês voltou de forma enfática ao marcar o gol que colocou o United em vantagem.

Patrick Dorgu assegurou a primeira vitória do United em casa sobre o City desde janeiro de 2023, aproveitando a fragilidade defensiva de Rico Lewis para se antecipar e concluir um cruzamento de Matheus Cunha. O United ainda chegou a comemorar um terceiro gol, quando Mason Mount completou mais um cruzamento de Cunha, mas a jogada foi anulada pelo VAR — sem, contudo, reduzir o clima de euforia que tomou conta do Teatro dos Sonhos.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford.

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱
  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    Sanne Lammens (6/10):

    Desviou um chute de Doku para escanteio que iria para fora de qualquer maneira. Aquele escanteio levou à melhor chance do primeiro tempo do City, mas ele conseguiu se combinar bem com Dalot para evitar o cabeceio de Alleyne.

    Diogo Dalot (5/10):

    Uma mistura típica de alta energia e momentos erráticos. Estragou um movimento promissor ao errar um passe para Amad, mais tarde enviando uma bola pela área que passou um pouco além do alcance de Dorgu. Foi advertido por uma falta imprudente em Doku, que poderia ter sido um cartão vermelho, antes de fazer um desarme limpo no belga.

    Harry Maguire (7/10):

    Trouxe uma ordem muito necessária para a defesa em sua primeira partida em mais de dois meses. Manteve Haaland quieto, venceu todos os duelos aéreos e animou a torcida com uma corrida impetuosa para frente. Se formos críticos, ele deveria ter feito melhor com seu cabeceio à queima-roupa que acertou a trave. 

    Lisandro Martinez (7/10):

    Reagiu rapidamente para deslizar e bloquear Haaland quando ele estava prestes a atacar. Impulsionou os contra-ataques do United com seus passes longos e precisos.

    Luke Shaw (6/10):

    Lidou bem com a ameaça de Semenyo e não teve medo de se envolver nas disputas com Haaland ou Rodri, recebendo um cartão amarelo por sua falta no último.

    • Publicidade
  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Kobbie Mainoo (7/10):

    Um retorno encantador em sua primeira partida na Premier League nesta temporada. Teve a coragem de enfrentar os jogadores do City, fazer passes arriscados e não teve medo de fazer o trabalho sujo também.

    Casemiro (8/10):

    Uma grande exibição de um jogador de grandes jogos. Quebrou o jogo repetidamente antes de distribuir a bola de forma inteligente. Deveria ter marcado no seu confronto direto com Donnarumma, mas recebeu uma grande recepção ao deixar o campo, que foi totalmente merecida.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Definiu o tom com uma exibição esforçada e elegante. O motor por trás de todos os melhores movimentos do United e, claro, foi ele que avançou pelo campo para jogar em Mbeumo.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Amad Diallo (8/10):

    Atormentou Nathan Ake no primeiro tempo e depois Nico O'Reilly no segundo. Sua velocidade fez com que o City jogasse no limite e ele foi uma constante dor de cabeça para eles, embora tenha faltado um pouco de sorte com a bandeira de impedimento.

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Destacou-se como o inesperado atacante central, pressionando o City desde o início. Teve uma batalha interessante com Alleyne, mas marcou o primeiro gol importante.

    Patrick Dorgu (7/10):

    Outra forte atuação do dinamarquês em um papel ofensivo, desta vez em seu lado esquerdo natural. Esticou o City com suas corridas positivas e foi recompensado ao marcar o segundo gol.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Substituições & Treinador

    Matheus Cunha (7/10):

    Tinha algo a provar após ser deixado no banco e fez isso com uma assistência.

    Manuel Ugarte (Sem nota):

    Substituiu Casemiro bem e jogou de forma ofensiva durante seus 10 minutos em campo.

    Ayden Heaven (Sem nota): 

    Entrou nos acréscimos.

    Mason Mount (Sem nota): 

    Achou que tinha marcado o terceiro gol, mas foi anulado.

    Michael Carrick (8/10):

    Não poderia ter pedido um retorno melhor ao banco de Old Trafford. Escolheu um time titular ousado ao deixar Cunha e Sesko no banco, mas no final suas escolhas provaram ser acertadas.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0