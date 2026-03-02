Michael Carrick é a única opção do Manchester United: o técnico interino deve assumir o cargo permanentemente após igualar o recorde e devido à falta de alternativas no time dos Red Devils

No entanto, ainda há uma cautela compreensível entre os torcedores do United em relação à forma como a equipe vem jogando desde as impressionantes vitórias sobre o Manchester City e o Arsenal nos dois primeiros jogos de Carrick.

Eles concederam boas chances ao Fulham antes de desperdiçar uma vantagem de dois gols, o que significa que precisaram de um gol nos acréscimos do substituto Benjamin Sesko para garantir os três pontos. Em seguida, não convenceram contra o Tottenham até Cristian Romero ser expulso aos 29 minutos, e mesmo assim não conseguiram garantir a vitória até os minutos finais.

A partida contra o West Ham, ameaçado de rebaixamento, foi o pior desempenho da equipe sob o comando de Carrick e, mais uma vez, coube a Sesko salvar o time, enquanto a partida seguinte contra o Everton não foi muito melhor e novamente contou com Sesko para garantir a vitória.

A vitória de domingo sobre o cansado Crystal Palace, que havia jogado na Conference League menos de 72 horas antes, também foi ajudada por um pênalti e um cartão vermelho, ambos questionáveis. E se você quisesse ser realmente crítico, poderia dizer que a vitória sobre o Arsenal contou com dois gols espetaculares, embora improváveis, de longa distância de Patrick Dorgu e Matheus Cunha.

O United tem uma enorme vantagem sobre seus rivais pelo top 5, pois não disputa nenhuma competição europeia e está fora das duas copas nacionais. Os jogadores tiveram, portanto, no mínimo sete dias para se preparar para as partidas, com exceção do jogo contra o West Ham no meio da semana, e aqueles que criticam Carrick podem apontar o fato de ele ter escalado o mesmo time titular no London Stadium, apesar do curto intervalo entre os jogos. Ele fez apenas três alterações em sua escalação inicial nas sete partidas que comandou, sendo duas delas motivadas por lesões.

Também se poderia argumentar que a teimosia de Amorim está fazendo Carrick parecer bem, com qualquer torcedor no bar sendo capaz de ver que jogar com quatro zagueiros, restaurar Bruno Fernandes, que estava novamente em forma, para a função de camisa 10 e acabar com o exílio de Kobbie Mainoo iria ajudar a sorte da equipe. Ele também se beneficiou do retorno de Lisandro Martinez e Harry Maguire de lesões logo quando assumiu o comando, elevando instantaneamente o nível de experiência de uma defesa que antes era liderada pelo adolescente Ayden Heaven.