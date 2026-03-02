Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Carrick only choice Getty/GOAL
Richard Martin

Traduzido por

Michael Carrick é a única opção do Manchester United: o técnico interino deve assumir o cargo permanentemente após igualar o recorde e devido à falta de alternativas no time dos Red Devils

Quando Roy Keane afirmou em janeiro que Michael Carrick não deveria assumir o cargo de técnico do Manchester United de forma permanente, mesmo que vencesse todos os jogos até o final da temporada, era fácil pensar que o cenário hipotético que ele pintou nunca seria testado. Mas o homem que herdou a famosa camisa nº 16 do polêmico irlandês em Old Trafford e, assim, involuntariamente se tornou seu inimigo jurado, está fazendo Keane cumprir sua palavra.

O técnico interino Carrick supervisionou uma incrível sequência de seis vitórias em sete partidas, permanecendo invicto. Isso, somado à vitória e ao empate que conquistou como técnico interino em 2021, após a demissão de Ole Gunnar Solskjaer, significa que ele tem o melhor histórico entre todos os técnicos nas primeiras nove partidas da Premier League, empatado com Ange Postecoglou.

A espiral descendente que Postecoglou enfrentou no Tottenham após aquele início incrível é um exemplo cautelar que o United terá em mente quando decidir se dará a Carrick o cargo permanentemente no final da temporada ou se procurará outra opção. O precedente com Solskjaer, que venceu 14 de seus primeiros 19 jogos com o United, mas teve resultados muito variados depois de receber o cargo em caráter permanente, também pesa bastante.

No momento, porém, Carrick está apresentando argumentos muito convincentes para permanecer no cargo a longo prazo, à medida que outros candidatos desaparecem de cena.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Do sexto para o terceiro

    Imagine por um segundo que o United tivesse contratado um técnico de renome, como Xavi Hernandez, Roberto De Zerbi, Xabi Alonso ou Zinedine Zidane, para suceder Ruben Amorim em janeiro. Imagine que eles tivessem vencido seis dos primeiros sete jogos, incluindo vitórias sobre os dois principais adversários na disputa pelo título e duas viradas. Esses técnicos teriam sido aclamados por seu impacto, sem questionamentos sobre se permaneceriam no cargo. 

    Então, por que ainda há dúvidas sobre Carrick? Sob o comando de Amorim, o United parecia estar sempre à beira de entrar entre os quatro primeiros, repetidamente falhando em aproveitar a perda de pontos do Chelsea e do Liverpool em novembro e dezembro, pois venceu apenas três dos 11 jogos, apesar de um calendário muito favorável, que incluiu oito jogos contra times que estão atualmente na metade inferior da tabela. 

    Carrick catapultou o United da sexta posição na tabela para ultrapassar o Chelsea, o Liverpool e agora o Aston Villa, abrindo uma vantagem de seis pontos para o sexto lugar, com uma posição entre os cinco primeiros quase certa para garantir a qualificação para a Liga dos Campeões.

    • Publicidade
  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Na tribuna de honra”

    O ex-capitão do United, Gary Neville, que na semana passada estava muito cético quanto às perspectivas de Carrick, afirmando que o United “precisa procurar outro técnico agora mesmo”, admitiu estar impressionado com o progresso alcançado. 

    “A sequência que eles vêm apresentando foi uma surpresa para todos”, disse ele no domingo. “Michael não esperava isso nem em seus sonhos mais loucos. Michael está em uma posição privilegiada para o cargo. Acho que o United definitivamente terminará em terceiro lugar. Não acredito que estou dizendo isso, considerando onde eles estavam há seis semanas. Mas eles não têm distrações, algo bom está acontecendo, todo o impulso.”

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    O caso contra

    No entanto, ainda há uma cautela compreensível entre os torcedores do United em relação à forma como a equipe vem jogando desde as impressionantes vitórias sobre o Manchester City e o Arsenal nos dois primeiros jogos de Carrick.

    Eles concederam boas chances ao Fulham antes de desperdiçar uma vantagem de dois gols, o que significa que precisaram de um gol nos acréscimos do substituto Benjamin Sesko para garantir os três pontos. Em seguida, não convenceram contra o Tottenham até Cristian Romero ser expulso aos 29 minutos, e mesmo assim não conseguiram garantir a vitória até os minutos finais.

    A partida contra o West Ham, ameaçado de rebaixamento, foi o pior desempenho da equipe sob o comando de Carrick e, mais uma vez, coube a Sesko salvar o time, enquanto a partida seguinte contra o Everton não foi muito melhor e novamente contou com Sesko para garantir a vitória. 

    A vitória de domingo sobre o cansado Crystal Palace, que havia jogado na Conference League menos de 72 horas antes, também foi ajudada por um pênalti e um cartão vermelho, ambos questionáveis. E se você quisesse ser realmente crítico, poderia dizer que a vitória sobre o Arsenal contou com dois gols espetaculares, embora improváveis, de longa distância de Patrick Dorgu e Matheus Cunha.

    O United tem uma enorme vantagem sobre seus rivais pelo top 5, pois não disputa nenhuma competição europeia e está fora das duas copas nacionais. Os jogadores tiveram, portanto, no mínimo sete dias para se preparar para as partidas, com exceção do jogo contra o West Ham no meio da semana, e aqueles que criticam Carrick podem apontar o fato de ele ter escalado o mesmo time titular no London Stadium, apesar do curto intervalo entre os jogos. Ele fez apenas três alterações em sua escalação inicial nas sete partidas que comandou, sendo duas delas motivadas por lesões. 

    Também se poderia argumentar que a teimosia de Amorim está fazendo Carrick parecer bem, com qualquer torcedor no bar sendo capaz de ver que jogar com quatro zagueiros, restaurar Bruno Fernandes, que estava novamente em forma, para a função de camisa 10 e acabar com o exílio de Kobbie Mainoo iria ajudar a sorte da equipe. Ele também se beneficiou do retorno de Lisandro Martinez e Harry Maguire de lesões logo quando assumiu o comando, elevando instantaneamente o nível de experiência de uma defesa que antes era liderada pelo adolescente Ayden Heaven.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTDAFP

    Decisões inteligentes

    O contra-argumento é que esta é a temporada mais competitiva da Premier League em uma década, com a menor diferença de pontos entre o primeiro lugar e a zona de rebaixamento nesta fase desde que o Leicester City surpreendeu o mundo ao se tornar campeão há uma década. Mesmo o último colocado, o Wolves, está melhorando, tendo derrotado o Villa na sexta-feira, após empatar com o Arsenal há duas semanas. 

    A vitória apertada do City sobre o Leeds United no sábado reforça ainda mais a diminuição da diferença entre as equipes nas duas extremidades da tabela e, nesse contexto, Carrick conseguiu conquistar mais pontos do que qualquer outro técnico desde que sucedeu Amorim. Ele encontrou maneiras de vencer que estavam além de Amorim, repetidas vezes. 

    Ele também inovou e demonstrou uma gestão perspicaz. Colocar Dorgu como ponta esquerda foi algo que Amorim nunca considerou, mas funcionou brilhantemente nos dois primeiros jogos, assim como colocar Bryan Mbeumo no meio até domingo.

    Seu tratamento com Sesko também tem sido particularmente eficaz. Carrick deixou o jogador contratado no verão pelo RB Leipzig no banco durante toda a vitória no clássico, mas assim que o apito soou, ele confortou Sesko como se dissesse que ele logo faria parte disso. Ele foi cauteloso sempre que questionado sobre por que não escalava o jogador de £ 74 milhões (US$ 99 milhões) e o utilizou de forma brilhante saindo do banco, com Sesko marcando em três de suas quatro partidas como substituto antes de marcar o gol da vitória em sua primeira partida como titular sob o comando de Carrick contra o Palace. 

    O ex-meio-campista do United Owen Hargreaves elogiou Carrick por seu trabalho com Sesko, dizendo ao GOAL: “Acho que a melhor coisa a fazer por um jogador jovem como ele, mesmo que você tenha pago muito dinheiro por ele, é deixá-lo observar e aprender. E está funcionando”.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    O perfil certo

    Os jogadores atuais também estão impressionados.

    “Ele sabe o que é preciso para vencer aqui”, disse Cunha, que ficou particularmente impressionado com a reação de Carrick durante o jogo contra o Arsenal. “Mais do que questões táticas, Carrick acrescenta muito do ponto de vista de alguém que conhece os caminhos que representam o clube. Trata-se de mentalidade vencedora, de acreditar no que o técnico preparou durante a semana. Foi um daqueles jogos que marcam uma carreira. Nunca vou esquecer.”

    Carrick também tem sido elogiado nos bastidores por suas intensas sessões de treinamento, enquanto os jogadores mais experientes apreciam a sensação de liberdade que ele lhes dá, em vez de sobrecarregá-los com instruções táticas. 

    A falta de ego de Carrick tem sido sua arma secreta. Ele passou 12 anos lidando com o escrutínio que acompanha ser um jogador do United, e sua franqueza em suas coletivas de imprensa e entrevistas, muitas vezes sem graça, desarmou seus críticos em potencial. Amorim lutou contra críticas constantes de fora durante todo o seu mandato, chegando a reclamar de Neville em sua última coletiva de imprensa. Carrick, por outro lado, lidou habilmente com os ataques de Keane e a avaliação pessimista de pessoas como Neville.

    Com o United caminhando firmemente em direção à estrutura moderna de transferências, administrada por especialistas em recrutamento e diretores de futebol, o perfil discreto de Carrick o coloca em boa posição. E, ultimamente, o United está tomando as decisões certas no mercado de transferências, com todas as quatro contratações do verão dando certo, nenhuma mais do que Senne Lammens.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lista cada vez menor de rivais

    Seus principais concorrentes ao cargo também estão ficando para trás. Thomas Tuchel renovou seu compromisso com a Inglaterra até a Euro 2028, enquanto Julian Nagelsmann tem contrato com a Alemanha pelo mesmo período. Luis Enrique, por sua vez, tem mais um ano de contrato com o Paris Saint-Germain, mas agora parece inclinado a permanecer na capital francesa. 

    A estrela em ascensão Thomas Frank fracassou no Tottenham, enquanto a reputação de Oliver Glasner está em declínio em meio ao fim conflituoso de seu mandato no comando do Palace. Alonso provavelmente seria contra ingressar no United, dada sua lealdade ao Liverpool, e embora Andoni Iraola ainda seja uma proposta atraente, suas credenciais no mais alto nível ainda precisam ser testadas.

    Carrick, no entanto, já viu de tudo como jogador do United e como assistente técnico de José Mourinho e Solskjaer. Ele pode ter pouca experiência como técnico principal, mas dificilmente poderia ter obtido melhores resultados.

    Ele enfrenta três grandes testes antes da pausa internacional, quando o United visita o Newcastle, clube que Carrick torcia quando era criança, recebe o Villa e depois vai ao Bournemouth de Iraola. Se vencer todas elas, isso colocaria uma enorme pressão sobre a hierarquia do United antes de abril, mês em que os clubes normalmente tomam as decisões importantes para a próxima temporada.

    O United deixou claro, após demitir Amorim, que faria uma busca exaustiva pelo seu próximo treinador. Mas, neste momento, o melhor candidato está bem diante deles, vencendo jogo após jogo.

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0