Michael Carrick dá notícias sobre a lesão de Lisandro Martinez depois que o zagueiro do Manchester United perdeu o confronto contra o Crystal Palace

O vencedor da Copa do Mundo tinha sido um pilar de consistência nas primeiras etapas da era Carrick, começando cinco partidas consecutivas como parte de uma defesa inalterada. Na verdade, o United só perdeu duas vezes em suas 15 partidas nesta temporada, enquanto apenas uma delas foi quando ele foi escalado como titular.

Sua ausência no Hill Dickinson Stadium foi sentida, mesmo com os Red Devils conseguindo uma vitória por 1 a 0 para ultrapassar os rivais Chelsea e Liverpool na classificação da Premier League. Embora Leny Yoro tenha entrado para fazer dupla com Harry Maguire e garantir um raro placar sem gols fora de casa, os torcedores do Old Trafford continuam ansiosos para ver “The Butcher” retornar ao centro da defesa o mais rápido possível.