Michael Carrick dá notícias sobre a lesão de Lisandro Martinez depois que o zagueiro do Manchester United perdeu o confronto contra o Crystal Palace
Martinez é fundamental para o Manchester United
O vencedor da Copa do Mundo tinha sido um pilar de consistência nas primeiras etapas da era Carrick, começando cinco partidas consecutivas como parte de uma defesa inalterada. Na verdade, o United só perdeu duas vezes em suas 15 partidas nesta temporada, enquanto apenas uma delas foi quando ele foi escalado como titular.
Sua ausência no Hill Dickinson Stadium foi sentida, mesmo com os Red Devils conseguindo uma vitória por 1 a 0 para ultrapassar os rivais Chelsea e Liverpool na classificação da Premier League. Embora Leny Yoro tenha entrado para fazer dupla com Harry Maguire e garantir um raro placar sem gols fora de casa, os torcedores do Old Trafford continuam ansiosos para ver “The Butcher” retornar ao centro da defesa o mais rápido possível.
Carrick fornece as últimas novidades
Carrick explicou que a decisão de deixar Martinez fora do confronto contra o Everton foi uma medida de precaução após um contratempo no final do treino. O ex-meio-campista do United, agora técnico, parece confiante de que o problema é menor. Ao abordar a situação atual do zagueiro, Carrick confirmou que o ex-jogador do Ajax sofreu um novo problema físico durante a semana de treinos e está oficialmente fora da partida de domingo, em casa, contra o Crystal Palace.
Apesar da ausência confirmada para o confronto do fim de semana, o técnico do United elaborou um cronograma relativamente positivo para um possível retorno. Em entrevista ao MUTV antes do jogo, Carrick disse: “Licha está muito mais perto do que Patrick [Dorgu]. Esperamos que seja uma questão de dias, não vai demorar muito. Vamos avaliá-lo nos próximos dois dias e ver como ele está.”
Sala de tratamento Carrington
Embora as notícias sobre Martinez sejam animadoras, o United continua a lidar com uma sala de tratamento lotada, que está testando a profundidade do elenco de Carrick. Junto com o argentino, várias estrelas de destaque continuam indisponíveis para a seleção, enquanto a busca pela Liga dos Campeões se intensifica. Carrick ofereceu uma visão mais ampla sobre suas baixas, afirmando: “Mason [Mount] está se aproximando, Matthijs [de Ligt] está um pouco atrás de Mason, mas, se pudermos ter os rapazes de volta, vamos recuperá-los assim que pudermos.”
Dorgu, que está ausente desde seu gol impressionante contra o Arsenal em janeiro, parece ser o mais distante de um retorno entre os jogadores lesionados atuais. “Patrick está um pouco mais distante, em termos de semanas, mas está progredindo bem”, concluiu Carrick.
Profundidade defensiva e o caminho a seguir
Apesar da falta de jogadores importantes, o United manteve uma sequência de resultados positivos, conquistando 16 pontos dos 18 possíveis desde a mudança na comissão técnica. O surgimento de Yoro como um substituto confiável deu um pouco de folga para a comissão técnica evitar a volta prematura de Martinez. A história sugere que é preciso cautela, dada a fratura anterior no pé do zagueiro e vários problemas musculares que atrapalharam sua carreira desde que ele chegou da Eredivisie. A equipe médica em Carrington provavelmente ficará atenta para não agravar o problema atual na panturrilha antes da reta final da temporada.
Após o confronto com o Crystal Palace em Old Trafford, o United enfrenta uma rápida reviravolta com uma viagem desafiadora ao St James' Park para enfrentar o Newcastle United na quarta-feira. Com uma pausa de 11 dias programada para meados de março, após a eliminação precoce da FA Cup, o clube espera ter um elenco quase completo disponível para a reta final da campanha. Por enquanto, o foco continua sendo superar o teste contra o Palace e integrar Martinez de volta ao time, já que sua recuperação chega à fase final nas próximas 48 horas.
