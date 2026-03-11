Goal.com
México, o goleiro titular se machuca: Ochoa sonha com um recorde na Copa do Mundo

O goleiro ex-Salernitana pode fazer companhia a Messi e Cristiano Ronaldo.

Não há 2 sem 3? Além de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa também pretende estabelecer o novo recorde de 6 participações nas fases finais da Copa do Mundo. Assim como o argentino e o português, o mexicano está com 5 participações, assim como seus compatriotas Rafa Marquez e Antonio Carbajal, além do alemão Lothar Matthaus e do italiano Gigi Buffon.

O goleiro titular do México, Angel Malagon, lesionou o tendão de Aquiles: uma lesão que o deixará fora da Copa do Mundo de 2026.

Assim, Ochoa pode voltar a ter esperanças de ser convocado para competir com os outros goleiros Raul Rangel, Carlos Acevedo e Carlos Moreno. 

  • Nascido em 1985, Ochoa completará 41 anos no próximo dia 13 de julho. O México está no grupo A: jogará em casa contra a África do Sul (11 de junho), Coreia do Sul (18 de junho) e o vencedor dos playoffs europeus Dinamarca-Macedônia do Norte ou República Tcheca-Irlanda (24 de junho).

    Depois de vestir as camisas do América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Liegi, Salernitana e AVS, Ochoa joga em Chipre pelo AEL Limassol. Ele acumulou 152 partidas pela seleção principal (em terceiro lugar no pódio, atrás de Andrés Guardado, com 182, e Claudio Suárez, com 177), vencendo seis vezes a Gold Cup e uma Concacaf Nations League.

