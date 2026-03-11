México, o goleiro titular se machuca: Ochoa sonha com um recorde na Copa do Mundo

Não há 2 sem 3? Além de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa também pretende estabelecer o novo recorde de 6 participações nas fases finais da Copa do Mundo. Assim como o argentino e o português, o mexicano está com 5 participações, assim como seus compatriotas Rafa Marquez e Antonio Carbajal, além do alemão Lothar Matthaus e do italiano Gigi Buffon.

O goleiro titular do México, Angel Malagon, lesionou o tendão de Aquiles: uma lesão que o deixará fora da Copa do Mundo de 2026.

Assim, Ochoa pode voltar a ter esperanças de ser convocado para competir com os outros goleiros Raul Rangel, Carlos Acevedo e Carlos Moreno.