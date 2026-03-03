“Meu primeiro contato com Cristiano não foi amigável!” – Confrontos com Ronaldo “irritado” revelados por ex-aluno da academia do Manchester United

O sagrado gramado da base de treinamento do United já foi palco de inúmeras batalhas, mas poucos jogadores da academia ousaram desafiar a autoridade de Ronaldo durante sua segunda passagem pelo clube. Kambwala, no entanto, provou ser a exceção. O zagueiro francês revelou recentemente que seu primeiro contato com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro estava longe de ser o encontro respeitoso e admirado que se poderia esperar de um adolescente ao conhecer seu ídolo.

A abordagem física e a natureza intransigente de Kambwala nos duelos defensivos rapidamente se tornaram um ponto de discórdia durante os treinos da equipe principal. Enquanto muitos jovens se submetiam ao status de Ronaldo, o agora jogador do Villarreal se recusou a diminuir sua agressividade, levando a um aumento palpável da temperatura em campo. Esse choque de mentalidades fez com que o experiente atacante perdesse a calma, já que o jovem se recusava a lhe dar o “tratamento de lenda” normalmente reservado a jogadores de sua estatura.

A fricção atingiu o ponto de ebulição quando uma troca física específica deixou Ronaldo visivelmente furioso com a persistência do jogador formado na academia. “Meu primeiro contato com Cristiano não foi amigável”, disse Kambwala à Orange Sport.