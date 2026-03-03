AFP
“Meu primeiro contato com Cristiano não foi amigável!” – Confrontos com Ronaldo “irritado” revelados por ex-aluno da academia do Manchester United
A rebeldia juvenil encontra um temperamento lendário
O sagrado gramado da base de treinamento do United já foi palco de inúmeras batalhas, mas poucos jogadores da academia ousaram desafiar a autoridade de Ronaldo durante sua segunda passagem pelo clube. Kambwala, no entanto, provou ser a exceção. O zagueiro francês revelou recentemente que seu primeiro contato com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro estava longe de ser o encontro respeitoso e admirado que se poderia esperar de um adolescente ao conhecer seu ídolo.
A abordagem física e a natureza intransigente de Kambwala nos duelos defensivos rapidamente se tornaram um ponto de discórdia durante os treinos da equipe principal. Enquanto muitos jovens se submetiam ao status de Ronaldo, o agora jogador do Villarreal se recusou a diminuir sua agressividade, levando a um aumento palpável da temperatura em campo. Esse choque de mentalidades fez com que o experiente atacante perdesse a calma, já que o jovem se recusava a lhe dar o “tratamento de lenda” normalmente reservado a jogadores de sua estatura.
A fricção atingiu o ponto de ebulição quando uma troca física específica deixou Ronaldo visivelmente furioso com a persistência do jogador formado na academia. “Meu primeiro contato com Cristiano não foi amigável”, disse Kambwala à Orange Sport.
Uma cúpula de paz privada a portas fechadas
As consequências da discussão no campo de treino não ficaram restritas ao gramado, pois Ronaldo levou suas queixas à comissão técnica. Para Kambwala, ver um ícone global reclamar de sua condição física foi um golpe duro de engolir, levando a um clima de hostilidade mútua entre os dois jogadores pelo resto da sessão.
No entanto, a psicologia de elite que governou a carreira histórica de Ronaldo logo veio à tona em um cenário inesperado. Em uma atitude que surpreendeu o jovem zagueiro, o capitão português buscou uma resolução privada, longe das câmeras e do resto do time. Essa “cúpula da paz” ocorreu no santuário da sauna do clube, onde a verdadeira natureza dos padrões competitivos de Ronaldo foi finalmente revelada ao francês.
Mentoria nascida do confronto
Detalhando os detalhes da troca, Kambwala observou que seu instinto natural para o combate foi o que acabou conquistando a lenda. “Isso o incomodou um pouco. Eu o provoquei um pouco e ele ficou irritado. Ele foi falar com o treinador, e eu também não gostei disso”, disse ele. “Depois do treino, nos encontramos na sauna. Eu me levantei para sair e ele me pediu para ficar. Conversamos como se nada tivesse acontecido. Foi incrível. Ele me disse que admirava minha intensidade e agressividade.”
Esse elogio tem um peso significativo, dada a frustração confessada por Ronaldo com a mentalidade “fácil” da juventude de hoje.
“Não quero dizer que eles não respeitem os jogadores mais experientes ou os mais velhos, mas eles vivem em uma época diferente”, disse Ronaldo na Talk TV. “Eu vejo meu filho, que tem 12 anos. A mentalidade não é a mesma, eles não sofrem. A fome deles [é diferente]. Acho que eles têm as coisas mais facilmente, tudo é fácil, eles não sofrem — e não se importam. Não me refiro apenas a alguns no Manchester United, mas a todos os times, em todas as ligas do mundo, os jovens não são iguais aos da minha geração.”
As dificuldades físicas de Kambwala no Villarreal
Desde sua transferência de £ 9,6 milhões para o Villarreal em 2024, Kambwala tem se concentrado em aplicar as lições aprendidas com dificuldade em Carrington aos rigores táticos da La Liga, mas enfrentou vários contratempos. Sua campanha de estreia foi interrompida por problemas físicos e ele ainda não jogou pelo Submarino Amarelo nesta temporada devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida em agosto do ano passado. No entanto, ele voltou a treinar com seus companheiros de equipe em janeiro e está trabalhando para recuperar sua forma física.
