Messina: "Árbitros, se alguém errar, vai pagar caro. Sobre o VAR e o segundo amarelo..."

"Se alguém errar, pagará caro. Não admitimos que possa haver erros sob o aspecto ético": foi o que disse à ANSADomenico Messina, novo diretor técnico da Associação Italiana de Árbitros, traçando uma linha clara sobre o comportamento exigido dos árbitros na nova temporada do futebol por ocasião do encontro de Cascia.





Messina também falou sobre o tema das ligações telefônicas e das relações externas, no centro das polêmicas na temporada passada, descartando a necessidade de introduzir um novo protocolo de comportamento.





"Não há necessidade disso - ressaltou -, porque o protocolo já existe. Está no DNA de todos os árbitros ter um comportamento e uma ética condizentes com a função desempenhada".





O novo diretor técnico da AIA distinguiu de forma clara os erros cometidos no campo daqueles que dizem respeito à conduta pessoal. "Seremos tolerantes no sentido de tentar entender de onde deriva um erro técnico - explicou -, porque o árbitro em campo erra, mas sob o aspecto da ética, do comportamento, da clareza e da transparência, não haverá tolerância com nenhum árbitro".