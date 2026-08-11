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Gianluca Minchiotti

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Messina: "Árbitros, se alguém errar, vai pagar caro. Sobre o VAR e o segundo amarelo..."

Campeonato Italiano

Fala o novo diretor técnico da Associação Italiana de Árbitros

"Se alguém errar, pagará caro. Não admitimos que possa haver erros sob o aspecto ético": foi o que disse à ANSADomenico Messina, novo diretor técnico da Associação Italiana de Árbitros, traçando uma linha clara sobre o comportamento exigido dos árbitros na nova temporada do futebol por ocasião do encontro de Cascia.


Messina também falou sobre o tema das ligações telefônicas e das relações externas, no centro das polêmicas na temporada passada, descartando a necessidade de introduzir um novo protocolo de comportamento.


"Não há necessidade disso - ressaltou -, porque o protocolo já existe. Está no DNA de todos os árbitros ter um comportamento e uma ética condizentes com a função desempenhada".


O novo diretor técnico da AIA distinguiu de forma clara os erros cometidos no campo daqueles que dizem respeito à conduta pessoal. "Seremos tolerantes no sentido de tentar entender de onde deriva um erro técnico - explicou -, porque o árbitro em campo erra, mas sob o aspecto da ética, do comportamento, da clareza e da transparência, não haverá tolerância com nenhum árbitro".

  • O VAR poderá intervir e fazer com que um segundo cartão amarelo seja revogado quando ele for "claramente" e "inequivocamente" errado, evitando assim que uma equipe fique com dez jogadores por um erro evidente da arbitragem.


    Essa é uma das principais novidades regulamentares da nova temporada do futebol apresentadas por Domenico Messina, novo diretor técnico da Associação Italiana de Árbitros ao fim da pré-temporada em Cascia.


    "Há essa inovação no protocolo do VAR, explicou Messina, que diz respeito aos segundos cartões amarelos claramente errados.


    Faço questão de destacar o termo 'claramente': tem de ser um segundo cartão amarelo inequivocamente errado, e ele poderá ser revogado com a intervenção do VAR".


    Uma mudança que, segundo Messina, permite superar uma das situações mais controversas registradas no passado. "O segundo cartão amarelo errado, sem dúvida, colocava o árbitro em grande dificuldade, explicou, porque era claro que ele tinha cometido um erro, mas o regulamento não permitia a intervenção. As outras mudanças foram introduzidas sobretudo para acelerar o jogo e reduzir o tempo parado e os comportamentos antidesportivos. Queremos evitar todas aquelas situações que geravam nervosismo no público, nos jogadores e nos técnicos".


    Entre as novas determinações, o jogador substituído deverá deixar o campo em até dez segundos, enquanto algumas reposições de jogo deverão acontecer em até cinco segundos. Já o jogador lesionado que receber atendimento dentro do gramado deverá obrigatoriamente permanecer fora por pelo menos um minuto.


    Há novidades também para as substituições: caso o jogador substituído demore para sair, o substituto deverá esperar pelo menos um minuto e poderá entrar com a bola parada.



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