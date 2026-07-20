Messi, Rodri e seis estrelas árabes... Como eles recuperaram o brilho na Copa do Mundo de 2026?

Mark Cucurella sofreu críticas constantes no Chelsea, enquanto Pedro Porro não foi um dos destaques da temporada do Tottenham, que escapou do rebaixamento por pouco; no entanto, a dupla teve uma atuação excepcional com a Espanha.
O lateral, recém-contratado pelo Real Madrid, jogou 717 minutos em sete partidas, realizou 98 pressões bem-sucedidas e recuperou a bola em 18 ocasiões, com uma precisão de passe de 92%, em um torneio em que a seleção de seu país sofreu apenas um gol.
O desempenho de Koke na Copa do Mundo o redefiniu como um zagueiro em quem se pode confiar nos próximos anos, especialmente com o crescente reconhecimento de seu papel na condução da bola a partir da defesa e seu equilíbrio entre as tarefas defensivas e o aumento da eficácia ofensiva por meio de seus cruzamentos.
Já Boro se tornou uma história de sucesso completa; ele começou o torneio disputando a posição com Marcos Llorente, mas conquistou o lugar graças a um desempenho cada vez melhor.
Boro marcou seu primeiro gol pela seleção nas oitavas de final contra a Áustria, antes de repetir a dose na semifinal contra a França com um chute forte de fora da área após uma jogada combinada com Dani Olmo, selando a vitória por 2 a 0 e recebendo o prêmio de melhor jogador da partida, além de apresentar um desempenho defensivo sólido, com um grande número de intervenções bem-sucedidas e bolas interceptadas.