Messi, Rodri e seis estrelas árabes... Como eles recuperaram o brilho na Copa do Mundo de 2026?

A temporada de Rodri no Manchester City foi uma das mais difíceis de sua carreira; uma lesão no ligamento cruzado, em setembro de 2024, pôs fim à histórica sequência invicta que ele conquistou com sua equipe e fez com que a queda em sua preparação física e a concorrência acirrada no meio-campo levantassem dúvidas sobre sua capacidade de voltar ao nível da Bola de Ouro que conquistou em 2024.

Na Copa do Mundo, parecia que Rodri via o torneio como um palco para reafirmar que é o melhor volante do mundo; disputou sete partidas completas pela Espanha, totalizando 627 minutos sem que a baliza de sua equipe fosse balançada mais do que uma vez, com uma superioridade estatística clara como o jogador com mais toques na bola do torneio (794 toques), mais passes completados (655) e mais passes decisivos para romper as linhas de pressão.

Na semifinal contra a França, ele fez uma partida que pode ser descrita como perfeita; venceu o dobro de duelos em comparação com o meio-campo da França, formou um triângulo defensivo com Laporte e Kubarsi que fechou o espaço na profundidade diante de Mbappé e Dembélé, e cortou os espaços antes que se transformassem em oportunidades reais de gol, em uma partida em que o goleiro da Espanha quase não precisou defender nenhuma bola perigosa. reuters

A conquista do título pela Espanha sobre a Argentina na final trouxe consigo a Bola de Ouro (melhor jogador do torneio) para Rodri, uma conquista que lhe devolveu o prestígio que havia perdido devido à lesão.