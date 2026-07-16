Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

Traduzido por

Messi na final... 8 minutos que mudaram o rumo da partida

Especiais e Opinião
L. Messi
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Espanha
EUA
England

Uma crença inglesa equivocada e desastres defensivos

Alguns jogadores têm a capacidade de virar o jogo em poucas minutos, mesmo quando a partida parece estar caminhando para um desfecho diferente. Foi exatamente isso que Lionel Messi fez na partida entre Argentina e Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Messi fez sua estreia internacional contra a seleção da Inglaterra com uma atuação decisiva, na qual levou a Argentina a reverter o placar e conquistar uma emocionante vitória por 2 a 1, garantindo a classificação para a final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, depois de se impor como protagonista nos últimos dez minutos da partida disputada em Atlanta, no estado da Geórgia, na noite de quarta-feira.

A seleção argentina infligiu mais uma decepção à Inglaterra na Copa do Mundo, ao reverter o placar adverso – aberto por um gol de Anthony Gordon, recém-contratado pelo Barcelona – e conquistar a vitória graças aos gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Após a vantagem conquistada pelos jogadores do técnico Thomas Tuchel, a seleção inglesa recuou para a defesa, acreditando que seria capaz de manter a vantagem graças à sua solidez defensiva, mas cometeu o erro fatal de subestimar o que Messi poderia fazer diante de uma defesa recuada dessa forma.

  • "Nunca duvidei"

    Apesar da idade avançada, o capitão da Argentina desempenhou um papel decisivo em uma final inesquecível, levando a seleção de seu país à vitória e garantindo um confronto com a Espanha na final.

    Messi deu as duas assistências para os gols da Argentina, elevando seu total para quatro assistências no torneio, sendo superado apenas pelo francês Michael Oulissi, que tem cinco assistências.

    Além disso, o astro argentino chegou a 12 contribuições para gols em uma única edição da Copa do Mundo (gols e assistências), o segundo maior número alcançado por um jogador em uma única edição do torneio desde que as assistências passaram a ser contabilizadas na Copa do Mundo de 1966, de acordo com as estatísticas da “Opta”.

    Messi também elevou seu total para 12 assistências na história de suas participações na Copa do Mundo, tornando-se o jogador com mais assistências na história da competição.

    Messi disse após a partida: “Nunca duvidei. Eu sabia que, no mínimo, estaríamos entre os quatro primeiros, e que esse grupo, quando se reúne, traz à tona algo excepcional de dentro de si, encontra força onde parece não haver, a dor desaparece, os jogadores atingem sua melhor forma física, jogam como fizeram hoje e nunca param de tentar”.

    Leia também: Grande crise prestes a explodir: presidente da Argentina defende os jogadores... e prevê punição da Fifa

    • Publicidade

  • 8 minutos que mudam o jogo

    A tarefa não foi fácil: com a Inglaterra avançando e o apito final se aproximando, a Argentina sabia que precisava de algo excepcional. E foi assim que chegaram os minutos finais para Messi, depois de ter enfrentado muitas dificuldades durante uma partida marcada pela cautela e pelo equilíbrio.

    A rede britânica TNT registrou aqueles dez minutos em que Messi demonstrou sua habilidade para virar o jogo e levar os dançarinos do tango à final.

    76º minuto: Messi deu o primeiro aviso sério à Inglaterra, depois de avançar para a profundidade e dar seu melhor passe na partida até aquele momento, levantando a bola por trás da defesa inglesa para Nico González, que cabeceou por pouco ao lado do gol de Jordan Pickford.

    78º minuto: Messi perdeu a bola facilmente para Morgan Rogers, que liderou um raro contra-ataque da Inglaterra, mas que não resultou em nada.

    79º minuto: Sob pressão de Harry Kane, Messi errou um passe na entrada da área da Inglaterra, encerrando assim um ataque promissor da seleção argentina.

    Leia também: Sua situação fica cada vez mais complicada... Estrela do Real Madrid em uma encruzilhada

  • Última aparição?... Superou as expectativas

    83º minuto: Enquanto a Argentina se lançava em busca do gol de empate, Messi recebeu a bola pelo lado direito e a trouxe para o pé esquerdo, preparando-se para cruzar, mas chutou para longe da trave direita do gol de Jordan Pickford.

    O astro de 39 anos ergueu o olhar para o céu, ciente de que o tempo estava se esgotando naquela que, naquele momento, parecia ser sua última partida pela seleção argentina em uma Copa do Mundo... ou pelo menos era o que todos pensavam.

    84º minuto: Após um chute de longa distância de Enzo Fernández, que Pickford defendeu com maestria para escanteio, Messi foi cobrar a jogada.

    Apesar da superioridade da Argentina nas jogadas aéreas até então, com cabeçadas de Nico González e Alexis Mac Allister, o capitão do Tango preferiu não cruzar a bola e deu um passe curto para Rodrigo De Paul na entrada da área.

    O jogador do Inter de Miami devolveu a bola a Messi, que partiu diretamente para enfrentar Ged Spence, forçando o zagueiro inglês a recuar para dentro da área.

    Com todos os 11 jogadores da Inglaterra posicionados dentro da área para marcar os movimentos de Messi, De Paul e Fernández ficaram sem marcação na entrada da área, e Messi aproveitou o espaço para passar a bola para Fernández.

    Apesar da tentativa de Jude Bellingham de alcançá-lo no último instante, o jogador do Chelsea encontrou tempo e espaço suficientes para chutar com força de fora da área; desta vez, Pickford não conseguiu defender, e a Argentina empatou o jogo.

    87º minuto: Após o gol de empate, a confiança da Argentina aumentou, enquanto Messi e seus companheiros sentiram que a vitória estava ao seu alcance.

    Mais uma vez pela direita, Messi passou por Nico O’Reilly e cruzou com o pé direito, considerado o mais fraco, mas John Stones afastou a bola de cabeça.

    Talvez a Inglaterra tenha pensado que o uso do pé direito por Messi fosse apenas uma exceção, já que ele costuma avançar com o pé esquerdo ou driblar, mas estava enganada.

    Leia também: Datas do retorno de Mbappé e as contratações do Real Madrid... Mourinho escapa da tragédia de Alonso

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Uma revolta impressionante

    A emissora continuou sua transmissão. Minuto 91: Apesar de quase todos os jogadores da Inglaterra estarem posicionados no terço defensivo, Alexis McAllister se viu sem marcação na entrada da área e chutou, mas a bola bateu na trave.

    Messi correu para pegar a bola, mas Ged Spence a afastou de sua frente, antes de perder o equilíbrio, fazendo com que a bola se dirigisse para a linha lateral.

    Messi recuperou a bola rapidamente e voltou com ela em direção à área, enquanto Spence e Nico O’Reilly tentavam pará-lo.

    Os dois zagueiros tomaram a mesma decisão de permitir que ele usasse o pé direito, mas Messi aproveitou a situação e mandou um cruzamento preciso entre John Stones e Ezri Konsa, que Lautaro Martínez desviou de cabeça para o fundo da rede, dando à Argentina a vantagem de 2 a 1.

    98º minuto: Com a Inglaterra partindo para o ataque em busca do empate, Messi voltou ao meio-campo da sua seleção e levou a bola por uma longa distância antes de sofrer uma falta, ajudando sua equipe a ganhar tempo e aumentando a frustração do adversário.

    Minuto 101: O árbitro apitou o fim da partida, e a Argentina se classificou para a final depois que Messi liderou uma recuperação espetacular nos minutos finais.

    O capitão da Argentina recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, após tocar na bola 96 vezes, dar 43 passes precisos e criar 4 chances para seus companheiros.

    Leia também: Vídeo: “Tira isso do bolso”... Ironia contra o astro da França no vestiário da Espanha

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG