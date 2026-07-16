Messi na final... 8 minutos que mudaram o rumo da partida

83º minuto: Enquanto a Argentina se lançava em busca do gol de empate, Messi recebeu a bola pelo lado direito e a trouxe para o pé esquerdo, preparando-se para cruzar, mas chutou para longe da trave direita do gol de Jordan Pickford.

O astro de 39 anos ergueu o olhar para o céu, ciente de que o tempo estava se esgotando naquela que, naquele momento, parecia ser sua última partida pela seleção argentina em uma Copa do Mundo... ou pelo menos era o que todos pensavam.

84º minuto: Após um chute de longa distância de Enzo Fernández, que Pickford defendeu com maestria para escanteio, Messi foi cobrar a jogada.

Apesar da superioridade da Argentina nas jogadas aéreas até então, com cabeçadas de Nico González e Alexis Mac Allister, o capitão do Tango preferiu não cruzar a bola e deu um passe curto para Rodrigo De Paul na entrada da área.

O jogador do Inter de Miami devolveu a bola a Messi, que partiu diretamente para enfrentar Ged Spence, forçando o zagueiro inglês a recuar para dentro da área.

Com todos os 11 jogadores da Inglaterra posicionados dentro da área para marcar os movimentos de Messi, De Paul e Fernández ficaram sem marcação na entrada da área, e Messi aproveitou o espaço para passar a bola para Fernández.

Apesar da tentativa de Jude Bellingham de alcançá-lo no último instante, o jogador do Chelsea encontrou tempo e espaço suficientes para chutar com força de fora da área; desta vez, Pickford não conseguiu defender, e a Argentina empatou o jogo.

87º minuto: Após o gol de empate, a confiança da Argentina aumentou, enquanto Messi e seus companheiros sentiram que a vitória estava ao seu alcance.

Mais uma vez pela direita, Messi passou por Nico O’Reilly e cruzou com o pé direito, considerado o mais fraco, mas John Stones afastou a bola de cabeça.

Talvez a Inglaterra tenha pensado que o uso do pé direito por Messi fosse apenas uma exceção, já que ele costuma avançar com o pé esquerdo ou driblar, mas estava enganada.

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