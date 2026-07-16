Messi na final... 8 minutos que mudaram o rumo da partida

Alguns jogadores têm a capacidade de virar o jogo em poucas minutos, mesmo quando a partida parece estar caminhando para um desfecho diferente. Foi exatamente isso que Lionel Messi fez na partida entre Argentina e Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.
Messi fez sua estreia internacional contra a seleção da Inglaterra com uma atuação decisiva, na qual levou a Argentina a reverter o placar e conquistar uma emocionante vitória por 2 a 1, garantindo a classificação para a final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, depois de se impor como protagonista nos últimos dez minutos da partida disputada em Atlanta, no estado da Geórgia, na noite de quarta-feira.
A seleção argentina infligiu mais uma decepção à Inglaterra na Copa do Mundo, ao reverter o placar adverso – aberto por um gol de Anthony Gordon, recém-contratado pelo Barcelona – e conquistar a vitória graças aos gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.
Após a vantagem conquistada pelos jogadores do técnico Thomas Tuchel, a seleção inglesa recuou para a defesa, acreditando que seria capaz de manter a vantagem graças à sua solidez defensiva, mas cometeu o erro fatal de subestimar o que Messi poderia fazer diante de uma defesa recuada dessa forma.