Mesmo com Lionel Messi, as esperanças da Argentina de defender o título na Copa do Mundo parecem sombrias

Messi marcou sete gols nos sete jogos da Argentina, incluindo dois na emocionante final contra a França, e deu três assistências memoráveis, conquistando merecidamente a Bola de Ouro como o melhor jogador do torneio. Ele foi o talismã indiscutível da Albiceleste e um verdadeiro capitão em todos os sentidos da palavra.
Seria, no entanto, um grande desserviço chamar a seleção argentina de 2022 de time de um homem só. Julián Álvarez, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández se apresentaram ao mundo com toda a força, sendo este último eleito o Jovem Jogador do Torneio, enquanto Nicolás Otamendi rejuvenesceu como líder de uma temível defesa, e Emiliano Martínez se tornou o herói da disputa de pênaltis.
Mesmo aqueles que tiveram torneios estatisticamente abaixo do esperado, como Ángel Di María e Lautaro Martínez, ainda deram absolutamente tudo pela camisa e fizeram contribuições vitais. Após a surpreendente derrota na estreia para a Arábia Saudita, os padrões coletivos foram elevados ao máximo e nunca mais caíram. Nenhuma outra nação conseguiu igualar o espírito de equipe da Argentina.
Infelizmente, o panorama atual é bem menos otimista. A equipe de Lionel Scaloni carece profundamente da confiança de campeões rumo à defesa do título em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. A preparação tem sido quase caótica, com Messi mais uma vez carregando todo o peso das expectativas. Estar à altura disso, aos 37 anos, será uma tarefa muito difícil, mas essa é apenas uma das inúmeras questões que a Argentina enfrenta a quase dois meses do pontapé inicial...