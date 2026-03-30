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Argentina World Cup defence GFXGetty/GOAL
James Westwood

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Mesmo com Lionel Messi, as esperanças da Argentina de defender o título na Copa do Mundo parecem sombrias

Opinion
Argentina
L. Messi
Copa do Mundo
Especiais e Opinião

Há três anos e meio, Lionel Messi “completou o futebol” ao levar a Argentina à glória na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Foi uma alegria para todos os torcedores neutros ver a lenda do Barcelona finalmente erguer o único troféu que lhe escapara por tanto tempo, coroando uma carreira incrível que, quase certamente, nunca será igualada.

Messi marcou sete gols nos sete jogos da Argentina, incluindo dois na emocionante final contra a França, e deu três assistências memoráveis, conquistando merecidamente a Bola de Ouro como o melhor jogador do torneio. Ele foi o talismã indiscutível da Albiceleste e um verdadeiro capitão em todos os sentidos da palavra.

Seria, no entanto, um grande desserviço chamar a seleção argentina de 2022 de time de um homem só. Julián Álvarez, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández se apresentaram ao mundo com toda a força, sendo este último eleito o Jovem Jogador do Torneio, enquanto Nicolás Otamendi rejuvenesceu como líder de uma temível defesa, e Emiliano Martínez se tornou o herói da disputa de pênaltis.

Mesmo aqueles que tiveram torneios estatisticamente abaixo do esperado, como Ángel Di María e Lautaro Martínez, ainda deram absolutamente tudo pela camisa e fizeram contribuições vitais. Após a surpreendente derrota na estreia para a Arábia Saudita, os padrões coletivos foram elevados ao máximo e nunca mais caíram. Nenhuma outra nação conseguiu igualar o espírito de equipe da Argentina.

Infelizmente, o panorama atual é bem menos otimista. A equipe de Lionel Scaloni carece profundamente da confiança de campeões rumo à defesa do título em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. A preparação tem sido quase caótica, com Messi mais uma vez carregando todo o peso das expectativas. Estar à altura disso, aos 37 anos, será uma tarefa muito difícil, mas essa é apenas uma das inúmeras questões que a Argentina enfrenta a quase dois meses do pontapé inicial...

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    Conquistando vitórias com muito esforço

    No papel, a campanha da Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 dificilmente poderia ter sido melhor. A seleção liderou a classificação da CONMEBOL com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Equador, além de registrar o melhor desempenho ofensivo. Messi marcou oito gols e terminou como artilheiro das eliminatórias pela primeira vez na história.

    No entanto, esse domínio foi um reflexo da queda na qualidade do restante do grupo, com os rivais tradicionais Uruguai e Brasil terminando em quarto e quinto lugares, respectivamente. Houve momentos preocupantes para Scaloni também, principalmente nas derrotas para o Uruguai e o Paraguai, e no empate em 1 a 1 em casa contra a Colômbia, jogos em que Messi foi titular.

    Houve também uma defesa bem-sucedida do título da Copa América no meio da campanha de qualificação, mas, novamente, o consenso ao final daquele torneio foi que a Argentina não atingiu seu melhor nível. A equipe conquistava vitórias com dificuldade, sem jogar particularmente bem, e esse padrão se manteve em grande parte na preparação para a Copa do Mundo de 2026.


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    Amistosos ridículos

    A Argentina disputou seu primeiro jogo de preparação para a Copa do Mundo contra a Venezuela em outubro, vencendo por 1 a 0 sem Messi. No entanto, desde então, a seleção disputou apenas três partidas, e o nível dos adversários caiu drasticamente.

    Depois de encerrar 2026 com uma goleada de 6 a 0 sobre Porto Rico e uma vitória por 2 a 0 contra Angola, a Albiceleste marcou tardiamente mais dois amistosos para a janela de março contra a Mauritânia, que ocupa a 115ª posição no ranking mundial da FIFA, e a Zâmbia, 91ª colocada. Esses jogos não nos dizem nada substancial sobre o nível atual da Argentina.

    De fato, a Mauritânia perdeu por 2 a 1 para os tricampeões mundiais na sexta-feira, em uma partida disputada em ritmo de lesma. Os gols de Fernández e Nico Paz pouco fizeram para mascarar uma exibição letárgica da Argentina, enquanto Messi, que entrou no intervalo, foi cercado pelos jogadores e comissão técnica da Mauritânia após o apito final na La Bombonera.

    Essas seleções menores ficam felizes apenas por estarem na órbita de Messi; elas não representam nenhum desafio genuíno para a Argentina, por isso é difícil para os jogadores mobilizarem seu entusiasmo habitual. Não que Scaloni estivesse disposto a aceitar essa realidade.

    “A equipe não fez uma boa partida. Temos que admitir isso para que possamos trabalhar para melhorar”, disse ele após o jogo. “É evidente que podemos jogar muito melhor; já fizemos isso. Todos os jogadores que pudemos ver contribuíram com sua parte, mas quando uma partida se complica, fica mais difícil.”

    O goleiro Martinez, frustrado, foi além: “Foi um dos piores amistosos que já jogamos. Faltou intensidade, jogo e velocidade. É algo que precisamos analisar e, sempre que vestirmos a camisa, fazer um pouco melhor.”

  • yamal-messi(C)Getty Images

    Gol decisivo

    Martínez então abordou o assunto que todos evitavam: “Ainda bem que [a Finalissima não foi disputada]; se tivéssemos jogado assim, teríamos perdido.”

    A Argentina não teve outra escolha a não ser entrar em contato com a Mauritânia e a Zâmbia depois de ver seu confronto contra a Espanha, campeã europeia, no Catar, bem como um amistoso subsequente contra os anfitriões da Copa do Mundo de 2022, cancelado de última hora devido ao conflito militar em curso no Oriente Médio.

    Todos os países mais competitivos já tinham compromissos agendados, e embora a Finalissima pudesse ter sido transferida para o Bernabéu, a Argentina recusou a ideia de disputar tal partida diante do que provavelmente seria uma torcida espanhola partidária.

    Sim, uma derrota poderia estar nos planos, porque Martinez está certo ao dizer que a Argentina não está em sua melhor forma, mas teria sido muito mais benéfico do que duas partidas sem entusiasmo. Nicolás Tagliafico destacou isso em sua reação refrescantemente honesta ao cancelamento, dizendo: “Se deixarmos o título e a Finalissima de lado, seria uma partida importante porque você enfrenta uma equipe que sabe que também tem chances de disputar a Copa do Mundo. Isso ajuda, serve de referência. Mostra onde podemos estar e se há coisas a melhorar.”

    A Finalissima de 2022 foi certamente importante para a Argentina, já que Messi e Di María lideraram uma brilhante vitória por 3 a 0 sobre a Itália, campeã da Euro 2020. Sem isso, vitórias fáceis em amistosos contra os Emirados Árabes Unidos, a Jamaica, Honduras e a Estônia teriam sido o único “ponto de referência”, e a confiança na seleção que foi ao Catar não teria sido tão alta.

    Isso também serviu para aumentar a expectativa dos torcedores, algo de que a Copa do Mundo de 2026 precisa desesperadamente em meio às constantes discussões sobre questões fora de campo. Acrescente-se a isso o fato de que o mundo foi privado de ver Messi enfrentando seu sucessor no Barcelona, Lamine Yamal, e toda a saga deixa um gosto muito amargo.

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    Gerenciando os minutos de Messi

    Tem havido muita dúvida em torno da participação de Messi na próxima Copa do Mundo, alimentada principalmente pelo próprio jogador.

    “Vou avaliar isso dia a dia quando começar a pré-temporada no ano que vem com o Inter [de Miami] e ver se consigo estar realmente 100%, se posso ser útil, e então tomar uma decisão”, disse ele em outubro. “Estou muito ansioso porque é uma Copa do Mundo. Acabamos de ganhar a última, e poder defendê-la em campo novamente é espetacular, porque é sempre um sonho jogar pela seleção.”

    Antes da partida contra a Mauritânia, Scaloni confirmou que Messi ainda não tomou uma decisão final, dizendo aos repórteres: “Farei tudo o que puder para garantir que ele esteja lá. Acredito que ele tem que estar lá, pelo bem do futebol, mas não sou eu quem decide. Cabe a ele, como se sente mentalmente e qual é sua condição física. Ele conquistou o direito de decidir com calma. Não temos pressa. Sabemos que qualquer que seja a decisão dele, será a melhor tanto para ele quanto para a equipe.”

    É melhor para a Argentina que Messi esteja presente, porque ele ainda é um jogador decisivo. Vimos isso novamente nas primeiras rodadas da temporada 2026 da MLS, já que ele marcou quatro gols em quatro partidas pelo Inter de Miami. A menos que sofra uma lesão grave — contra a qual o clube está fazendo de tudo para protegê-lo —, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro certamente será o capitão de seu país em uma sexta Copa do Mundo, um recorde.

    No entanto, este não é o mesmo Messi que foi onipresente no sucesso da Argentina em 2022. Suas pernas não aguentarão 90 minutos a cada cinco ou seis dias, especialmente em uma Copa do Mundo ampliada, na qual os atuais campeões podem disputar um total de oito partidas.

    “É difícil porque não são apenas os argentinos que querem vê-lo, todo mundo quer vê-lo”, continuou Scaloni. “E então temos o dilema, como seus treinadores, quando ele está em campo: se ele é capaz de jogar a partida inteira ou se não é.”

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    Reservas abaixo do esperado

    A questão é: a Argentina tem reservas suficientes quando Messi está sendo poupado? Os recentes acontecimentos sugerem que a resposta é “não”.

    Messi perdeu os dois jogos fora de casa das eliminatórias para a Copa do Mundo, nos quais a Albiceleste foi derrotada pela Colômbia e pelo Equador devido a uma lesão, e ficou evidente uma falta de criatividade. A aposentadoria de Di María após a última Copa América também privou a equipe de seu atacante mais perigoso e, embora Nico González, do Atlético de Madrid, tenha assumido a ala esquerda, sua finalização e habilidade técnica ficam aquém em comparação com as de Di María.

    A Argentina também perdeu sua vantagem no meio-campo, com o principal articulador Rodrigo De Paul, agora no Inter de Miami ao lado de Messi, não sendo mais tão ágil aos 31 anos, enquanto Fernández e Mac Allister passam por temporadas irregulares em seus clubes. Mas nem tudo são más notícias.

    Álvarez tem mostrado sinais de que está atingindo seu auge no momento certo no ataque do Atlético, enquanto Lautaro vive mais uma excelente campanha com o Inter, já praticamente campeão da Série A, e o jovem Franco Mastantuano, do Real Madrid, pode ser um trunfo. Com a revelação do Como, Paz, a Argentina também tem um substituto pronto para Messi. Ele consegue cortar pela direita e ligar o jogo, além de compartilhar a habilidade de Messi nas jogadas ensaiadas.

    Dito isso, Paz disputou apenas sete partidas pela seleção até o momento. Não dá para saber se o jogador de 21 anos será capaz de lidar com a pressão de aliviar o fardo de Messi quando pisar no palco mundial pela primeira vez. Também é verdade que Messi é quem une tudo na Argentina. A equipe não tem sua fluidez normal quando ele está ausente, e ninguém mais tem exatamente a mesma capacidade para momentos de puro gênio que fazem a diferença em jogos acirrados.

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    O tempo está se esgotando

    A defesa que sustentou o sucesso da Argentina em 2022 também não está tão sólida desta vez. O ex-zagueiro central do Manchester City, Otamendi, demonstra claramente seus 38 anos, com sua tendência a entradas precipitadas e a sair de posição sendo mais facilmente punida. Seu companheiro, Cristian Romero, tem sido um ponto fraco ao longo da péssima temporada 2025-26 do Tottenham, que ainda pode terminar em rebaixamento.

    Os dois jogadores que começaram como laterais na final da Copa do Mundo de 2022, Lisandro Martínez e Gonzalo Montiel, têm lutado contra lesões, e embora a Argentina ainda conte com o mais do que competente Nahuel Molina para a lateral direita, Tagliafico e Marcos Acuña já passaram há muito do auge como opções atuais na lateral oposta. Até mesmo o querido goleiro Martinez tem sido alvo de críticas, cometendo erros básicos demais em suas atuações pelo Aston Villa.

    A Argentina ainda deve ser uma força genuína, até porque estará bem adaptada ao calor escaldante da América do Norte, mas falta o fator intimidação. Espanha e França, favoritas antes do torneio, certamente acreditarão em suas chances se enfrentarem os homens de Scaloni, pois possuem profundidade e coesão superiores em todas as posições.

    Argélia e Áustria também podem estar sentindo o cheiro de uma grande zebra no Grupo J. A Argentina precisa de tempo para recuperar o ritmo adequado, algo que simplesmente não tem agora. Há um risco real de que a era Messi termine sem brilho se Scaloni não conseguir encontrar o equilíbrio certo.

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