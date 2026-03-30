Mesmo com Lionel Messi, as esperanças da Argentina de defender o título na Copa do Mundo parecem sombrias

Tem havido muita dúvida em torno da participação de Messi na próxima Copa do Mundo, alimentada principalmente pelo próprio jogador.

“Vou avaliar isso dia a dia quando começar a pré-temporada no ano que vem com o Inter [de Miami] e ver se consigo estar realmente 100%, se posso ser útil, e então tomar uma decisão”, disse ele em outubro. “Estou muito ansioso porque é uma Copa do Mundo. Acabamos de ganhar a última, e poder defendê-la em campo novamente é espetacular, porque é sempre um sonho jogar pela seleção.”

Antes da partida contra a Mauritânia, Scaloni confirmou que Messi ainda não tomou uma decisão final, dizendo aos repórteres: “Farei tudo o que puder para garantir que ele esteja lá. Acredito que ele tem que estar lá, pelo bem do futebol, mas não sou eu quem decide. Cabe a ele, como se sente mentalmente e qual é sua condição física. Ele conquistou o direito de decidir com calma. Não temos pressa. Sabemos que qualquer que seja a decisão dele, será a melhor tanto para ele quanto para a equipe.”

É melhor para a Argentina que Messi esteja presente, porque ele ainda é um jogador decisivo. Vimos isso novamente nas primeiras rodadas da temporada 2026 da MLS, já que ele marcou quatro gols em quatro partidas pelo Inter de Miami. A menos que sofra uma lesão grave — contra a qual o clube está fazendo de tudo para protegê-lo —, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro certamente será o capitão de seu país em uma sexta Copa do Mundo, um recorde.

No entanto, este não é o mesmo Messi que foi onipresente no sucesso da Argentina em 2022. Suas pernas não aguentarão 90 minutos a cada cinco ou seis dias, especialmente em uma Copa do Mundo ampliada, na qual os atuais campeões podem disputar um total de oito partidas.

“É difícil porque não são apenas os argentinos que querem vê-lo, todo mundo quer vê-lo”, continuou Scaloni. “E então temos o dilema, como seus treinadores, quando ele está em campo: se ele é capaz de jogar a partida inteira ou se não é.”