“Merecia mais respeito!” – Neymar parece criticar o Santos após ver o contrato de seu companheiro de equipe ser rescindido

Compartilhando seus pensamentos com milhões de seguidores no Instagram, Neymar postou uma mensagem sincera ao zagueiro que está de saída. “Jhonny Basso... Boa sorte na sua nova etapa, irmão. Estou triste por ver você partir dessa forma... você é muito profissional e merecia mais respeito! Mas assim é a vida, certo? Só desejo coisas boas para você... Sempre estarei torcendo por você”, escreveu o jogador da seleção brasileira.

Apesar de sua frustração pública, Neymar teria aceitado a decisão da diretoria do Santos, reconhecendo que o técnico Juan Pablo Vojvoda tem o direito de escolher os jogadores que se encaixam em sua visão tática. No entanto, o peso emocional de ver um parceiro de treino diário de confiança partir dessa forma foi claramente grande demais para o camisa 10 ignorar inicialmente.