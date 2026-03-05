Getty Images Sport
“Merecia mais respeito!” – Neymar parece criticar o Santos após ver o contrato de seu companheiro de equipe ser rescindido
Neymar critica diretoria pela saída de Basso
Neymar e Basso desenvolveram uma forte amizade desde o retorno triunfal do primeiro ao Peixe. O experiente atacante sentiu-se compelido a se manifestar publicamente contra a maneira como seu amigo foi dispensado do clube, sugerindo que um jogador do calibre profissional de Basso deveria ter sido tratado com mais dignidade pela diretoria e pelo departamento esportivo.
Neymar critica no Instagram
Compartilhando seus pensamentos com milhões de seguidores no Instagram, Neymar postou uma mensagem sincera ao zagueiro que está de saída. “Jhonny Basso... Boa sorte na sua nova etapa, irmão. Estou triste por ver você partir dessa forma... você é muito profissional e merecia mais respeito! Mas assim é a vida, certo? Só desejo coisas boas para você... Sempre estarei torcendo por você”, escreveu o jogador da seleção brasileira.
Apesar de sua frustração pública, Neymar teria aceitado a decisão da diretoria do Santos, reconhecendo que o técnico Juan Pablo Vojvoda tem o direito de escolher os jogadores que se encaixam em sua visão tática. No entanto, o peso emocional de ver um parceiro de treino diário de confiança partir dessa forma foi claramente grande demais para o camisa 10 ignorar inicialmente.
O vínculo nos bastidores
A amizade entre os dois ia além dos campos do CT Rei Pelé. Basso era considerado um dos confidentes mais próximos de Neymar no elenco atual e era um visitante frequente da mansão do atacante em Mangaratiba. De acordo com a ESPN, Neymar considerava a situação “injusta”, acreditando que Basso era um profissional exemplar que nunca “contaminava o ambiente”, apesar de ser regularmente deixado de fora das escalações para os jogos.
O tempo de Basso no clube acabou sendo limitado em termos de atuação em campo. Tendo ingressado em 2023, ele fez 36 partidas e marcou três gols pelo Peixe. No entanto, suas oportunidades diminuíram significativamente na atual campanha, já que ele atuou em apenas duas partidas antes que o clube decidisse transferi-lo para otimizar o elenco principal.
Movimentações financeiras e mudanças no elenco
A decisão do Santos de cortar os laços com Basso foi motivada por mais do que apenas preferências táticas. O clube estava ansioso para liberar espaço na folha salarial para facilitar reforços de alto nível, principalmente a chegada do ex-zagueiro do Benfica Lucas Veríssimo. Além disso, a atual administração via Basso como um resquício de um regime anterior que havia causado dores de cabeça financeiras, incluindo uma proibição de transferências relacionada a taxas não pagas ao time português Arouca.
Com Basso agora buscando um novo desafio, o Santos deve rapidamente voltar seu foco para o campo. O time enfrenta uma agenda lotada no Campeonato Brasileiro, incluindo uma viagem a Mirassol seguida por um confronto de alto risco contra o Corinthians. Resta saber se a explosão pública de Neymar criará atritos duradouros com a hierarquia do clube, que busca o sucesso nacional.
