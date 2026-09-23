Mercado de transferências de quem sobe para a Série B, início de campeonato de quem cai para a Série D. O Foggia de Gaetano Auteri começou de maneira decepcionante no Grupo C da Série C: foram apenas cinco pontos conquistados em seis jogos pelos daunos, com a vitória na estreia no campo do Crotone, antes de somar dois empates e três derrotas nas cinco partidas seguintes.
Mercado da Série B, começo pela Série D: como vai o Foggia
Ataque estéril
Apenas quatro gols marcados, com o pior ataque do campeonato, 7 sofridos, e um setor ofensivo que custa a decolar, apesar das chegadas no verão de Panico, Petito, Luciani e Ravasio, todos jogadores prolíficos para a categoria. Exceto na última partida, perdida em Sesto San Giovanni para a Inter sub-23, nos quatro jogos anteriores haviam saído zero gols.
AS PALAVRAS DE AUTERI
Estas foram as palavras do treinador sobre o momento negativo da equipe: “Precisamos crescer, mas também construir. Fizemos algumas mudanças forçadas, mas o futebol é assim. Precisamos trabalhar essa negatividade. Vamos sair desse período trabalhando e analisando bem todos os nossos erros. Vão chegar aqueles momentos em que vamos conseguir marcar gols”.
A virada
O Foggia continua cometendo erros banais, que permitem aos adversários voltar para a partida e condicioná-la. Desse modo, todo o trabalho, o empenho, a agressividade e o entusiasmo não têm resposta em campo. Coisas que podem acontecer em um campeonato, mas o Foggia já as está repetindo com frequência excessiva, comprometendo atuação, resultado e classificação. Um time incapaz de marcar e que é vazado continuamente na defesa não pode ambicionar posições importantes na tabela, mas precisa sair imediatamente da parte de baixo da classificação, porque neste momento o Foggia é time de play-out.
Cenário a ser refundado
Um cenário absolutamente inesperado, considerando as chegadas no último dia de mercado de Del Sole, Zuccon e justamente Ravasio, três contratações de um time que ambiciona a Série B.
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