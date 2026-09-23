O Foggia continua cometendo erros banais, que permitem aos adversários voltar para a partida e condicioná-la. Desse modo, todo o trabalho, o empenho, a agressividade e o entusiasmo não têm resposta em campo. Coisas que podem acontecer em um campeonato, mas o Foggia já as está repetindo com frequência excessiva, comprometendo atuação, resultado e classificação. Um time incapaz de marcar e que é vazado continuamente na defesa não pode ambicionar posições importantes na tabela, mas precisa sair imediatamente da parte de baixo da classificação, porque neste momento o Foggia é time de play-out.