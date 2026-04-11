Mendy: O título do Marrocos surgiu do nada... e achávamos que a decisão era uma “pegadinha de 1º de abril”

Mendy abordou a questão da decisão de retirar o título africano, afirmando: “Precisamos lembrar que levamos a partida até o fim e conseguimos a vitória; o resultado foi reconhecido por todos e também vimos a comemoração, e tudo indica que fomos coroados campeões”.

Ele continuou: “Tivemos um desempenho impressionante contra o Marrocos, que está entre as 10 melhores seleções do mundo. É uma seleção muito forte e conta com jogadores excelentes”.

Ele elogiou o Marrocos, dizendo: “A seleção marroquina vem apresentando um alto nível há mais de cinco anos e merece estar nessa posição. Ela chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2022 e esteve perto de conquistar muito, mas conseguimos nos destacar e conquistar a Copa Africana de Nações diante de todos”.

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E continuou: “Ficamos muito chocados com a decisão da CAF de retirar o título e concedê-lo ao Marrocos, pois foi uma decisão que surgiu do nada. Tive uma mistura de sentimentos ao ver a notícia e achei que fosse uma piada”.

Mendy explicou: “Achei que os sites tivessem errado ao publicar a notícia, então entrei pessoalmente no site da Confederação Africana de Futebol. Achávamos que a decisão não passava de uma ‘piada de 1º de abril’, mas a realidade era verdadeira”.

Sobre os procedimentos para a devolução do título, Mendy afirmou: “A Federação Senegalesa de Futebol está trabalhando com toda a força para recuperar o título, e o desfecho deve ser único: a conquista da Copa Africana das Nações pelo Senegal”.



