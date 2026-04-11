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Mendy: O título do Marrocos surgiu do nada... e achávamos que a decisão era uma “pegadinha de 1º de abril”

E. Mendy
Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Senegal
Marrocos
Arábia Saudita

Declarações polêmicas do goleiro do Al-Ahli saudita

O goleiro senegalês Édouard Mendy, que joga pelo Al-Ahli da Arábia Saudita, se manifestou sobre a retirada do título da Copa Africana das Nações da seleção de seu país e sua atribuição ao Marrocos.

A seleção senegalesa havia conquistado o título da Copa Africana de Nações ao vencer o Marrocos por 1 a 0 na final da Copa Africana de Nações de 2025.

No entanto, os eventos que acompanharam a partida — representados pela saída do Senegal do campo por vários minutos em protesto contra a marcação de um pênalti a favor do Marrocos — levaram a Confederação Africana de Futebol a emitir uma decisão oficial em março passado, retirando o título dos “Leões da Teranga” e concedendo-o ao Marrocos.

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    O incidente da toalha e o clima da final

    Mendy disse em declarações ao podcast “The Mo Show”: “O que aconteceu contra o Marrocos foi uma situação excepcional para mim, pois foi a primeira vez que passei por algo assim. Nunca ninguém do banco de reservas do adversário tinha pegado na minha toalha dessa forma em nenhuma partida que eu disputei, especialmente numa final”.

    Ele acrescentou: “Infelizmente, essas coisas podem acontecer no futebol e precisamos aceitá-las. Era uma partida importante e eu queria manter o foco, então não me deixei abalar por essas provocações, com a ajuda do nosso goleiro reserva”.

    E continuou: “A partida contra o Marrocos foi a mais difícil da minha carreira devido aos acontecimentos que presenciei. Jogamos sob uma pressão incrível, tanto da torcida quanto de brigas com jogadores e outras situações estranhas”.

    E completou: “A torcida marroquina estava muito barulhenta. É difícil jogar contra o país anfitrião em um estádio com 80 mil espectadores. Quando saí para o aquecimento, disse: ‘Nunca vi nada assim na minha vida’”.

    E acrescentou: “Dois dias depois da partida, o barulho da torcida ainda estava nos meus ouvidos e na minha cabeça. Por isso, como eu disse, nunca vivi nada parecido em toda a minha carreira.”


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  • Sorteio da Copa Africana das Nações

    Mendy abordou a questão da decisão de retirar o título africano, afirmando: “Precisamos lembrar que levamos a partida até o fim e conseguimos a vitória; o resultado foi reconhecido por todos e também vimos a comemoração, e tudo indica que fomos coroados campeões”.

    Ele continuou: “Tivemos um desempenho impressionante contra o Marrocos, que está entre as 10 melhores seleções do mundo. É uma seleção muito forte e conta com jogadores excelentes”.

    Ele elogiou o Marrocos, dizendo: “A seleção marroquina vem apresentando um alto nível há mais de cinco anos e merece estar nessa posição. Ela chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2022 e esteve perto de conquistar muito, mas conseguimos nos destacar e conquistar a Copa Africana de Nações diante de todos”.

    Leia também... Do Marrocos à Arábia Saudita... Novo golpe que acaba com o sonho de Mendy na Liga Roshen

    E continuou: “Ficamos muito chocados com a decisão da CAF de retirar o título e concedê-lo ao Marrocos, pois foi uma decisão que surgiu do nada. Tive uma mistura de sentimentos ao ver a notícia e achei que fosse uma piada”.

    Mendy explicou: “Achei que os sites tivessem errado ao publicar a notícia, então entrei pessoalmente no site da Confederação Africana de Futebol. Achávamos que a decisão não passava de uma ‘piada de 1º de abril’, mas a realidade era verdadeira”.

    Sobre os procedimentos para a devolução do título, Mendy afirmou: “A Federação Senegalesa de Futebol está trabalhando com toda a força para recuperar o título, e o desfecho deve ser único: a conquista da Copa Africana das Nações pelo Senegal”.


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    Saída do estádio

    Sobre a saída dos jogadores da Senegal do campo, o experiente goleiro disse: “Alguns diziam que toda a seleção da Senegal havia deixado o campo, mas a realidade foi diferente, pois ainda havia jogadores dentro do campo e não desistimos da partida; foi apenas uma reação”.

    E continuou: “Foi mencionado nas reportagens sobre a partida que o jogo foi interrompido por alguns minutos e depois retomado normalmente, e que nossa equipe não saiu inteiramente, como foi dito. Se isso tivesse acontecido, o árbitro teria apitado o fim da partida, declarando a vitória do Marrocos por desistência.”

  • O ataque à FIFA

    Mendy criticou a Federação Internacional de Futebol (FIFA) em suas declarações, afirmando: “O lema conhecido da FIFA é que o esporte une o mundo, mas o que aconteceu contra o Marrocos foi exatamente o oposto”.

    Ele enfatizou: “Não imaginei a magnitude do apoio que recebemos nos últimos dias, após a decisão da CAF; conquistamos muitos torcedores”.

    E continuou: “Meu filho estava muito feliz após a conquista do título, e eu não sabia como lhe contar sobre a decisão de cancelar o campeonato; são sentimentos difíceis, sem dúvida”.

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    Comemorações antes do jogo contra o Peru

    Sobre isso, Mendy disse: “Alguns acharam que estávamos fingindo arrogância ou manipulando a decisão da CAF, mas, na verdade, não planejamos nada disso”.

    E concluiu: “A comemoração já estava planejada antes da decisão e todos os custos foram pagos para que pudéssemos erguer a taça diante de todos; não tivemos a intenção de ofender ninguém, embora não reconheçamos a decisão da CAF.”