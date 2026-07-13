Memphis fica? Diniz responde sobre futuro do atacante no Corinthians

Após o empate em amistoso diante do Cascavel, neste domingo (12), o técnico Fernando Diniz comentou a situação do camisa 10. Sem dar garantias, o treinador demonstrou otimismo pela continuidade do jogador, mas ressaltou que a decisão não depende da comissão técnica.

"É uma negociação que está em curso. Espero que termine bem e que ele fique conosco, mas é algo que foge um pouco das minhas mãos. É muito bom contar com ele aqui, esperamos que as coisas encaminhem para um desfecho positivo. Ele não estaria aqui porque está de férias por conta da Copa do Mundo, a gente espera que ele volte", afirmou.