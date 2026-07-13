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Memphis Depay Corinthians 2025Getty
Pedro Augusto Dias

Memphis fica? Diniz responde sobre futuro do atacante no Corinthians

Brasileirão
Corinthians x Remo
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Treinador afirmou que espera um desfecho positivo nas conversas pela renovação do atacante holandês, cujo contrato termina no fim de julho

O futuro de Memphis Depay no Corinthians segue indefinido. Com vínculo válido apenas até 31 de julho, o atacante holandês ainda negocia sua permanência no clube, enquanto a diretoria tenta chegar a um acordo para ampliar o contrato.

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  • Otimismo

    Após o empate em amistoso diante do Cascavel, neste domingo (12), o técnico Fernando Diniz comentou a situação do camisa 10. Sem dar garantias, o treinador demonstrou otimismo pela continuidade do jogador, mas ressaltou que a decisão não depende da comissão técnica.

    "É uma negociação que está em curso. Espero que termine bem e que ele fique conosco, mas é algo que foge um pouco das minhas mãos. É muito bom contar com ele aqui, esperamos que as coisas encaminhem para um desfecho positivo. Ele não estaria aqui porque está de férias por conta da Copa do Mundo, a gente espera que ele volte", afirmou.

    • Publicidade

  • Depay segue de fora

    Memphis não participou do compromisso deste fim de semana porque recebeu um período de descanso após defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026.

    As tratativas entre Corinthians e o estafe do atacante seguem em andamento. Entre os principais obstáculos para um acerto estão pendências financeiras envolvendo pagamentos de luvas, direitos de imagem e bônus previstos em contrato, situação que ainda precisa ser resolvida para viabilizar a permanência do jogador no Parque São Jorge.

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

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