Memphis Depay estaria planejando saída do Corinthians e vira alvo de clubes do Oriente Médio
- AFP
Memphis deseja deixar o Brasil
O atacante holandês esteve ligado a um retorno à Europa na última janela de verão europeia, com o Besiktas surgindo como um dos interessados após o desgaste na relação entre Memphis e o Corinthians. No ano passado, em julho, o atacante chegou a faltar a um treino em meio a uma disputa financeira: à época o holandês tinha cerca de R$ 6 milhões em bônus a receber, referentes aos direitos de imagem e premiação do Campeonato Paulista. Posteriormente, o clube reconheceu uma dívida total de aproximadamente R$ 23 milhões.
Apesar das divergências relacionadas aos bônus, o Corinthians demonstrou interesse em estender o contrato de Memphis, que se encerra em julho. No entanto, aos 31 anos, o jogador estaria planejando deixar o clube em busca de um novo desafio.
Segundo o portal italiano Foot Mercato, clubes do Golfo também acompanham a situação e esperam convencê-lo a se transferir para o Oriente Médio. O Shabab Al Ahli, comandado pelo português Paulo Sousa, seria um dos principais interessados em contratar o maior artilheiro da história da seleção holandesa, enquanto o Al Wasl, também teria apresentado uma oferta pelo jogador.
- Getty Images Sport
Memphis superou Van Persie
Memphis fez história no futebol holandês em setembro do ano passado ao marcar seu 51º gol ipela seleção, superando o recorde anterior de Robin van Persie, que havia balançado as redes 50 vezes pela Holanda.
“Estou extremamente orgulhoso e muito feliz por ter superado o Robin. Agradeci a todos no vestiário”, disse Depay após estabelecer o recorde. “Também quero agradecer a antigos companheiros, como Klaas-Jan Huntelaar e Arjen Robben, por exemplo. Eles me inspiraram. O mesmo vale para Patrick Kluivert — foi por causa dele que eu quis chegar à seleção holandesa.”
Na sequência, Memphis respondeu às críticas sobre sua consistência: “As pessoas costumam dizer: ‘O que vamos fazer com a posição de atacante?’. Mas nós realmente temos um atacante que marca muitos gols. Eu deixo meus pés falarem; eles não vão se livrar de mim tão cedo.”
O atacante também detém o recorde de mais assistências
Além disso, Memphis detém o recorde de maior número de assistências pela seleção da Holanda. Em outubro, ele deu duas assistências na vitória por 4 a 0 sobre a Finlândia, enquanto a equipe comandada por Ronald Koeman avançava com tranquilidade rumo à Copa do Mundo de 2026.
Os holandeses lideraram seu grupo de classificação com folga, somando seis vitórias e dois empates em oito partidas, com 27 gols marcados. Desse total, Memphis participou diretamente de 12 — balançando as redes oito vezes, incluindo dois gols contra a Lituânia, em setembro, que o colocaram à frente de Robin van Persie como maior artilheiro da história da seleção.
A equipe de Koeman enfrentará Noruega e Equador na Data Fifa de março, como parte da preparação para a Copa do Mundo em junho. No torneio, os holandeses terão um caminho considerado acessível na América do Norte, após serem sorteados ao lado de Japão, Tunísia e uma das seleções entre Ucrânia, Suécia ou Polônia.
Memphis espera atuar com regularidade para manter a forma física antes da principal vitrine do futebol mundial. Na última temporada, ele iniciou apenas 17 partidas do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. O atacante já revelou que seu “último sonho” antes de se aposentar é conquistar a Copa do Mundo.
“Meu último sonho como jogador? Ganhar a Copa do Mundo”, afirmou Depay em abril do ano passado. “Chegamos muito perto em 2014, no Brasil. Quero continuar inspirando a nova geração, mostrando que é importante ser você mesmo dentro e fora de campo. Ter confiança, não se preocupar com julgamentos e manter o próprio caráter. Estamos entrando em uma nova era, com jogadores que têm esse estado de espírito, e acredito que, à minha maneira, desempenhei um pequeno papel nisso.”
- Getty Images Sport
Trajetória de carreira de Memphis até o momento
Tendo marcado seis gols e distribuído três assistências pelo Corinthians na temporada 2025 do Brasileirão, Memphis acredita que ainda pode desempenhar um papel em uma das principais ligas da Europa, enquanto trabalha para deixar o Brasil.
O astro holandês soma ampla experiência no futebol europeu. Ele iniciou a carreira profissional no PSV, um dos gigantes da Eredivisie, antes de se transferir para o Manchester United em 2015. Na Inglaterra, porém, enfrentou dificuldades: fez 33 partidas pela liga e marcou apenas dois gols, deixando o clube em janeiro de 2017 rumo ao Lyon, da Ligue 1.
Foi no clube francês que Memphis reencontrou seu melhor futebol. Após quatro anos e meio no OL, transferiu-se para o Barcelona em 2021. Em janeiro de 2023, trocou o Camp Nou pelo Wanda Metropolitano para defender o Atlético de Madrid e, posteriormente, seguiu para o Corinthians.