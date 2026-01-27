Memphis Depay estaria planejando saída do Corinthians e vira alvo de clubes do Oriente Médio

Além disso, Memphis detém o recorde de maior número de assistências pela seleção da Holanda. Em outubro, ele deu duas assistências na vitória por 4 a 0 sobre a Finlândia, enquanto a equipe comandada por Ronald Koeman avançava com tranquilidade rumo à Copa do Mundo de 2026.

Os holandeses lideraram seu grupo de classificação com folga, somando seis vitórias e dois empates em oito partidas, com 27 gols marcados. Desse total, Memphis participou diretamente de 12 — balançando as redes oito vezes, incluindo dois gols contra a Lituânia, em setembro, que o colocaram à frente de Robin van Persie como maior artilheiro da história da seleção.

A equipe de Koeman enfrentará Noruega e Equador na Data Fifa de março, como parte da preparação para a Copa do Mundo em junho. No torneio, os holandeses terão um caminho considerado acessível na América do Norte, após serem sorteados ao lado de Japão, Tunísia e uma das seleções entre Ucrânia, Suécia ou Polônia.

Memphis espera atuar com regularidade para manter a forma física antes da principal vitrine do futebol mundial. Na última temporada, ele iniciou apenas 17 partidas do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. O atacante já revelou que seu “último sonho” antes de se aposentar é conquistar a Copa do Mundo.

“Meu último sonho como jogador? Ganhar a Copa do Mundo”, afirmou Depay em abril do ano passado. “Chegamos muito perto em 2014, no Brasil. Quero continuar inspirando a nova geração, mostrando que é importante ser você mesmo dentro e fora de campo. Ter confiança, não se preocupar com julgamentos e manter o próprio caráter. Estamos entrando em uma nova era, com jogadores que têm esse estado de espírito, e acredito que, à minha maneira, desempenhei um pequeno papel nisso.”