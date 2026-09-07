Memphis cobra reação do Corinthians após sequência ruim: “Aprender a jogar como time grande”

Questionado sobre os recorrentes atrasos salariais e de direitos de imagem, Memphis afirmou que os problemas financeiros do clube não podem justificar o desempenho apresentado pela equipe durante as partidas.
"Uma vez que estamos em campo jogamos por nossas famílias e pelos torcedores. Em 90 minutos no estádio, você não pensa no seu salário. Essa situação ajuda? Claro que não. Eu nunca experimentei isso na minha carreira, mas o time não fala muito sobre isso porque nós temos a Libertadores na próxima semana. O clube tem problemas suficientes. Nós, como time, estamos focados."
Na sequência, o atacante voltou a reforçar que o elenco precisa assumir a responsabilidade pelos resultados.
"Isso não nos afeta, porque, uma vez em campo, jogamos pela nossa família e pelos torcedores. Sabe, naqueles 90 minutos no estádio, você não pensa no salário; então, isso não é desculpa."
Memphis admitiu que nunca havia enfrentado uma situação semelhante em sua carreira, mas evitou prolongar o assunto às vésperas de um compromisso decisivo.
"Nunca vivi algo assim na minha carreira... e o time... Não quero falar muito sobre isso porque temos a Libertadores na próxima semana. O time - ou o clube - já tem problemas suficientes, mas nós, como equipe, tentamos manter o foco", concluiu.
O Corinthians agora muda a chave para a Libertadores. Na quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), o time enfrenta o Estudiantes, na Argentina, pela partida de ida das quartas de final.