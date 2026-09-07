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Pedro Augusto Dias

Memphis cobra reação do Corinthians após sequência ruim: “Aprender a jogar como time grande”

Corinthians
Corinthians x Chapecoense
Chapecoense
Brasileirão
M. Depay

Camisa 10 reconhece pressão sobre o elenco, lamenta momento da equipe e afirma que salários atrasados não podem servir de justificativa para os resultados

Memphis Depay não escondeu a insatisfação com o momento vivido pelo Corinthians após a derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, neste domingo, na Neo Química Arena. Em entrevista na zona mista, o atacante criticou a postura apresentada pela equipe e cobrou uma mudança de comportamento para que o Timão volte a competir no nível esperado.

O holandês destacou que o Corinthians tem qualidade para reagir, mas perdeu consistência ao longo da temporada. Para Memphis, o elenco precisa recuperar a disciplina coletiva e assumir a responsabilidade pelos resultados, especialmente em um momento de pressão antes do confronto com o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores.

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  • imago-sport-1082224610.jpgAvalon.red

    Memphis aponta perda de consistência

    O camisa 10 afirmou que o problema atual não está relacionado à falta de qualidade do elenco, mas à dificuldade de manter concentração e organização durante os 90 minutos. Memphis lembrou que o Corinthians já demonstrou ambição e conquistou títulos, mas precisa recuperar a regularidade.

    "Estou aqui há dois anos, mas parece que deixamos de ter disciplina coletiva dentro do campo. A questão não é qualidade, acho que o time tem muita qualidade. Hoje, jogamos contra um time que deveríamos destruir. Em dois anos, mostramos ambição, ganhamos títulos, mas são momentos. A temporada é longa, consistência é uma das coisas que eu acho (que perdemos), manter o foco por 90 minutos, jogar rápido, qualidade, jogar simples, deixar a bola fazer o trabalho."

    A derrota para a Chapecoense foi especialmente incômoda porque o Corinthians conseguiu marcar primeiro, mas não sustentou a vantagem. Para Memphis, esse tipo de situação precisa ser corrigido rapidamente.

    "De novo, saímos na frente, não é aceitável o resultado. Começamos bem, abrimos o placar, perdemos o controle, começamos a errar, perdemos bolas. Temos que aprender a jogar como um time grande, com mais responsabilidade", declarou o camisa 10.

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  • Salários atrasados não são desculpa

    Questionado sobre os recorrentes atrasos salariais e de direitos de imagem, Memphis afirmou que os problemas financeiros do clube não podem justificar o desempenho apresentado pela equipe durante as partidas.

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    "Uma vez que estamos em campo jogamos por nossas famílias e pelos torcedores. Em 90 minutos no estádio, você não pensa no seu salário. Essa situação ajuda? Claro que não. Eu nunca experimentei isso na minha carreira, mas o time não fala muito sobre isso porque nós temos a Libertadores na próxima semana. O clube tem problemas suficientes. Nós, como time, estamos focados."

    Na sequência, o atacante voltou a reforçar que o elenco precisa assumir a responsabilidade pelos resultados.

    "Isso não nos afeta, porque, uma vez em campo, jogamos pela nossa família e pelos torcedores. Sabe, naqueles 90 minutos no estádio, você não pensa no salário; então, isso não é desculpa."

    Memphis admitiu que nunca havia enfrentado uma situação semelhante em sua carreira, mas evitou prolongar o assunto às vésperas de um compromisso decisivo.

    "Nunca vivi algo assim na minha carreira... e o time... Não quero falar muito sobre isso porque temos a Libertadores na próxima semana. O time - ou o clube - já tem problemas suficientes, mas nós, como equipe, tentamos manter o foco", concluiu.

    O Corinthians agora muda a chave para a Libertadores. Na quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), o time enfrenta o Estudiantes, na Argentina, pela partida de ida das quartas de final.

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