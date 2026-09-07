Memphis cobra reação do Corinthians após sequência ruim: “Aprender a jogar como time grande”

O camisa 10 afirmou que o problema atual não está relacionado à falta de qualidade do elenco, mas à dificuldade de manter concentração e organização durante os 90 minutos. Memphis lembrou que o Corinthians já demonstrou ambição e conquistou títulos, mas precisa recuperar a regularidade.

"Estou aqui há dois anos, mas parece que deixamos de ter disciplina coletiva dentro do campo. A questão não é qualidade, acho que o time tem muita qualidade. Hoje, jogamos contra um time que deveríamos destruir. Em dois anos, mostramos ambição, ganhamos títulos, mas são momentos. A temporada é longa, consistência é uma das coisas que eu acho (que perdemos), manter o foco por 90 minutos, jogar rápido, qualidade, jogar simples, deixar a bola fazer o trabalho."

A derrota para a Chapecoense foi especialmente incômoda porque o Corinthians conseguiu marcar primeiro, mas não sustentou a vantagem. Para Memphis, esse tipo de situação precisa ser corrigido rapidamente.

"De novo, saímos na frente, não é aceitável o resultado. Começamos bem, abrimos o placar, perdemos o controle, começamos a errar, perdemos bolas. Temos que aprender a jogar como um time grande, com mais responsabilidade", declarou o camisa 10.