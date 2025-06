Os melhores e piores da seleção brasileira nos primeiros jogos com Carlo Ancelotti

Confira quem foi bem e quem deixou a desejar no empate contra Equador e vitória sobre o Paraguai, que garantiu o Brasil na Copa do Mundo de 2026

A Era Carlo Ancelotti da seleção brasileira começou com uma missão sendo completa: a classificação para a Copa do Mundo de 2026 foi oficializada, dentro da Neo Química Arena, após vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai no segundo jogo do Brasil sob o comando do treinador italiano.

O jogo contra os paraguaios foi o melhor dos brasileiros em bastante tempo, com muita construção interessante de jogadas acontecendo no campo de ataque – apesar do placar magro. Já o empate contra o Equador, na estreia, não empolgou muito.

A praticamente um ano do Mundial, que será realizado na América do Norte, é hora de os jogadores agarrarem de vez seus lugares. Abaixo, a GOAL lista quais foram os melhores e piores do Brasil na mais recente Data Fifa, de jogos contra Equador e Paraguai.