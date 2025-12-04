Melhores agentes livres para contratar no Football Manager 2026

Você está buscando melhorar sua equipe no Football Manager 2026 sem a necessidade de gastar milhões? Os agentes livres, que são jogadores de qualidade fora de contrato e disponíveis para uma transferência gratuita, apresentam uma excelente oportunidade para fortalecer seu time ao mesmo tempo em que se mantém dentro de um orçamento apertado.

No início do jogo (7 de julho de 2025), inúmeros atletas experientes e talentos negligenciados estão disponíveis, proporcionando valor significativo para clubes de todos os tamanhos.

Abaixo, a GOAL fornece uma lista dos melhores jogadores livres no FM 2026, categorizados por posição: Goleiros, Defensores, Meio-Campistas e Atacantes.