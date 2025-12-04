+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Nisanth V Easwar

Melhores agentes livres para contratar no Football Manager 2026

Aprimore sua equipe do Football Manager 2026 com os melhores agentes livres do mercado

Você está buscando melhorar sua equipe no Football Manager 2026 sem a necessidade de gastar milhões? Os agentes livres, que são jogadores de qualidade fora de contrato e disponíveis para uma transferência gratuita, apresentam uma excelente oportunidade para fortalecer seu time ao mesmo tempo em que se mantém dentro de um orçamento apertado.  

No início do jogo (7 de julho de 2025), inúmeros atletas experientes e talentos negligenciados estão disponíveis, proporcionando valor significativo para clubes de todos os tamanhos.

Abaixo, a GOAL fornece uma lista dos melhores jogadores livres no FM 2026, categorizados por posição: Goleiros, Defensores, Meio-Campistas e Atacantes. 

    Melhores goleiros como agentes livres no FM26

    NomeIdadePosiçãoNacionalidade
    Fraser Forster37GOLInglaterra
    Vicente Guaita38GOLEspanha
    Darren Randolph38GOLIrlanda
    Hirotsubu Nakabayashi39GOLJapão
    Alessio Cragno31GOLItália
    Manuel Riemann37GOLAlemanha

    Este grupo de goleiros como agentes livres oferece aos clubes uma mistura de experiência, liderança e confiabilidade. Fraser Forster e Vicente Guaita trazem anos de consistência na Premier League e na La Liga, tornando-os estabilizadores ideais de curto prazo debaixo das traves. Darren Randolph adiciona profundidade veterana, enquanto Hirotsugu Nakabayashi fornece uma opção disciplinada e tecnicamente limpa com experiência da J-League. Alessio Cragno permanece um goleiro ágil e moderno com forte capacidade de parar chutes, e Manuel Riemann oferece uma presença imponente e excelente distribuição. Juntos, formam um conjunto confiável para clubes que precisam de reforço imediato. 

    Melhores defensores disponíveis como agentes livres no FM26

    O mercado de agentes livres para defensores apresenta um conjunto variado de jogadores capazes de fortalecer qualquer linha defensiva. Takehiro Tomiyasu é uma opção versátil, confortável em várias funções na defesa, enquanto Rui Mário e Hugo Mallo oferecem experiência e estabilidade nas laterais.   

    Juan Bernat e Sergio Reguilón são laterais-esquerdos ofensivos com calibre de alto nível em competições europeias. Mohammed Abdel Shafy contribui com confiabilidade e disciplina tática, e Iván Marcano traz liderança e força aérea como zagueiro. Estes defensores fornecem tanto profundidade quanto qualidade para equipes que buscam reforçar a defesa. 

    NomeIdadePosiçãoNacionalidade
    Takehiro Tomiyasu27LD / ZAG / LEJapão
    Rui Mário31ZAGPortugal
    Hugo Mallo34LD / ADEspanha
    Juan Bernat32LE / AEEspanha
    Mohammed Abdel Shafy40LE / AEEgito
    Iván Marcano38ZAGEspanha
    Sergio Reguilón29LE / AEEspanha
    Melhores meio-campistas como agentes livres no FM26

    Os meio-campistas disponíveis como agentes livres oferecem criatividade, controle e experiência em igual medida. Damián Díaz continua sendo um armador tecnicamente talentoso, capaz de desbloquear defesas, enquanto Rafinha oferece versatilidade e calma na posse de bola. Fernandinho acrescenta liderança de elite e inteligência defensiva, tornando-o um forte âncora para qualquer meio-de-campo. 

    Oriol Romeu traz habilidade de recuperação de bola e distribuição, e Giacomo Bonaventura oferece inteligência tática e ameaça de gol desde o meio-campo. Hakim Ziyech proporciona talento, criação de jogadas e qualidade em bolas paradas, enquanto Fernando traz equilíbrio e disciplina posicional. Este grupo pode elevar imediatamente a qualidade do meio-campo.

    NomeIdadePosiçãoNacionalidade
    Damián Díaz39ME / MCEquador / Argentina
    Rafinha32MC / MEI Brasil / Espanha
    Fernandinho40VOL / MCBrasil
    Oriol Romeu34VOL / MCEspanha
    Giacomo Bonaventura36MC / MEIItália
    Hakim Ziyech32MD / MEI / MEMarrocos / Países Baixos
    Fernando38VOL / MCBrasil
    Melhores atacantes como agentes livres no FM26

    O grupo de atacantes é liderado por vários goleadores comprovados e perfis de ataque dinâmicos. Dries Mertens e Lorenzo Insigne trazem criatividade, mobilidade e uma vasta experiência dos seus dias no Napoli. Diego Costa e Radamel Falcão oferecem fisicalidade, agressão e um instinto natural de finalização - perfeitos para clubes que precisam de uma ameaça tradicional na grande área. 

    Gerard Deulofeu adiciona velocidade, drible e versatilidade em toda a linha de frente, enquanto Vincent Aboubakar fornece força, capacidade de retenção de bola e um histórico de gols em grandes palcos. É um grupo diversificado capaz de elevar qualquer ataque. Tudo de graça!

    NomeIdadePosiçãoNacionalidade
    Dries Mertens38MA / ATBélgica
    Diego Costa37ATEspanha / Brasil
    Lorenzo Insigne34MAE / MAD / ATItália
    Radamel Falcao39ATColômbia
    Silvio Romero37ATArgentina
    Gerard Deulofeu31MAD / MAE / ATEspanha
    Vincent Aboubakar33ATCamarões