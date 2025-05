"Melhor elenco da Europa" era uma mentira - O impacto de Kylian Mbappé, problemas na defesa e os seis grandes motivos que explicam a temporada sem títulos do Real Madrid

O time de Carlo Ancelotti oscilou bastante e acabou perdendo os principais títulos que disputou na temporada 2024/25

É oficial: o Real Madrid não é mais o campeão da Espanha. La Liga tomou o caminho de Barcelona após os catalães garantirem o título com a vitória sobre o Espanyol na quinta-feira (15). E o fracasso não foi apenas doméstico: eles vão oficialmente terminar a temporada sem nenhum troféu importante. As vitórias na Supercopa da UEFA e na Copa Intercontinental da FIFA podem ter sido agradáveis na época, enquanto a Copa do Mundo de Clubes ainda pode ser deles dentro de alguns meses, mas as competições que o Madrid realmente queria vencer ficaram em um branco que nada agrada ao Bernabéu.

Um ano atrás, isso seria impensável. Depois que Carlo Ancelotti guiou um elenco já super talentoso para uma dobradinha La Liga-Champions League, os Blancos adicionaram Kylian Mbappé à mistura, em um movimento que deveria inaugurar uma era de domínio em Madri. Junte a chegada de Endrick, jóia vinda do Palmeiras, e era difícil ver qualquer equipe que, no papel, pudesse desafiar o que Florentino Perez havia montado no Santiago Bernabéu.

Mas futebol não se ganha só no papel, e o Madrid teve dificuldades desde o início desta temporada. Eles mostraram vislumbres do seu melhor tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions League, mas no final foram completamente superados quando chegou a hora da verdade. E assim, embora o talento individual do time não possa ser questionado, logo ficou claro que este era um time profundamente falho, o que levou a uma campanha esquecível na capital que, em última instância, custou o cargo de técnico a Carlo Ancelotti.

Então, quem é o culpado e como Xabi Alonso, que será o novo comandante, resolverá os problemas que atormentaram o Real Madrid nos últimos nove meses? A GOAL analisa onde tudo deu errado para Los Blancos...