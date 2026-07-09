Meio-campo da Juventus: Brahim Diaz é a obsessão de Spalletti; além de Kessie, também Brozovic e Matic

Depois de reestruturar pela enésima vez a diretoria, com Giovanni Carnevali como novo diretor executivo e Frederic Massara como novo chefe da área esportiva, a Juventus precisa também reconstruir o núcleo da equipe: o meio-campo. Nestes dias, a atenção do mercado da Juventus está voltada principalmente para o goleiro (Dibu Martinez ou Vicario), para a defesa (Lucumì ou Solet) e para o ataque (as especulações sobre Vlahovic e Kolo Muani), mas não há dúvida de que o meio-campo é uma das áreas em que a Velha Senhora precisa trabalhar mais, sobretudo no que diz respeito às contratações.





Não faltam questões a serem resolvidas por Carnevali e Massara: o que acontecerá com Douglas Luiz e Arthur? Koopmeiners tem mercado? Thuram é dispensável? Para Adzic e Miretti, pode haver boas soluções por meio de empréstimo? Independentemente de como essas questões serão resolvidas, as únicas certezas são Manuel Locatelli e Weston McKennie. A consequência é que a Juventus precisa buscar três reforços: um meio-campista de substância e qualidade, um armador — jovem ou experiente — que possa tanto substituir Locatelli quanto jogar ao seu lado e, acima de tudo, um meia-atacante, o jogador capaz de atuar em espaços apertados, entre as linhas, tão desejado por Luciano Spalletti.



