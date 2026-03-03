Getty Images Sport
Meio-campista do Manchester United deve seguir Casemiro e deixar o clube em meio a interesse de transferência da Série A
A passagem de Ugarte pelo United pode estar chegando ao fim
Apesar de ter chegado do Paris Saint-Germain em uma transação no valor de £ 50,7 milhões há dois anos, Ugarte corre o risco de se tornar a mais recente vítima de uma nova era implacável sob a hierarquia esportiva da INEOS.
Embora o jogador de 24 anos tenha sido inicialmente contratado para trazer força e tenacidade, ele tem enfrentado dificuldades para se impor de forma consistente na Premier League, o que levou a especulações de que seu futuro está longe da primeira divisão inglesa. Com o interesse já crescente do exterior, parece que o ex-jogador do Sporting CP não terá falta de pretendentes caso o United dê sinal verde para uma venda no verão.
O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou em seu canal no YouTube que o processo para uma possível transferência já está em andamento, com a Itália emergindo como o principal destino para Ugarte.
A hierarquia do United prioriza o equilíbrio do elenco
A possível saída de Ugarte é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, já que o United pretende se desfazer de cinco estrelas importantes para gerar fundos e reduzir a folha salarial. O clube já teria decidido explorar oportunidades de venda para Andre Onana assim que seu empréstimo ao Trabzonspor terminar, enquanto Rasmus Hojlund está prestes a finalizar uma transferência definitiva de € 44 milhões para o Napoli. Com Casemiro e Jadon Sancho também previstos para sair como agentes livres, o valor coletivo dos talentos que deixam Old Trafford está atingindo níveis astronômicos, sinalizando uma grande mudança na estratégia do clube sob a nova liderança.
A escala do êxodo destaca a mudança na filosofia do clube, onde os anteriores “intocáveis” estão agora sendo avaliados com base em sua adequação a longo prazo para o projeto. Ao se livrar de Ugarte e Casemiro simultaneamente, o United pode abrir caminho para um meio-campo completamente renovado.
Com o veterano brasileiro e o enérgico uruguaio rumando para a saída, a equipe de recrutamento em Carrington já elaborou uma lista de possíveis substitutos para reforçar o meio de campo. O United supostamente gastará muito dinheiro em várias novas contratações, com Carlos Baleba, Adam Wharton e Elliot Anderson identificados como três possíveis alvos.
Interesse das equipes italianas
Romano afirmou: “Casemiro está saindo de graça, mas em torno de Ugarte já há algum movimento por parte de alguns clubes interessados. Há clubes na Itália considerando a possibilidade de contratar Ugarte, então há interesse da Itália. Na janela de janeiro, o Galatasaray estava interessado, mas nada realmente concreto, nada realmente avançado, e então todas as partes decidiram não prosseguir.”
O jornalista concluiu reiterando que o próprio jogador está agora aberto à ideia de um novo começo após um período difícil em Manchester. “Ugarte poderá avaliar as opções no verão e acabar por deixar o Manchester United”, afirmou.
Reconstruindo o núcleo dos Red Devils
A busca por novos alvos não será isenta de concorrência, especialmente com o Manchester City à espreita na disputa por Anderson, mas o United continua determinado a garantir os reforços necessários para implementar um estilo de jogo mais coeso. O verão que se aproxima promete ser um dos mais transformadores da história recente do clube, que busca finalmente acertar nas contratações para o meio-campo.
Antes de qualquer transferência ser aprovada, Ugarte continua fazendo parte do elenco principal e provavelmente será convocado para ajudar o United na reta final da temporada. O próximo jogo do United na Premier League será contra o Newcastle, no St. James Park, com Ugarte mais uma vez esperando ter algum tempo de jogo.
