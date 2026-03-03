Meio-campista do Manchester United deve seguir Casemiro e deixar o clube em meio a interesse de transferência da Série A

Apesar de ter chegado do Paris Saint-Germain em uma transação no valor de £ 50,7 milhões há dois anos, Ugarte corre o risco de se tornar a mais recente vítima de uma nova era implacável sob a hierarquia esportiva da INEOS.

Embora o jogador de 24 anos tenha sido inicialmente contratado para trazer força e tenacidade, ele tem enfrentado dificuldades para se impor de forma consistente na Premier League, o que levou a especulações de que seu futuro está longe da primeira divisão inglesa. Com o interesse já crescente do exterior, parece que o ex-jogador do Sporting CP não terá falta de pretendentes caso o United dê sinal verde para uma venda no verão.

O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou em seu canal no YouTube que o processo para uma possível transferência já está em andamento, com a Itália emergindo como o principal destino para Ugarte.