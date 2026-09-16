O clube de Milão divulgou uma atualização médica oficial após exames completos em Rozzano para determinar a gravidade do problema.

Em comunicado publicado na terça-feira, a Inter disse: "Hakan Calhanoglu passou por exames médicos nesta manhã no Istituto Clinico Humanitas, em Rozzano. Os testes revelaram uma distensão no músculo adutor da coxa direita. Sua condição será avaliada nos próximos dias."

Relatos generalizados na Itália confirmam que a lesão muscular vai tirá-lo da importante viagem de sábado à capital.