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Meio-campista da Inter, Hakan Calhanoglu vai desfalcar duelo contra a Roma após sofrer lesão na coxa
Meia está fora antes do confronto de cúpula
Um problema na coxa direita tirou o meio-campista da dramática vitória por 5 a 3 contra a Udinese na segunda-feira. A ausência dele acontece depois de balançar as redes nos dois primeiros jogos da Inter na liga, contra Monza e Cagliari, antes de atuar contra Napoli e Real Madrid na Champions League. Perder sua criatividade representa um golpe significativo, especialmente com os dois pesos-pesados italianos chegando ao confronto com campanhas perfeitas após quatro rodadas.
Inter confirma distensão no adutor
O clube de Milão divulgou uma atualização médica oficial após exames completos em Rozzano para determinar a gravidade do problema.
Em comunicado publicado na terça-feira, a Inter disse: "Hakan Calhanoglu passou por exames médicos nesta manhã no Istituto Clinico Humanitas, em Rozzano. Os testes revelaram uma distensão no músculo adutor da coxa direita. Sua condição será avaliada nos próximos dias."
Relatos generalizados na Itália confirmam que a lesão muscular vai tirá-lo da importante viagem de sábado à capital.
Rivalidade histórica reacende a disputa
A ausência do meia acontece justamente quando os dois clubes se enfrentam para assumir a liderança isolada da Serie A, marcando a primeira vez que duas equipes com campanhas perfeitas se encontram tão fundo em uma temporada desde outubro de 2014. O time de Gian Piero Gasperini lidera pelo saldo de gols, depois de marcar 12 vezes e sofrer apenas uma em quatro partidas. No entanto, os visitantes têm uma clara vantagem psicológica, tendo vencido cada uma de suas últimas cinco visitas pela liga ao Olimpico por um placar agregado de 11 a 2.
- ABACAPRESS
Pausa internacional vem após o confronto decisivo
O duelo deste sábado entre os líderes da tabela representa, até aqui, o maior teste de cada lado antes de o futebol doméstico dar lugar à pausa para jogos de seleções. Embora a Roma possa ostentar cinco vitórias consecutivas no início de uma campanha de Serie A pela apenas terceira vez em sua história, os visitantes tentam consolidar seu domínio recente em solo romano. O estafe turco também acompanhará os desdobramentos de perto, com datas cruciais da Liga das Nações contra França, Itália e Bélgica se aproximando rapidamente.
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