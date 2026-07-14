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Gabriel Marin

Medalhista de ouro em 2016, Rogério Micale critica utilização de Neymar por Ancelotti: "Eu nunca abriria mão"

R. Micale
Neymar
C. Ancelotti
Brasil

Treinador, que comandou o craque na conquista do inédito ouro olímpico no Rio-2016, afirmou que o camisa 10 deveria ter sido mais aproveitado na Copa do Mundo

O futuro de Neymar na seleção brasileira voltou ao centro das discussões após a Copa do Mundo 2026. Depois do empate por 1 a 1 entre América-MG e Londrina, na última segunda-feira (13), na Arena Independência, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Micale comentou a situação do camisa 10 e não poupou críticas à forma como Carlo Ancelotti utilizou o atacante durante o Mundial.

Micale tem propriedade para falar sobre o assunto. Atual treinador do Londrina, ele comandou Neymar na histórica campanha que terminou com a inédita medalha de ouro olímpica da seleção brasileira, nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Para o treinador, o principal jogador brasileiro da última década deveria ter tido um papel muito mais relevante na campanha da equipe.

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Micale critica utilização de Neymar por Ancelotti

    Questionado sobre o desempenho e a participação de Neymar na Copa do Mundo, Rogério Micale afirmou que o camisa 10 precisava ser melhor aproveitado, mesmo após chegar ao torneio convivendo com problemas físicos.

    Durante o Mundial, Neymar entrou em campo por apenas 14 minutos no duelo contra a Escócia e atuou por 23 minutos na eliminação diante da Noruega. Na partida, marcou de pênalti o único gol brasileiro na derrota por 2 a 1.

    Para Micale, jogadores com o peso de Neymar exigem um tratamento diferenciado, assim como acontece com outros grandes nomes do futebol mundial.

    "Neymar para mim é o melhor jogador brasileiro. Para mim, quem sou eu para falar do Ancelotti, mas o Neymar tinha que ser melhor aproveitado, assim como o Messi é, como o Cristiano Ronaldo é, como o Salah".

    O treinador ainda destacou que, independentemente da condição física ideal, um atleta com a capacidade técnica e a liderança de Neymar agrega valor à equipe.

    "Eu acho que a polêmica maior foi a questão de estar 100% fisicamente. O craque, o cara que faz a diferença, eu penso que tem algo diferente para contribuir, um peso de ser quem ele é, inclusive para os outros jogadores. Eu nunca abriria mão do Neymar".

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    Ex-técnico da seleção olímpica defende Neymar no próximo ciclo

    Além de avaliar a participação do atacante na Copa do Mundo, Micale também manifestou o desejo de ver Neymar seguir vestindo a camisa da seleção brasileira no ciclo que levará ao Mundial de 2030.

    O treinador foi enfático ao destacar a admiração que tem pelo futebol do atacante e afirmou que sua presença, por si só, já torna qualquer partida mais atrativa.

    "Em relação ao próximo ciclo, eu quero ver o Neymar em campo. Eu pago ingresso para ver o Neymar. Tem muitos jogos no Brasil que eu não iria nem recebendo convite. Se o Neymar estiver participando, com o mínimo de condição, eu vou ao estádio. O Neymar é indiscutível".

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aposentadoria da seleção pode impedir novo ciclo

    Apesar da defesa feita por Rogério Micale, o futuro de Neymar com a camisa da seleção brasileira é incerto. Após a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo, o atacante indicou que deve encerrar sua trajetória pela equipe nacional.

    Caso a decisão seja confirmada, o camisa 10 não participará do ciclo rumo ao Mundial de 2030, contrariando o desejo de Micale, que considera Neymar um jogador insubstituível e acredita que sua influência vai muito além da condição física, sendo determinante também pelo impacto técnico e emocional dentro do grupo.

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