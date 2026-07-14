Medalhista de ouro em 2016, Rogério Micale critica utilização de Neymar por Ancelotti: "Eu nunca abriria mão"

O futuro de Neymar na seleção brasileira voltou ao centro das discussões após a Copa do Mundo 2026. Depois do empate por 1 a 1 entre América-MG e Londrina, na última segunda-feira (13), na Arena Independência, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Micale comentou a situação do camisa 10 e não poupou críticas à forma como Carlo Ancelotti utilizou o atacante durante o Mundial.
Micale tem propriedade para falar sobre o assunto. Atual treinador do Londrina, ele comandou Neymar na histórica campanha que terminou com a inédita medalha de ouro olímpica da seleção brasileira, nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Para o treinador, o principal jogador brasileiro da última década deveria ter tido um papel muito mais relevante na campanha da equipe.