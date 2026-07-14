Medalhista de ouro em 2016, Rogério Micale critica utilização de Neymar por Ancelotti: "Eu nunca abriria mão"

Questionado sobre o desempenho e a participação de Neymar na Copa do Mundo, Rogério Micale afirmou que o camisa 10 precisava ser melhor aproveitado, mesmo após chegar ao torneio convivendo com problemas físicos.

Durante o Mundial, Neymar entrou em campo por apenas 14 minutos no duelo contra a Escócia e atuou por 23 minutos na eliminação diante da Noruega. Na partida, marcou de pênalti o único gol brasileiro na derrota por 2 a 1.

Para Micale, jogadores com o peso de Neymar exigem um tratamento diferenciado, assim como acontece com outros grandes nomes do futebol mundial.

"Neymar para mim é o melhor jogador brasileiro. Para mim, quem sou eu para falar do Ancelotti, mas o Neymar tinha que ser melhor aproveitado, assim como o Messi é, como o Cristiano Ronaldo é, como o Salah".

O treinador ainda destacou que, independentemente da condição física ideal, um atleta com a capacidade técnica e a liderança de Neymar agrega valor à equipe.

"Eu acho que a polêmica maior foi a questão de estar 100% fisicamente. O craque, o cara que faz a diferença, eu penso que tem algo diferente para contribuir, um peso de ser quem ele é, inclusive para os outros jogadores. Eu nunca abriria mão do Neymar".