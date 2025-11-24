"Me derruba" - Goleiro do Elche reclama de Vinícius Junior em lance que salvou Real Madrid de derrota

O Elche tinha o Real Madrid na palma da mão: marcou duas vezes, defendeu com organização e segurava bem o resultado. Só que, perto do fim, tudo virou caos. Aos 87 minutos, Vinicius foi para cima de uma bola solta e acabou acertando o joelho no rosto do goleiro Iñaki Peña, que caiu no gramado com o nariz sangrando. O jogo seguiu, o Madrid recuperou a posse e Bellingham aproveitou o rebote para empatar em 2 a 2, deixando os jogadores do Elche revoltados.

Logo após a partida, ainda tonto, Peña tentou minimizar o lance: “Ele chuta, eu defendo e, no impulso, ele me acerta no nariz. Foi azar. Faz parte. Só um golpe”, disse na primeira entrevista.

O técnico Eder Sarabia discordou totalmente. “Vinicius não toca na bola, acerta o rosto do Peña. É falta clara”, reclamou. E o que parecia apenas um lance infeliz virou discussão maior quando o próprio goleiro reviu o vídeo.