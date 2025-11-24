"Me derruba" - Goleiro do Elche reclama de Vinícius Junior em lance que salvou Real Madrid de derrota
Peña saiu sangrando em meio a decisão polêmica do gol
O Elche tinha o Real Madrid na palma da mão: marcou duas vezes, defendeu com organização e segurava bem o resultado. Só que, perto do fim, tudo virou caos. Aos 87 minutos, Vinicius foi para cima de uma bola solta e acabou acertando o joelho no rosto do goleiro Iñaki Peña, que caiu no gramado com o nariz sangrando. O jogo seguiu, o Madrid recuperou a posse e Bellingham aproveitou o rebote para empatar em 2 a 2, deixando os jogadores do Elche revoltados.
Logo após a partida, ainda tonto, Peña tentou minimizar o lance: “Ele chuta, eu defendo e, no impulso, ele me acerta no nariz. Foi azar. Faz parte. Só um golpe”, disse na primeira entrevista.
O técnico Eder Sarabia discordou totalmente. “Vinicius não toca na bola, acerta o rosto do Peña. É falta clara”, reclamou. E o que parecia apenas um lance infeliz virou discussão maior quando o próprio goleiro reviu o vídeo.
Pena muda de opinião e passa a reclamar falta de Vinicius
Já no vestiário, ao assistir ao lance, Peña percebeu que a jogada tinha sido mais grave do que imaginava. Na coletiva, mudou completamente a avaliação: “Ele chuta, tenta ir no rebote, mas na segunda jogada ele me impede de continuar porque me derruba. Para mim é falta. Se o VAR viu e disse que não é, não tem o que fazer”.
A frustração tomou conta do elenco do Elche. A equipe sentiu que merecia mais que um ponto e que o gol do Madrid não deveria ter sido validado.
Ainda assim, o resultado não derruba o bom momento da equipe. Com 13 rodadas disputadas, o Elche ocupa a 11ª posição de LaLiga e segue acima das expectativas para um time recém-promovido. Organização, intensidade e boa chegada ao ataque mostram por que tanta gente já trata o time como uma surpresa positiva do campeonato.
A raiva de Sarabia explode
O técnico Eder Sarabia ficou claramente indignado com a arbitragem. Ele destacou duas decisões que, na visão dele, mudaram o jogo: uma falta mal marcada que originou o primeiro gol do Madrid e o lance da colisão com Vinicius.
“Não estou satisfeito, de jeito nenhum”, disse. “Quando vi os lances decisivos, fiquei ainda mais frustrado.”
Sarabia reforçou: “Vinicius não toca na bola. Ela bate no rosto do Iñaki Peña. Ele nem viu o lance. É por isso que está sangrando. É falta, simples assim”.
Para ele, a irritação também vem do contexto. “Você enfrenta o Real Madrid, faz muita coisa certa, lidera duas vezes... e sente que fatores externos influenciaram o resultado. Isso incomoda demais.”
O retorno impressionante do Elche à LaLiga sob Sarabia
Mesmo com a frustração, não dá para ignorar a campanha consistente do Elche. O time empatou com Atlético de Madrid, Betis e Sevilla, compete bem contra qualquer adversário e ocupa uma posição tranquila na tabela, muito acima do que se imaginava antes da temporada.
Sarabia resume o espírito do grupo: “Tudo começa com coragem. Temos uma ideia e vamos até o fim com ela.”
O capitão Pedro Bigas diz que a equipe “se sente no controle, até contra os mais fortes”, enquanto Rafa Mir elogia a “liberdade dentro da estrutura”, que já o ajudou a marcar quatro gols na temporada.
Com confrontos contra Girona, Mallorca e Rayo Vallecano pela frente, o Elche tem a chance de consolidar o ótimo início e mirar a parte de cima da tabela.