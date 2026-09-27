Continua a longa pausa para as seleções, mas há quem aproveite para desligar e se dar alguns dias de descanso. É o caso de Weston McKennie, meio-campista da Juventus, que não foi convocado pelos Estados Unidos. O técnico Mauricio Pochettino, de fato, decidiu não chamar o jogador nascido em 1998, que vinha de um problema muscular e voltou há pouco tempo aos gramados. Assim, McKennie aproveitou a pausa para tirar umas curtas férias no exterior, com uma parada na Oktoberfest de Munique.
McKennie se diverte na Oktoberfest: cantos a plenos pulmões e brinquedos de parque de diversões
Na Oktoberfest, cantos e brinquedos de parque
A Juventus, que ficará parada por dois fins de semana por causa dos compromissos das seleções, concedeu cinco dias de folga aos jogadores que permaneceram na Continassa. A equipe voltará a treinar na próxima semana sob o comando de Luciano Spalletti. Entre os que escolheram aproveitar a pausa para viajar está também McKennie. O norte-americano compartilhou nos stories do Instagram alguns momentos de seu dia na Oktoberfest ao lado dos amigos: primeiro, um vídeo em que dança e canta a plenos pulmões; depois, algumas imagens nos brinquedos, mostrando toda a sua diversão durante a viagem à Baviera.
McKennie e a Alemanha
Vale lembrar que a ligação de McKennie com a Alemanha é forte. Dos seis aos nove anos, ele viveu em Kaiserslautern, na Alemanha, perto da Base Aérea de Ramstein, onde o pai estava servindo. E que depois jogou com a camisa do Schalke entre 2017 e 2020.
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