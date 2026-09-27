A Juventus, que ficará parada por dois fins de semana por causa dos compromissos das seleções, concedeu cinco dias de folga aos jogadores que permaneceram na Continassa. A equipe voltará a treinar na próxima semana sob o comando de Luciano Spalletti. Entre os que escolheram aproveitar a pausa para viajar está também McKennie. O norte-americano compartilhou nos stories do Instagram alguns momentos de seu dia na Oktoberfest ao lado dos amigos: primeiro, um vídeo em que dança e canta a plenos pulmões; depois, algumas imagens nos brinquedos, mostrando toda a sua diversão durante a viagem à Baviera.