Mbappé x Messi... O confronto da última dança e a vingança adiada

Em cada Copa do Mundo surge uma história que rouba a cena de todos, e na Copa do Mundo de 2026 parece que o destino decidiu reabrir um dos capítulos mais emocionantes da história do futebol moderno.

Lionel Messi e Kylian Mbappé... dois homens separados por uma geração inteira, mas que se reencontram no maior palco do mundo, em uma edição que pode ser a última para a lenda argentina e a mais importante até agora para o astro francês.

Quatro anos atrás, Messi arrancou a Copa do Mundo das mãos de Mbappé em uma noite histórica e inesquecível, enquanto o francês se contentou com o prêmio de artilheiro após uma das maiores finais da história do torneio.

Hoje, a dupla retorna ao mesmo cenário, mas desta vez em circunstâncias totalmente diferentes; Messi busca desfrutar de uma última dança que pode consolidá-lo ainda mais na história, enquanto Mbappé entra na competição com um único objetivo em mente: responder a todos e provar que é o número um do futebol mundial.