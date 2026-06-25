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Mbappé x Messi... O confronto da última dança e a vingança adiada

Especiais e Opinião
L. Messi
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O trono da Copa do Mundo está dividido entre o maior artilheiro da história da França e o maior gênio da Argentina

Em cada Copa do Mundo surge uma história que rouba a cena de todos, e na Copa do Mundo de 2026 parece que o destino decidiu reabrir um dos capítulos mais emocionantes da história do futebol moderno.

Lionel Messi e Kylian Mbappé... dois homens separados por uma geração inteira, mas que se reencontram no maior palco do mundo, em uma edição que pode ser a última para a lenda argentina e a mais importante até agora para o astro francês.

Quatro anos atrás, Messi arrancou a Copa do Mundo das mãos de Mbappé em uma noite histórica e inesquecível, enquanto o francês se contentou com o prêmio de artilheiro após uma das maiores finais da história do torneio.

Hoje, a dupla retorna ao mesmo cenário, mas desta vez em circunstâncias totalmente diferentes; Messi busca desfrutar de uma última dança que pode consolidá-lo ainda mais na história, enquanto Mbappé entra na competição com um único objetivo em mente: responder a todos e provar que é o número um do futebol mundial.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Copa do Mundo de 2022... A ferida que ainda não cicatrizou

    É difícil falar sobre a rivalidade atual entre Messi e Mbappé sem voltar àquela noite histórica na capital do Catar, Doha, há quatro anos, quando a dupla apresentou uma das maiores atuações individuais da história das finais da Copa do Mundo.

    Naquela final alucinante, parecia que o futebol mundial estava passando de uma geração para outra diante dos olhos de todos: Messi buscava o único título que lhe escapou ao longo de toda a carreira, enquanto Mbappé tentava confirmar que era a próxima estrela que dominaria o futebol por muitos anos.

    E embora o atacante francês tenha marcado um hat-trick histórico contra a Argentina e apresentado talvez a melhor atuação individual de sua carreira internacional, ele acabou saindo de campo sem o título.

    Aquela final não terminou de fato com o apito final do árbitro, mas seu eco perdurou por anos; desde então, as comparações entre os dois astros se tornaram parte constante da história da Copa do Mundo.

    Por isso, muitos não veem a Copa do Mundo de 2026 apenas como um novo torneio, mas como um novo capítulo de uma história que começou no Catar e ainda não chegou ao fim.

    Para Mbappé, essa pode ser a oportunidade ideal para a revanche esportiva e para recuperar o que perdeu há quatro anos, enquanto Messi busca provar que o que aconteceu em 2022 não foi apenas um momento excepcional, mas uma confirmação de sua superioridade histórica.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    A Chuteira de Ouro... Uma nova batalha se inicia

    Além da disputa pelo título coletivo, a rivalidade individual entre Messi e Mbappé parece destinada a dominar as manchetes até o final do torneio.

    Até o momento, Messi lidera a artilharia com 5 gols, enquanto Mbappé vem logo atrás, com um gol a menos (4), empatado com Vinícius Júnior e Erling Haaland; mas quem acompanha o desenrolar do torneio sabe que os números atuais podem ser apenas o começo de uma batalha muito maior.

    Messi continua sendo o coração da seleção argentina, e quase todo ataque perigoso passa por seus pés; apesar da idade avançada, ele continua fazendo a diferença da mesma forma que o mundo se acostumou a ver nas últimas duas décadas.

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    Já Mbappé vive mais um torneio excepcional com a camisa da França. Sua velocidade, sua eficácia na finalização e sua capacidade de fazer a diferença em espaços apertados fizeram dele a arma mais perigosa dos “Galo” em praticamente todas as partidas.

    E se as duas seleções continuarem avançando nas fases eliminatórias, as chances de o confronto entre elas se estender até as etapas finais serão muito grandes; aliás, o cenário mais emocionante seria a repetição do que aconteceu no Catar, quando disputaram até os últimos momentos o título de artilheiro, com a diferença de que esta edição pode trazer uma disputa ainda mais acirrada devido à proximidade dos níveis e dos números.

    Além da edição atual, Messi assumiu nesta edição o posto de maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 18 gols, seguido de perto por Mbappé, com dois gols a menos (16), empatado com o alemão Miroslav Klose.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi, para se divertir... e Mbappé, para se vingar

    Talvez a maior diferença entre os dois astros nesta edição esteja relacionada ao estado de espírito, mais do que qualquer outra coisa.

    Messi chega ao torneio com uma mentalidade totalmente diferente de todas as edições anteriores: ele conquistou a Copa do Mundo, ganhou a Bola de Ouro e quebrou a maioria dos recordes com os quais qualquer jogador poderia sonhar; por isso, parece que ele joga sem pressão real, aproveitando cada momento que vive vestindo a camisa da Argentina.

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    Essa tranquilidade se refletiu claramente em seu desempenho em campo. Messi não parece um jogador que busca provar algo para alguém, mas sim um astro que quer aproveitar os últimos capítulos de sua trajetória no futebol e, talvez, escrever um final lendário que não se repete com frequência na história do esporte.

    Por outro lado, Mbappé parece entrar em cada partida com uma motivação totalmente diferente. O francês sabe que o mundo espera dele mais do que apenas gols ou números individuais; todos querem saber se ele é capaz de liderar sua geração, assim como Messi e Cristiano Ronaldo fizeram antes.

    Além disso, os últimos meses foram marcados por grande pressão e críticas em torno dele, seja na seleção francesa ou após sua transferência para o Real Madrid, o que o levou a entrar na Copa do Mundo com um desejo claro de responder dentro de campo.

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