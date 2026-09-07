Sobre as críticas relacionadas ao rendimento defensivo, e questionado se ele e Vinícius Júnior deveriam pressionar mais, especialmente porque jogadores como Ousmane Dembélé e Raphinha pressionam mais do que os dois, Mbappé respondeu de forma irônica antes de dar sua resposta séria.

Ele disse: "Se eu quisesse responder de forma boba, diria a você que marco mais gols do que os jogadores que você citou e, portanto, eles é que precisam marcar mais para serem como eu".

E acrescentou: "Cada jogador tem suas características diferentes".

O craque francês esclareceu: "Mas eu sou inteligente, então respondo a você que preciso melhorar. Só que não gosto de comparações, porque faço muitas coisas que os outros não fazem".

Mbappé continuou ao falar sobre o lado defensivo: "Todos nós temos que melhorar, e isso é normal para qualquer jogador. Cada um é diferente, e temos que fazer as coisas com inteligência. Não gosto de comparações, pois é um debate que não acaba nunca. Todos nós precisamos evoluir nesse aspecto, e também na posse de bola. Essa é a natureza da vida dentro de um time do mais alto nível".

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