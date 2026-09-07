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MbappeGetty Images

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Mbappé: sou o melhor do mundo e marco mais que Raphinha e Dembélé

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
K. Mbappe
J. Mourinho
O. Dembele
Raphinha
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Espanha
Itália
França
Portugal
Brasil
EUA

Declarações fortes do astro francês

Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, esteve presente na coletiva de imprensa que antecede o confronto contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões, para falar sobre a preparação da equipe para a aguardada partida, além de uma série de assuntos que dizem respeito a ele pessoalmente, com destaque para suas chances de conquistar a Bola de Ouro, sua relação com o companheiro Vinícius Júnior e o trabalho sob o comando do técnico português José Mourinho.

Mbappé disputa sua terceira edição da Liga dos Campeões com a camisa do Real Madrid, em meio a um grande desejo de conduzir a equipe ao título que ainda não conseguiu conquistar ao longo de sua carreira.

  • O Bernabéu é um estímulo a mais

    Mbappé falou sobre o confronto com a Inter e sobre seu estado antes da partida: "Estamos muito felizes por voltar a disputar um jogo pela Liga dos Campeões. Jogamos com entusiasmo e determinação, e o estádio Santiago Bernabéu representa um estímulo a mais.

    E acrescentou: "Será uma partida difícil, mas é a Liga dos Campeões, e por isso sentimos uma enorme felicidade em disputá-la".

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  • A relação com Vinícius

    O astro francês abordou sua relação com o companheiro de equipe Vinícius Júnior e o que se comenta sobre o nível de entrosamento entre a dupla, afirmando: "Não sei, essa é a opinião de milhões. O Real Madrid é o maior clube, e não posso controlar o que se diz. Temos o mesmo objetivo, que é conquistar títulos. Não podemos controlar as opiniões das pessoas, e estamos sempre tentando evoluir".

  • O trabalho com Mourinho

    Sobre o trabalho com José Mourinho, Mbappé esclareceu: "Eu olho para o quadro mais amplo, a fim de chegar à melhor versão dos 11 jogadores. Sei que as pessoas gostam de focar nessas coisas, porque é isso que vende, mas eu penso com a mentalidade da equipe e em como podemos evoluir".

    E prosseguiu: "Mourinho é uma pessoa que sabe como vencer, e como transmitir essa mentalidade a quem está ao seu redor, dando motivação ao clube inteiro e ao seu grupo, e o mais importante é vencer as partidas".

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  • A comparação com Dembélé e Raphinha

    Sobre as críticas relacionadas ao rendimento defensivo, e questionado se ele e Vinícius Júnior deveriam pressionar mais, especialmente porque jogadores como Ousmane Dembélé e Raphinha pressionam mais do que os dois, Mbappé respondeu de forma irônica antes de dar sua resposta séria.

    Ele disse: "Se eu quisesse responder de forma boba, diria a você que marco mais gols do que os jogadores que você citou e, portanto, eles é que precisam marcar mais para serem como eu".

    E acrescentou: "Cada jogador tem suas características diferentes".

    O craque francês esclareceu: "Mas eu sou inteligente, então respondo a você que preciso melhorar. Só que não gosto de comparações, porque faço muitas coisas que os outros não fazem".

    Mbappé continuou ao falar sobre o lado defensivo: "Todos nós temos que melhorar, e isso é normal para qualquer jogador. Cada um é diferente, e temos que fazer as coisas com inteligência. Não gosto de comparações, pois é um debate que não acaba nunca. Todos nós precisamos evoluir nesse aspecto, e também na posse de bola. Essa é a natureza da vida dentro de um time do mais alto nível".

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  • Bola de Ouro

    Sobre o quanto merece conquistar a Bola de Ouro, Mbappé disse: "Quando você joga pelo Real Madrid, as pessoas te associam a esse prêmio. Muitos conversam comigo sobre a Bola de Ouro, o que é algo positivo. Fiz história neste verão, mas vamos ver. É um bom ano para conquistá-la, e no fim são as pessoas que precisam votar".

    E quando questionado se sente que é o melhor jogador do mundo, o astro francês respondeu com confiança: "Eu sempre sinto isso, mas é algo muito pessoal. Cada um tem sua opinião, há quem diga que sim e outros que dirão que não. É um debate, e não é necessário que todos pensem como eu. Este ano pode ser bom para vencer a Bola de Ouro, mas são os jornalistas que votam, e são eles que vão escolher".

  • 50 gols com títulos ou 60 sem taças? Mbappé responde a Mourinho

    Mourinho havia afirmado que prefere ver Mbappé marcar 40 gols e conquistar títulos a fazer 60 gols sem levantar troféus, ao que o atacante francês comentou: "E eu prefiro até menos que isso, até 30 gols. Não vou dizer que esse é um debate próprio de pessoas que não jogam futebol, mas certamente é um debate absurdo".

    E acrescentou: "Se eu marcar 40 gols e estivermos disputando o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e a Copa do Rei, devo parar de marcar porque, se eu fizer mais, não vamos vencer? Claro que quero ganhar títulos, mas não é uma escolha entre as duas coisas. É preciso fazer as duas: marcar os gols e conquistar os títulos".

  • A derrota na Copa do Mundo ainda está presente, mas a fome continua

    Mbappé falou sobre a derrota diante da Espanha na Copa do Mundo e se isso aumentou seu desejo de conquistar a Liga dos Campeões da Europa, dizendo: "São duas coisas diferentes. É claro que não vencer a Copa do Mundo foi um momento difícil. Acredito que tenha sido uma experiência positiva para nós, no sentido de criar um vínculo com o país e com a energia que existe em torno da seleção".

    E prosseguiu: "Já vencemos a Copa do Mundo uma vez, e não podemos vencer sempre, por mais que queiramos. Depois de cada derrota, você sempre tem uma motivação maior para vencer".

  • A necessidade de evolução

    Sobre a evolução que alcançou no aspecto tático, Mbappé explicou: "Tenho duas posições diferentes com a seleção e aqui. Preciso dar um passo à frente. Lá, sou o capitão; aqui, não sou".

    E acrescentou: "Como jogador, quero evoluir, seja na leitura do jogo ou em saber quando atacar e quando controlar, e também no controle das emoções. Passei por experiências e pontos de vista diferentes com vários treinadores, e isso me ajudou muito. Há muitos jogos dentro de uma única partida".

  • O título do Paris não me interessa

    Ao final de sua fala, Mbappé foi questionado sobre a relação entre a conquista do Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões da Europa após sua saída do clube, e se ele considerava que isso estava ligado à sua saída da equipe.

    Ele respondeu: "Não posso mudar isso. Não posso falar de forma geral. A questão não me importa muito. Eu não sei tudo sobre futebol, mas sei mais do que muita gente. Estou tranquilo".

    Mbappé encerrou suas declarações dizendo: "Às vezes as coisas não são análises, mas apenas coisas que vendem, e falar de mim vende muito".

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