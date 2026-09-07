Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, esteve presente na coletiva de imprensa que antecede o confronto contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões, para falar sobre a preparação da equipe para a aguardada partida, além de uma série de assuntos que dizem respeito a ele pessoalmente, com destaque para suas chances de conquistar a Bola de Ouro, sua relação com o companheiro Vinícius Júnior e o trabalho sob o comando do técnico português José Mourinho.
Mbappé disputa sua terceira edição da Liga dos Campeões com a camisa do Real Madrid, em meio a um grande desejo de conduzir a equipe ao título que ainda não conseguiu conquistar ao longo de sua carreira.