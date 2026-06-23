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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Mbappé: Sofremos uma injustiça contra o Iraque... e não estou interessado no Messi

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Um grande conflito

Kylian Mbappé reafirmou sua determinação em continuar com tudo pela seleção da França na Copa do Mundo de 2026, depois de liderar os Bleus à vitória sobre o Iraque ao marcar dois gols, ressaltando que o foco da equipe continua voltado para alcançar o objetivo final na competição.

Mbappé foi o destaque na partida contra o Iraque ao marcar dois gols e continuar na perseguição a Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026, recebendo o prêmio de melhor jogador da partida.

  • Uma longa noite

    Mbappé afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “AS”: “Vamos nos recuperar bem e nos concentrar no próximo jogo contra a Noruega. Continuamos firmes em nosso objetivo”.

    E acrescentou: “Foi uma noite muito longa. Passamos muito tempo lá. Em termos emocionais e de tensão, foi extremamente difícil, pois precisávamos manter a concentração e permanecer totalmente focados dentro do vestiário. Isso durou cerca de uma hora e meia, ou quase duas horas, e manter a concentração durante todo esse tempo é extremamente difícil e exige um grande esforço”.

    E continuou: “Os jogadores fizeram um esforço incrível, assim como a comissão técnica, para tentar manter todos no clima da partida. É uma situação muito complicada. Depois disso, fizemos o nosso trabalho. Cumprimos o que tínhamos que fazer e estamos muito felizes com a maneira como jogamos. Vamos tentar analisar tudo nos próximos dias e identificar o que pode ser melhorado, pois acredito que houve duas ou três coisas que poderíamos ter evitado. Houve momentos — não os descreveria como fracos, mas foram um pouco menos intensos — que poderíamos ter lidado melhor. Mas acho que, no geral, foi uma noite maravilhosa”.

    Sobre sua temporada com o Real Madrid, ele disse: “Estou me sentindo muito bem. Todos sabem que a Copa do Mundo é uma meta importante para qualquer jogador. Tentei fazer a melhor temporada possível com o Real Madrid. Sofri uma lesão grave em janeiro, mas voltei depois disso da melhor maneira possível, tanto fisicamente quanto mentalmente. Tentei chegar aqui na melhor forma possível e me senti bem. Mas, como foi dito ontem antes da partida, isso é apenas o começo. Temos que dar o nosso melhor se quisermos alcançar o que almejamos.”

    • Publicidade

  • Impedir o ataque

    Sobre igualar o recorde de Klose, o astro francês declarou: “Não sei. Não é nisso que estou pensando no momento. Acho que o mais importante hoje é termos um sistema coletivo que nos permita estabelecer referências claras e explorar com confiança nossos pontos fortes quando chegarem os momentos que serão realmente decisivos. Sempre marquei gols na Copa do Mundo, então isso não me preocupa e não acho que deva me incomodar. Mas, como disse, nossa prioridade é alcançar o máximo de confiança em nossas capacidades como time, pois sabemos que, quanto mais avançamos no torneio, maiores são os desafios. E, para ganhar a Copa do Mundo, é preciso derrotar todos, por isso a tarefa será extremamente complexa”.

    Sobre sua condição física, Mbappé explicou: “Não, não teve nada a ver com qualquer incômodo físico. O problema era que a área em que estávamos atacando estava alagada. Eles passaram 20 minutos limpando a parte em que estávamos defendendo, mas não dedicaram tempo para limpar a parte em que estávamos atacando. Isso representa uma espécie de desigualdade. Eu queria que eles dedicassem o mesmo tempo à limpeza dos dois lados. Ou, se fosse preciso escolher, que o foco fosse na área em que atacávamos e que as coisas fossem mais lentas do outro lado.”

  • A perseguição a Messi

    Ele continuou: “Era só isso. Mas eles não tinham culpa, pois receberam instruções para trabalhar ali enquanto o outro grupo ainda não estava pronto. Portanto, não há problema. Foi apenas uma reação naquele momento. E acho que, depois de uma espera de duas horas, chegar lá e ver que o gramado não estava protegido como deveria estar normalmente, isso causa um certo incômodo, mas passa rápido”.

    Sobre acompanhar o que Lionel Messi faz, Mbappé comentou: “Não... Eu já disse isso ontem. O Leo sempre marca gols. Ele sempre marcou, marca agora e vai continuar marcando. Se eu fosse me concentrar no que o Leo faz, teria que dar mais de mim. Mas não, não estou nem um pouco interessado no que ele faz. Só penso em ajudar meu time. É claro que, quando você marca gols e ajuda seu time, você se aproxima desse tipo de nível ou de prêmios. Mas, como eu disse, temos um caminho longo e complicado pela frente. Vamos tentar dar o nosso melhor para sair vitoriosos desse percurso, que será exigente e cheio de dificuldades”.