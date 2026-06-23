Mbappé: Sofremos uma injustiça contra o Iraque... e não estou interessado no Messi

Mbappé afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “AS”: “Vamos nos recuperar bem e nos concentrar no próximo jogo contra a Noruega. Continuamos firmes em nosso objetivo”.

E acrescentou: “Foi uma noite muito longa. Passamos muito tempo lá. Em termos emocionais e de tensão, foi extremamente difícil, pois precisávamos manter a concentração e permanecer totalmente focados dentro do vestiário. Isso durou cerca de uma hora e meia, ou quase duas horas, e manter a concentração durante todo esse tempo é extremamente difícil e exige um grande esforço”.

E continuou: “Os jogadores fizeram um esforço incrível, assim como a comissão técnica, para tentar manter todos no clima da partida. É uma situação muito complicada. Depois disso, fizemos o nosso trabalho. Cumprimos o que tínhamos que fazer e estamos muito felizes com a maneira como jogamos. Vamos tentar analisar tudo nos próximos dias e identificar o que pode ser melhorado, pois acredito que houve duas ou três coisas que poderíamos ter evitado. Houve momentos — não os descreveria como fracos, mas foram um pouco menos intensos — que poderíamos ter lidado melhor. Mas acho que, no geral, foi uma noite maravilhosa”.

Sobre sua temporada com o Real Madrid, ele disse: “Estou me sentindo muito bem. Todos sabem que a Copa do Mundo é uma meta importante para qualquer jogador. Tentei fazer a melhor temporada possível com o Real Madrid. Sofri uma lesão grave em janeiro, mas voltei depois disso da melhor maneira possível, tanto fisicamente quanto mentalmente. Tentei chegar aqui na melhor forma possível e me senti bem. Mas, como foi dito ontem antes da partida, isso é apenas o começo. Temos que dar o nosso melhor se quisermos alcançar o que almejamos.”