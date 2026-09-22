Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid e da seleção francesa, falou ao The Athletic. O foco está na Bola de Ouro, no recorde de gols em Copas do Mundo (22) e no mercado, com o relato de quando, em 2017, ano de sua transferência do Monaco para o Paris Saint-Germain, ele esteve perto do Liverpool.





A BOLA DE OURO

"Se eu gostaria de vencê-la? Não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho medo de dizer o que penso, mesmo que às vezes as pessoas possam dizer: “Mas o que esse cara está dizendo?”. Não há nada de que se envergonhar em ser sincero. Nunca disse: “Vou vencê-la”. Mas acho que tive um bom ano. Muitas pessoas disseram que tive um bom ano e me associaram ao troféu. Então vamos ver o que vai acontecer".



