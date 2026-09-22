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MbappeGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Mbappé revela: "Estive perto do Liverpool, eis quando". E sobre a Bola de Ouro..

K. Mbappe
Real Madrid
França

A estrela do Real Madrid e da seleção francesa: "Não esperava ser o maior artilheiro de todos os tempos em Copas do Mundo aos 27 anos"

Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid e da seleção francesa, falou ao The Athletic. O foco está na Bola de Ouro, no recorde de gols em Copas do Mundo (22) e no mercado, com o relato de quando, em 2017, ano de sua transferência do Monaco para o Paris Saint-Germain, ele esteve perto do Liverpool.


A BOLA DE OURO

"Se eu gostaria de vencê-la? Não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho medo de dizer o que penso, mesmo que às vezes as pessoas possam dizer: “Mas o que esse cara está dizendo?”. Não há nada de que se envergonhar em ser sincero. Nunca disse: “Vou vencê-la”. Mas acho que tive um bom ano. Muitas pessoas disseram que tive um bom ano e me associaram ao troféu. Então vamos ver o que vai acontecer".


  • O recorde de gols nas Copas do Mundo

    "Sempre quis bater recordes e fazer com que as pessoas se lembrassem do meu nome. Mas preciso ser sincero: não esperava ser o maior artilheiro da história das Copas do Mundo aos 27 anos".


    • Publicidade

  • Perto do Liverpool em 2017

    "Eu estive perto do Liverpool. Minha mãe era uma grande fã do Klopp, e o destino preferido dela era o Liverpool, ela queria que eu fosse para lá. Eu não a ouvi porque queria jogar na minha cidade, Paris. Não queria deixar o meu país antes de me tornar alguém".

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