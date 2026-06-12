Mbappé rejeita a ideia de Deschamps assumir o comando da seleção italiana: “Seria ruim, ele é nosso, é francês”

“Vou parar o mais tarde possível. Exercer esta profissão é a minha adrenalina e, enquanto me sentir capaz de fazê-lo, vou continuar. Não sou do tipo que consegue viver sem saber o que fazer no dia seguinte, embora isso não me impeça de fazer uma pausa se for necessário”, disse Deschamps. O campeonato italiano continua sendo de alta qualidade, com muitos treinadores e jogadores de alto nível. “Vejo que muitos treinadores que têm um passado específico com certos clubes acabam treinando outras equipes”. E se, em vez de um clube italiano, Deschamps acabasse treinando justamente a seleção italiana? Essa é uma hipótese que Mbappé não veria com bons olhos.



