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Mbappé rejeita a ideia de Deschamps assumir o comando da seleção italiana: “Seria ruim, ele é nosso, é francês”

França
K. Mbappe
D. Deschamps
Itália

O craque francês não gostaria de ver seu técnico no banco de outra seleção

Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, que chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das grandes favoritas, concedeu uma entrevista à emissora francesa M6. Entre os assuntos abordados, destacou-se o futuro do atual técnico, Didier Deschamps, que, após o término do torneio, deixará o cargo para Zinedine Zidane.

  • DESCHAMPS NÃO PARA

    “Vou parar o mais tarde possível. Exercer esta profissão é a minha adrenalina e, enquanto me sentir capaz de fazê-lo, vou continuar. Não sou do tipo que consegue viver sem saber o que fazer no dia seguinte, embora isso não me impeça de fazer uma pausa se for necessário”, disse Deschamps. O campeonato italiano continua sendo de alta qualidade, com muitos treinadores e jogadores de alto nível. “Vejo que muitos treinadores que têm um passado específico com certos clubes acabam treinando outras equipes”. E se, em vez de um clube italiano, Deschamps acabasse treinando justamente a seleção italiana? Essa é uma hipótese que Mbappé não veria com bons olhos.


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  • AS PALAVRAS DE MBAPPÉ

    “Eu o vejo sorridente” – explicou Mbappé, com um tom descontraído – “e ele também está mais flexível. No passado, eu o conheci como alguém mais severo, mas a qualidade dele é saber se adaptar às novas gerações. O que não é fácil, mas ele nunca mudou a mensagem. Tentamos aproveitar ao máximo a presença dele e prestar-lhe homenagem, vencendo do jeito que ele gosta. Espero, porém, que ele não treine outras seleções. Vi que se falou da Itália. Seria ruim. Didier é francês, é nosso, estou pressionando-o para que treine apenas clubes no futuro. Deixemos a Itália para os italianos”.

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