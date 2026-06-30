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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Mbappé, recordes e emoção: os gols e o abraço em Deschamps

França
Copa do Mundo
K. Mbappe

Mais um pênalti para o atacante da França, que agora soma 18 gols na Copa do Mundo

Kylian Mbappé se sente em casa na Copa do Mundo. Campeão mundial em 2018, vice-campeão em 2022, com três gols na final. E neste Mundial de 2026, em quatro partidas, o número 10 da França já chegou a seis gols, assim como Lionel Messi: para o francês, dois gols contra o Senegal, dois gols contra o Iraque, uma partida sem gols contra a Noruega e dois gols contra a Suécia na vitória por 3 a 0 com que os Bleus derrotaram os escandinavos nas oitavas de final.


RECORD

Com os dois gols desta noite contra a Suécia nas oitavas de final, o jogador nascido em 1998 chega a 18 gols em 18 partidas disputadas na Copa do Mundo e se torna o jogador que mais marcou gols nas partidas de mata-mata da Copa do Mundo: 10 gols em nove partidas da fase de eliminação direta da Copa do Mundo da FIFA — agora o recorde entre todos os jogadores nessas fases —, superando Leônidas e Ronaldo (ambos com 8).


  • O ABRAÇO A DESCHAMPS

    Com 18 gols no total, Mbappé está a um gol do recordista Lionel Messi, que tem 19 e, também, marcou seis nesta edição.


    Além dos números, do jogo de Mbappé contra a Suécia ficará marcada também o abraço que ele deu a Didier Deschamps após o primeiro gol. Um abraço especial para o técnico, que voltou ao banco hoje após a viagem à França para o funeral de sua mãe.


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