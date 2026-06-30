Mbappé, recordes e emoção: os gols e o abraço em Deschamps

Kylian Mbappé se sente em casa na Copa do Mundo. Campeão mundial em 2018, vice-campeão em 2022, com três gols na final. E neste Mundial de 2026, em quatro partidas, o número 10 da França já chegou a seis gols, assim como Lionel Messi: para o francês, dois gols contra o Senegal, dois gols contra o Iraque, uma partida sem gols contra a Noruega e dois gols contra a Suécia na vitória por 3 a 0 com que os Bleus derrotaram os escandinavos nas oitavas de final.





RECORD

Com os dois gols desta noite contra a Suécia nas oitavas de final, o jogador nascido em 1998 chega a 18 gols em 18 partidas disputadas na Copa do Mundo e se torna o jogador que mais marcou gols nas partidas de mata-mata da Copa do Mundo: 10 gols em nove partidas da fase de eliminação direta da Copa do Mundo da FIFA — agora o recorde entre todos os jogadores nessas fases —, superando Leônidas e Ronaldo (ambos com 8).



