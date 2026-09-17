Mbappé fala sem tabus: os segredos do Real Madrid e sua posição sobre Vinícius, Yamal e Mourinho

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, abriu diversos temas importantes que giram em torno de sua experiência com o clube merengue, desde a decisão de se transferir para a capital espanhola até o início de uma nova fase de sua carreira com a camisa de um dos maiores clubes do mundo.

Em entrevista exclusiva ao jornal espanhol "As", Mbappé falou sobre sua relação com o Real Madrid, os bastidores de sua transferência para o clube, suas ambições com a equipe, além de sua visão sobre a rivalidade com o Barcelona, e comentou sobre Lamine Yamal, Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Também abordou sua experiência anterior no Paris Saint-Germain e sua relação com José Mourinho.

O atacante francês também tratou da disputa pela Bola de Ouro, de sua ambição de conquistar mais títulos com o Real Madrid e do objetivo que busca alcançar nos próximos anos, em uma conversa na qual revelou muitos detalhes relacionados à sua trajetória e às suas ambições.

E eis o texto da entrevista: