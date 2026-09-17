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Mbappé fala sem tabus: os segredos do Real Madrid e sua posição sobre Vinícius, Yamal e Mourinho

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O capitão da França abre todos os arquivos

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, abriu diversos temas importantes que giram em torno de sua experiência com o clube merengue, desde a decisão de se transferir para a capital espanhola até o início de uma nova fase de sua carreira com a camisa de um dos maiores clubes do mundo.

Em entrevista exclusiva ao jornal espanhol "As", Mbappé falou sobre sua relação com o Real Madrid, os bastidores de sua transferência para o clube, suas ambições com a equipe, além de sua visão sobre a rivalidade com o Barcelona, e comentou sobre Lamine Yamal, Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Também abordou sua experiência anterior no Paris Saint-Germain e sua relação com José Mourinho.

O atacante francês também tratou da disputa pela Bola de Ouro, de sua ambição de conquistar mais títulos com o Real Madrid e do objetivo que busca alcançar nos próximos anos, em uma conversa na qual revelou muitos detalhes relacionados à sua trajetória e às suas ambições.

E eis o texto da entrevista:

  • Real Madrid é o clube que você imaginava quando era criança e sonhava em jogar aqui?

    Sim, exatamente. Eu esperava o melhor clube do mundo, e receber muito entusiasmo e amor dos torcedores do Real Madrid em todas as partes do mundo.

    Quando cheguei aqui, eu já tinha um certo status, mas quando você se torna um jogador do Real Madrid, você passa para outro nível, um nível mais alto. Acredito que, se você quer se tornar parte da história do futebol, precisa passar pelo Real Madrid.

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  • E encontrou o que estava procurando?

    Encontrei mais tranquilidade. Na França, eu sentia falta dessa tranquilidade em maior grau. Eu queria aprender uma nova cultura e me adaptar rapidamente à cultura espanhola.

    Ainda tenho algum tempo pela frente, claro, mas sinto que estou melhor na Espanha a cada dia. Nunca senti, nem por um instante, que não estava feliz aqui, exceto no começo, quando eu não tinha uma casa. Quando você não tem uma casa, sente algo estranho, porque sempre quer voltar para o seu lar e ficar com sua família. E, assim que passei a ter minha casa, sempre fui feliz em Madri e na Espanha.

  • Real Madrid, Espanha e a cidade de Madri: foi como você esperava?

    Sim, 100%. Não foi nem 1% menor do que eu esperava. Jogar no Santiago Bernabéu toda semana é um grande privilégio, e receber todo esse apoio da torcida é algo maravilhoso. Encontrei na Espanha algo que eu não esperava, pois recebi apoio de todo o país.

    Gosto muito de viver aqui. Esta foi a primeira vez que morei fora do meu país, e foi um momento importante na minha vida. Estou muito feliz por ter tomado essa decisão. Jogar no Bernabéu é sempre emocionante por causa de seu status lendário e de sua história. Cada partida representa uma nova oportunidade.

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  • Florentino Pérez perseguiu sua contratação por anos até conseguir no fim. Qual foi o papel que ele desempenhou na sua transferência?

    Ele é a pessoa que me trouxe até aqui. Mantivemos contato durante todos os dez anos que antecederam minha chegada. Ele sempre demonstrou carinho e compreensão em cada decisão que tomei, fossem elas positivas ou negativas para o Real Madrid. Ele sempre me dizia que um dia eu jogaria no Real Madrid, e aqui estou, e estou muito feliz. Por isso, devo agradecê-lo por tudo o que fez e continua fazendo por mim. Ele é o melhor presidente de clube do mundo.

  • Havia algo específico que o convenceu a se transferir para o Real Madrid?

    Se for sincero, ninguém e nada precisava me convencer a ir para o Real Madrid. Na minha história com o Real Madrid, eu queria vir, mas isso não foi possível antes. No futebol, há momentos e decisões que não dependem de você.


    Há uma questão de timing no futebol, e você tem que esperar até que tudo esteja adequado para a transferência. Todos que estavam comigo sabiam que eu iria querer jogar pelo Real Madrid em algum momento. Não havia qualquer dúvida sobre o meu desejo de vir, mas às vezes, quando não é possível, você não pode evitar isso e tem que aceitar. É claro que há decepção, mas a vida de um jogador de futebol se baseia em olhar para a frente, e não para trás.


    Ninguém precisou me convencer a vir para o Real Madrid, nem mesmo Florentino Pérez, apesar de sua enorme importância. A questão estava clara para mim.

  • Joguei sob o comando de Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa e agora com Mourinho. Qual é o seu comentário?

    Os quatro treinadores são figuras importantes do futebol. Sempre foi um privilégio fazer parte da trajetória desses quatro. Aprendi com todos eles, porque cada um tem uma maneira completamente diferente de enxergar o futebol. Todos são vencedores em suas carreiras, e você sempre aprende com eles.

    Mas é verdade que com Mourinho é diferente. É uma das pessoas mais inteligentes que já vi na minha vida. É um líder. Eu já sabia disso antes de sua chegada, mas quando você o vê todos os dias, percebe que é uma pessoa excepcional e um treinador lendário, que deixou sua marca em sua época e continuará fazendo isso conosco, com certeza.

  • Mourinho te desafiou a marcar 50 gols?

    Não, ele não me estipulou um número, apenas me pediu para marcar gols. Eu não estabeleço limites para mim mesmo nem uma meta específica de gols, porque você não sabe o que vai acontecer ao longo da temporada, e determinar um número certo de gols significa colocar limites em si mesmo, e eu não quero isso.

    Se eu marcar muitos gols, ficarei muito feliz, e se marcar menos também ficarei feliz, mas trabalho em cada partida para ajudar a minha equipe e me concentro em cada momento.

  • O que você diz para os que acham que você não faz nada além de marcar gols?

    Essa é a opinião deles. Com o passar dos anos e o acúmulo de experiência, aprendi que cada pessoa tem sua opinião sobre futebol, e é preciso aceitar isso. Às vezes elas têm a mesma visão que você, e às vezes é diferente. Não há uma única maneira de vencer no futebol, há milhões de maneiras, e por isso estou sempre aberto a ouvir.
    Há pessoas que buscam apenas a provocação ou o insulto, mas estou sempre aberto a conversar com quem quer discutir futebol com base em uma ideia clara e uma visão definida, quer a vejam de um jeito ou de outro. E você também pode aprender com isso.

  • A Bola de Ouro se aproxima no horizonte: o que o jogador precisa para conquistá-la?

    Talvez isso seja resultado de um bom ano, mas não depende de mim.

    Meu objetivo sempre é ajudar meus companheiros, dar o máximo de mim e convencer as pessoas que votam. No fim das contas, são pessoas como você que votam. Meu trabalho se limita a convencer os votantes por meio do futebol.

  • Qual jogador você prefere para vencer a Bola de Ouro este ano?

    Isso não é problema meu, porque não penso no que posso fazer para vencê-la. O mais importante para mim é que a Bola de Ouro volte para o Real Madrid, porque é o melhor time do mundo. Ela precisa voltar ao Bernabéu e para a torcida do Real Madrid, precisa voltar para todas essas pessoas, para dar felicidade a elas.

    Essas pessoas merecem isso mais do que qualquer outra. Quando você é jogador do Real Madrid, tem que competir por todos os prêmios. A Bola de Ouro é um prêmio, e vou lutar para tentar trazê-la de volta ao Real Madrid. Há muitos jogadores que conseguiram trazê-la para cá, e eu quero ser um deles.

  • Prêmios individuais são importantes, mas também chegou a hora de construir conquistas coletivas. Não é mesmo?

    Isso faz parte da construção das vitórias e dos títulos coletivos que virão na segunda metade da temporada.

    Não podemos dormir por seis meses e depois dizer que queremos ganhar tudo. O futebol não funciona assim, e não é tão fácil.

    Por isso, agora estamos muito focados com o treinador, o clube e a estrutura que temos. Estamos muito concentrados no que precisamos fazer, mas temos que provar isso em campo, como sempre.

  • Os jogadores de um time precisam ser amigos?

    Precisamos ser bons, unidos e trabalhar por um objetivo comum, que é o sucesso e a glória. Você é amigo de todos no jornal "As"? Isso se tornou mais presente com a nova geração de torcedores, porque as redes sociais colocam tudo sob os holofotes.

    Se um não cumprimenta o outro, ou se alguém não sorri, começam os comentários. Mas isso é normal. Sabemos que as coisas são assim e tentamos fazer o nosso melhor para que não surjam coisas que não são verdadeiras. O mais importante é o Real Madrid.

  • Com quem você tem mais afinidade: Vinícius ou Bellingham?

    Eles são muito diferentes. Em campo, fazem coisas completamente distintas. Há aspectos do jogo em que sou melhor com Jude, e outros com Vini, Güler, Brahim, Diomandé ou Ceballos.

    Endrick vai marcar muitos gols nesta temporada, ele tem uma relação especial com o gol.

  • Qual jogador você contrataria para o Real Madrid?

    Cristiano, Zidane, Ronaldo, se eles pudessem voltar, a qualidade nunca se perde.

    Esses são ídolos do Real Madrid, deram muito ao clube e ainda proporcionam muita emoção à sua torcida.

  • Vamos à Copa do Mundo: o que aconteceu diante da Espanha?

    Eles venceram, e no futebol, quando você vence, você tem razão.

    Acredito que erramos no plano de jogo desde o início, e depois, quando você enfrenta uma equipe que gosta de manter a bola e ter a posse, e está atrás no placar por um gol, tudo fica ainda mais difícil.

    Não foi um bom dia para nós, e na Copa do Mundo não há jogo de ida e volta como na Liga dos Campeões da Europa.

    Não fizemos a partida que deveríamos ter feito, é simplesmente isso. E acredito que foi uma oportunidade para nós, mas vamos trabalhar para conseguir outras oportunidades.

  • O que acontece quando você passa três ou quatro partidas sem marcar? Você fica obcecado com isso?


    Não espero três ou quatro jogos, uma partida me basta. O jogo em que não marco é difícil, mas eu gosto dessa sensação, porque o jogador que se acostumou a marcar constantemente, quando não marca em duas partidas, as pessoas notam isso e comentam a respeito.

    Isso lhe dá certa raiva, então você vai para a partida seguinte com mais determinação para resolver. Não aconteceu muitas vezes na minha carreira de eu passar por várias partidas consecutivas sem marcar. As pessoas torcem por você e, se você lida bem com a situação, isso lhe dá mais determinação, e tudo pode voltar ao normal.

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  • Marcar gols é algo fácil?

    Não, porque se fosse fácil todo mundo marcaria gols. Nem todos marcam, e isso não é algo ruim. Cada um tem sua função em campo. Nem todos marcam, e nem todos passam bem ou pressionam.

    Para mim, marcar gols é a coisa mais difícil, mas o futebol não é fácil em nenhuma posição.

    No Real Madrid, que representa o topo do futebol mundial, cada pessoa que está aqui, dentro e fora de campo, faz parte da elite em sua profissão. Não é fácil.

  • Yamal disse recentemente que ele e você são os melhores jogadores do mundo. Qual é o seu comentário?

    Ele é um jogador muito talentoso, e tenho a sensação de que terá uma grande carreira. Desejo o melhor para ele, para sua família e para todos ao seu redor.

  • O Real Madrid é uma equipe que reúne estrelas do mais alto nível mundial. Diomandé está nesse nível?

    Ele está numa fase da carreira dele em que estamos construindo a relação entre os jogadores e o grupo, e o Diomande faz parte disso neste momento. Desde que chegou a Valdebebas, percebemos desde o primeiro dia que ele tem qualidade.

    Depois, as pessoas falam muito durante os jogos sobre o valor de 140 milhões e coisas do tipo.

    É um jogador jovem, de 19 anos, mas a qualidade está aqui. Nós a vemos, e ele já provou que tem capacidades diferenciadas.

    Estamos tentando protegê-lo, a ele e a todos os jogadores da equipe, porque no fim vamos precisar de todo mundo. A temporada é muito longa e, se quisermos brigar por todos os títulos, não podemos depender de apenas 11 jogadores.

  • E agora chegou a hora do dérbi. É uma partida especial, não é?

    É uma partida que sempre queremos disputar, carrega muita tensão, sabemos que o clássico significa muito para a torcida do Real Madrid e para nós também. Esse é o tipo de jogo que você anseia por disputar, e nesse caso fora de casa.

    Gosto muito de jogar longe do Bernabéu.

    É ali que aparece a personalidade dos jogadores, e é importante ter personalidade em partidas como essa.

    Queremos manter a sequência de vitórias, com sacrifício, comprometimento e personalidade.

  • O Barcelona é o maior concorrente nesta temporada? Eles começaram a temporada com muita força.

    Que bom para eles, não gosto de falar sobre os outros times porque não estou com eles e não sei o que fazem.

    Eles venceram algumas partidas, mas a temporada ainda está no começo.

  • Enviou uma mensagem à torcida do Real Madrid, que às vezes se sente preocupada

    A mensagem é a ambição e a exigência de mais. É o Real Madrid, e eu entendo isso. Como em tudo, há um contexto.

    Às vezes, quando vencemos, eles acham que a partida foi difícil, e às vezes não é assim. Precisamos do Bernabéu agora, porque é o melhor estádio do mundo, e temos a melhor torcida do mundo, e quando a torcida está conosco nos tornamos muito mais fortes.

    Mas também entendo o tamanho das exigências. Não ganhamos nada na temporada passada, e a torcida já está cansada disso, e há uma parte disso que eu entendo ser natural.

    Mas eles também precisam entender que, se quisermos ganhar títulos, não faremos isso sem eles. Com toda a qualidade e todo o comprometimento, não venceremos sem eles. O que peço é que caminhemos juntos, de mãos dadas. Dessa forma seremos muito mais fortes.

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